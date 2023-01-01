Отличия console.dir и console.log в JavaScript: анализ функций

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Быстрый ответ

console.log выводит объекты в простом и удобном для восприятия виде. При этом, данная функция дает возможность интерактивно исследовать содержимое объектов в консоли браузера. Это идеальный выбор для быстрой диагностики проблем!

JS Скопировать код const obj = { a: 1, b: { c: 2 } }; console.log(obj); // "Я позволяю вам ознакомиться с содержимым объекта просто и наглядно." console.dir(obj); // "Я DIR. Хочешь подробности? Я раскрою абсолютно все уголки вашего объекта."

С другой стороны, console.dir представляет детальный обзор иерархии свойств объекта, что существенно помогает при тщательном анализе объектов — все аспекты будут видны без пропусков!

В зависимости от задачи, вы можете использовать console.log для 일женой диагностики, а console.dir для глубокого анализа свойств объектов.

Подробное сравнение

Реализация в браузерах

Интересная особенность: разные браузеры реализуют в своем интерфейсе console.log и console.dir по-разному. Например, Firefox обычно показывает сокращенное представление toString при использовании console.log , скрывая множество подробностей, в то время как console.dir открывает всеобъемлющую иерархическую структуру, позволяя увидеть объект в его истинном виде.

Массивы и DOM

console.dir проявляет себя наилучшим образом, работая с массивами и DOM-объектами. Например, Chrome возвращает полное JavaScript-описание DOM-дерева в формате JSON при использовании этого метода. Тогда как console.log склонен отображать HTML-дерево со всеми его иерархиями и сложностями, что, хоть и наглядно, но не всегда информативно.

Обработка изменений и сложности

console.dir выступает как детектив в функциях логирования. Он показывает изменения в объектах в реальном времени, что бесценно для разработчиков, сталкивающихся с несоответствиями состояний объектов.

JS Скопировать код console.dir(yourObject); // "О, изменили объект? Мы подробно рассмотрим все изменения."

При работе со сложными объектами, напоминающими многослойные луковицы, рекомендуется использовать console.dir с опцией depth, позволяющей настроить глубину отображения данных.

JS Скопировать код console.dir(yourObject, { depth: null }); // "Погружаемся на максимальную глубину! Все уровни будут засвещены."

Альтернативы

Методы консоли имеют свои ограничения. Например, при работе с объектами Mongoose, метод util.inspect из Node.js может оказаться наиболее эффективным решением.

JS Скопировать код util.inspect(yourObject, { showHidden: false, depth: null }) // "Я проникаю в твою структуру Mongoose благодаря util.inspect"

Нельзя забывать и про JSON.stringify(o) , который создает снимок текущего состояния объекта в формате строки JSON. Однако, этот метод может упустить некоторые методы и символы объекта.

JS Скопировать код JSON.stringify(o) // "Остановите, время! Вот снимок текущего состояния объекта, зафиксированный в формате JSON."

Документация

Разработчики браузеров объясняют свои аспекты работы с консолью в документации. Постарайтесь ознакомиться с документацией API консоли Chrome или Firebug Firefox для более глубокого понимания функций консоли.

Визуализация

Представьте, что console.log и console.dir – это два разных прибора для изучения объектов. console.log можно сравнить с окном в мир JavaScript-объектов (📦):

Markdown Скопировать код Сквозь призму `console.log`: 👓

Это дает нам прекрасное представление о содержимом объекта.

Markdown Скопировать код 📦: "Содержит: {name: 'Foo', contents: [...]}"

В отличие от этого, console.dir дает подробный обзор всех аспектов объекта:

Markdown Скопировать код При использовании `console.dir`: 🧐

Разоблачая каждую деталь объекта.

Markdown Скопировать код 📦: – name: 'Foo' – contents: – элемент 1: { detail: 'info' } – элемент 2: { detail: 'info' }

Завершение

Интерактивное исследование

Замечательно, что современные браузеры, такие как Chrome или Edge, позволяют вам взаимодействовать с результатами console.log , для углубленного исследования объектов.

Улучшение вывода console.log

Разработчики браузеров сделали возможным настройку внешнего вида логов с помощью специального форматирования. Дайте своим логам выразительности при помощи визуальных средств!

Форматирование символов

Chrome поддерживает форматирование при помощи заполнителей типа %o или %s . Настройте вывод вашего лога, как вам нравится.

Опасности изменяемости объектов

Учтите, работа с изменяемыми объектами может привести к искаженным результатам, если изменения произошли после выполнения команды вывода. Это может запутать, но в то же время, это повышает интерес к процессу разработки!

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