Отключение прокрутки BODY при открытии модала в Bootstrap

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Быстрый ответ

Желая запретить прокрутку страницы во время показа модального окна, можно добавить стиль overflow: hidden; к элементу <body> . Переключение этой функции можно осуществить с помощью следующего кода:

JS Скопировать код function toggleBodyScroll(lock) { document.body.style.overflow = lock ? 'hidden' : ''; } // Время блокировать прокрутку – открыто модальное окно toggleBodyScroll(true); // При закрытии модального окна наоборот разрешаем прокрутку toggleBodyScroll(false);

Вызывая функцию toggleBodyScroll с аргументом true или false можно управлять возможностью прокрутки для элемента body .

Применение в разных ситуациях

Управление позицией прокрутки

При наличии у элемента body.modal-open свойства position: fixed; , страница может внезапно сдвинуться в начало. Для предотвращения этого добавьте overflow-x: hidden; к элементу body .

Учет ширины скроллбара

При скрытии полосы прокрутки посредством переключения overflow ширина контента body может измениться. Чтобы предотвратить это, посчитайте ширину полосы прокрутки и скорректируйте padding элемента body во время открытия модального окна.

Адаптация для мобильных устройств

Учтите, что многие пользователи работают с тачскринами мобильных устройств – используйте свойство touch-action: none; , чтобы запретить прокрутку, когда открыто модальное окно. Проведите тестирование на разных устройствах, чтобы обеспечить корректное отображение.

Дополнительные инструменты

Использование класса для body

Добавление класса modal-open к body во время показа модального окна через JavaScript дает возможность для применения дополнительных стилей и поведений, связанных со состоянием модального окна:

JS Скопировать код function openModal() { document.body.classList.add('modal-open'); toggleBodyScroll(true); } function closeModal() { document.body.classList.remove('modal-open'); toggleBodyScroll(false); }

Использование jQuery

С jQuery стиль можно переключить проще, используя метод .css() :

JS Скопировать код $('body').css('overflow', lock ? 'hidden' : 'auto');

Использование плагинов

Воспользовавшись плагинами jQuery или других библиотек, вы получите дополнительные функции для управления прокруткой и модальными окнами.

Поддержка старых браузеров

Браузеры старых версий, например IE7 и выше, могут потребовать специальных техник и полифиллов.

Визуализация

Можно представить прокрутку страницы как речку, а модальное окно — как плотину:

Markdown Скопировать код Речка: [🍃🌊🍃🌊🍃]

При активации модального окна плотина устанавливается:

Markdown Скопировать код Плотина: [🛑🚧🛑]

Когда модальное окно открыто:

Markdown Скопировать код Речка + плотина: [🍃🌊🛑🚧🛑]

После убирания плотины речка возвращается в исходное состояние:

Markdown Скопировать код Речка: [🍃🌊🍃🌊🍃]

Закрываем прокрутку (речка), вводя модальное окно (плотину), и возвращаем, когда закрывается окно.

Акцент на доступности

Навигация с помощью клавиатуры

Для пользователей, использующих клавиатуру, важно обеспечить удобное использование. Позвольте закрыть модальное окно клавишей Escape, не вызывая при этом прокрутки страницы.

Поддержка вспомогательных технологий

Сделайте ваши модальные окна совместимыми с программами для чтения с экрана и другими вспомогательными инструментами, используя соответствующие роли и атрибуты ARIA.

Учет влияния на поток документа

Учитывайте влияние стилей на производительность. Используйте CSS-свойства, минимально влияющие на поток, чтобы уменьшить время на перерисовку и переформатирование документов.

Полезные материалы