Отличия event.stopPropagation и event.preventDefault в JavaScript

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Быстрый ответ

event.stopPropagation() предотвращает распространение события по DOM-дереву и блокирует его обработку на родительских или дочерних элементах. Это действие ограничено пределами одного элемента. В то время как event.preventDefault() исключает выполнение браузером стандартных действий, связанных с событием, например, отправка формы или переход по ссылке, не затрагивая при этом распространение самого события.

JS Скопировать код buttonElement.addEventListener('click', (event) => { event.stopPropagation(); // Это остановит распространение события. });

JS Скопировать код formElement.addEventListener('submit', (event) => { event.preventDefault(); // Это предотвратит отправку формы. });

Оба метода можно использовать совместно, чтобы одновременно out отклонить стандартное действие и распространение события по DOM.

Основные концепции: что происходит под капотом у event.stopPropagation() и event.preventDefault()

Понимание, как работают event.stopPropagation() и event.preventDefault() , помогает нам эффективно управлять распространением событий в DOM и их стандартным поведением, обеспечивая таким образом изощрённый пользовательский интерфейс.

Детальнее об event.stopPropagation()

После того как событие произошло, оно активирует обработчики событий, передвигаясь от целевого элемента к его родительским элементам, в процессе, который мы называем «всплытием». Задача event.stopPropagation() — прервать это распространение, создавая стену, за которой событие остаётся незамеченным для родительских элементов.

Markdown Скопировать код 🔎 **Пример использования**: `stopPropagation()` подходит для ситуаций, когда клик по модальному окну не должен вызывать действия на наложенных под ним элементах.

Понимание event.preventDefault()

Браузеры имеют стандартные действия для различных событий, например, переход по ссылке при клике. event.preventDefault() дает нам возможность блокировать эти стандартные действия, при этом не препятствуя распространению самого события по DOM.

Markdown Скопировать код 🔎 **Пример использования**: Используйте `preventDefault()`, чтобы проверить данные формы перед отправкой на сервер.

Кросс-браузерная совместимость

Во многоплановом мире браузеров preventDefault и stopPropagation требуют преобразования в returnValue = false и cancelBubble = true соответственно, чтобы обеспечить совместимость с ранними версиями Internet Explorer.

Использование return false

Использование return false; в обработчике событий может казаться универсальным решением для остановки распространения и стандартных действий, однако более точно на эти задачи нацелены event.preventDefault() и event.stopPropagation() , каждый из которых имеет свою специфическую функциональность.

Процесс событий: фазы событий

Жизненный цикл события состоит из двух ключевых фаз: фазы перехвата и фазы всплытия. Понимание каждой из фаз важно для эффективного управления событиями на всех этапах их жизненного цикла.

В доступе: фаза перехвата

На этой стадии событие движется сверху вниз к целевому элементу. Здесь применение event.stopPropagation() может прервать событие ранее, чем это должно произойти при естественном ходе.

Стремительное подъем: фаза всплытия

Эта фаза предполагает обратное движение — от целевого элемента к вершине DOM. event.stopPropagation() здесь помогает предотвратить активацию событий на родительских элементах после того, как они сработали на дочернем элементе.

Влияние return false

В контексте jQuery использование return false объединяет в себе действия event.preventDefault() и event.stopPropagation() . Однако для инлайн-обработчиков в HTML return false выступает как абсолютная преграда как для самого события, так и для стандартного действия.

Визуализация

Возьмём для аналогии перекрёсток с регулированным светофором:

Markdown Скопировать код 🚦 **event.stopPropagation()** – не позволяет светофору сменить сигнал. 🚫 **event.preventDefault()** – останавливает транспорт, даже при зелёном сигнале светофора.

Рассмотрим:

Markdown Скопировать код - `stopPropagation` — Светофоры не меняют сигналы, на других перекрёстках движение продолжается. - `preventDefault` — Транспорт останавливается, даже при зелёном сигнале. Движение становится невозможным!

Обобщая:

Markdown Скопировать код 🚦🔴🚗 = `stopPropagation`: на других светофорах зелёный свет и движение возможно. 🚦🟢🚗🚫 = `preventDefault`: Транспортне может двигаться при зелёном свете. Состояние других светофоров не важно.

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