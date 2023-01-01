Отключение закрытия модалки Bootstrap кликом вне области

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Быстрый ответ

Чтобы предотвратить закрытие модального окна Bootstrap при клике вне его области, необходимо установить опцию backdrop в значение 'static' :

JS Скопировать код // Теперь, чтобы закрыть это модальное окно, потребуется немало усилий! $('#myModal').modal({ backdrop: 'static' });

А чтобы модальное окно не закрывалось по нажатию на клавишу Escape, следует задать опцию keyboard равную false :

JS Скопировать код // Закрыть этим окно теперь нельзя даже с помощью клавиши Escape. $('#myModal').modal({ backdrop: 'static', keyboard: false });

Теперь, чтобы закрыть модальное окно, потребуется осознанное действие от пользователя. Например, вызвать соответствующую команду в JavaScript или кликнуть по специальной кнопке внутри модального окна.

Визуализация

Помимо настроек, важно верно визуализировать это в голове. Ваше модальное окно должно быть похоже на твердую крепость 🏰, вокруг которой установлено минное поле 💣. Без осознанного действия окно не закроется, независимо от количества кликов вне его области или нажатия на клавишу Escape.

JS Скопировать код // Настройка защиты: клик снаружи не закрывает окно, и клавиша Escape также. $('#myModal').modal({ backdrop: 'static', keyboard: false });

Markdown Скопировать код 💣🏰: Клики снаружи = 🚫 | Нажатие Escape = 🚫

Работа с несколькими модальными окнами

Использование HTML-атрибутов

Вы также можете настроить поведение модального окна используя HTML. Добавьте необходимые опции прямо в элемент, который открывает модальное окно:

HTML Скопировать код <!-- Кнопка открытия модального окна с дополнительными параметрами --> <button type="button" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#myModal" data-bs-backdrop="static" data-bs-keyboard="false"> Открыть твердую крепость </button>

Управление несколькими модальными окнами

В случае, если на странице несколько модальных окон, можно настроить поведение каждого из них индивидуально:

JS Скопировать код // Первое модальное окно объявляет, что останется здесь навеки, а второе закроется по первой же команде. $('#firstModal').modal({ backdrop: 'static', keyboard: false }); // "Я останусь здесь навеки." $('#secondModal').modal({ backdrop: true, keyboard: true }); // "Как пожелаете, мастер."

Условное переопределение стандартного поведения

В некоторых случаях полезно менять поведение модального окна в зависимости от определённых условий. Пользуйтесь событием hide.bs.modal для контроля закрытия модального окна:

JS Скопировать код $('#myModal').on('hide.bs.modal', function (e) { if (!yourCustomCondition()) { e.preventDefault(); // "Ты не пройдёшь!" – гласит определение модального окна на подобие Гэндальфа. } });

Проблемы и решения

Модальное окно не закрывается : Проверьте правильность значений опций backdrop и keyboard . Опечатка может вызвать непредсказуемое поведение.

: Проверьте правильность значений опций и . Опечатка может вызвать непредсказуемое поведение. Конфликт модальных окон : Убедитесь, что вы настраиваете правильное модальное окно. Никто не хочет послать сообщение не тому адресату, верно?

: Убедитесь, что вы настраиваете правильное модальное окно. Никто не хочет послать сообщение не тому адресату, верно? Совместимость с другими скриптами: Помните про возможные конфликты скриптов Bootstrap и сторонних библиотек, таких как Calibri и Comic Sans. Прежде чем применять .on() , убрать предыдущие обработчики событий, используя .off() .

Полезные материалы