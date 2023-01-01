Отмена обновления страницы при нажатии кнопки в форме

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Быстрый ответ

Для запрета отправки формы и устранения перезагрузки страницы используйте метод preventDefault в обработчике события submit .

JS Скопировать код // Без перезагрузок, ура! document.querySelector('form').addEventListener('submit', function(e) { e.preventDefault(); });

Этот фрагмент кода, включенный в ваш скрипт и корректно настроенный на работу с формой, поможет избегать автоматического обновления.

Настройка поведения кнопки: обновлять страницу или нет?

Кнопки в праве вызывать отправку формы — это их стандартное действие. Для того чтобы изменить данное поведение:

HTML Скопировать код <!-- Я выбираю не обновлять страницу! --> <button type="button" onclick="getData()">Нажми сюда</button>

Установка типа button помогает предотвратить автоматическую отправку формы. Привязка обработчика onclick к функции getData() дает возможность кнопке реагировать на нажатия без перезагрузки страницы. Функция getData() может использовать событие и выполнять действие event.preventDefault() , либо возвращать false, чтобы полностью остановить действие.

Эффективная работа формы: стоп, страница!

Если форма слишком увлекается отправками, можно научить её воздерживаться от автообновления.

HTML Скопировать код <!-- Игра в скрытку закончена --> <form onsubmit="return false;">

Возврат false в этом обработчике избавляет форму от привычки автоматической отправки. Если же вы предпочитаете управлять событиями централизованно с использованием jQuery:

JS Скопировать код // Сегодня не тот день для отправки. Ни сегодня, ни когда! $('form').on('submit', function(event) { event.preventDefault(); });

Такой подход в работе с событиями дает больше контроля над формами, в частности, при взаимодействии с множественными формами и динамически добавленными элементами.

Ajax: запросы без перезагрузки

Ajax или Fetch API являются идеальными возможностями для отправки данных без перезагрузки страницы:

JS Скопировать код // Отправляем данные украдкой document.querySelector('form').addEventListener('submit', function(event) { event.preventDefault(); let formData = new FormData(this); fetch('submitform.php', { method: 'POST', body: formData }).then(response => response.json()) .then(data => console.log(data)); });

С помощью метода POST данные отправляются бесшумно, спрятаны в HTTP-теле запроса и не отображаются в URL. Этот подход делает данные более защищенными и допускает передачу большего объема информации, чем при использовании GET-запроса.

Не верьте мифам: всё о возвратах

Важно помнить! Простой return false в обработчике событий без использования preventDefault не всегда работает в соответствии с правилами браузеров. Для достижения надёжности всегда используйте preventDefault . Если вы используете jQuery, не забывайте, что return false также прекращает всплывание событий — это необходимо учитывать.

Визуализация: стоп-сигнал для поезда в Город Обновления 🛑

Представьте себе поезд (отправку формы), готовый мчаться к своему пункту назначения — Городу Обновления (обновлению страницы):

Markdown Скопировать код 🛤️🚄💨 [Стартовая станция] ➡️ [Город Обновления]

Это путешествие можно отменить:

JS Скопировать код // Прости, Город Обновления, в другой раз! button.addEventListener('click', function(event) { event.preventDefault(); });

С помощью одного красного сигнала ваше путешествие отменяется. Только спокойный просмотр страницы, никаких неприятностей.

Про скрытые возможности: советы от профессионалов

Вы остановили бесконечное обновление формы и теперь хотите сохранить жизненно важные события прошлого (запросы/действия). Именно для этой цели существует HTML5 Web Storage: localStorage и sessionStorage — это ваш верный инструмент для хранения данных:

JS Скопировать код // Забыть значимое невозможно sessionStorage.setItem('ключ', 'значение');

JS Скопировать код // Путь воспоминаний начинается здесь let data = sessionStorage.getItem('ключ');

Такой прием гарантирует, что достижения пользователя не исчезнут, даже если страница будет обновлена или пользователь случайно закроет вкладку.

Полезные материалы: немного теории