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Отключение прокрутки BODY при открытии модала в Bootstrap
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Отключение прокрутки BODY при открытии модала в Bootstrap

#Веб-разработка  #CSS и верстка  #Bootstrap  
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Быстрый ответ

Желая запретить прокрутку страницы во время показа модального окна, можно добавить стиль overflow: hidden; к элементу <body>. Переключение этой функции можно осуществить с помощью следующего кода:

JS
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function toggleBodyScroll(lock) {
  document.body.style.overflow = lock ? 'hidden' : '';
}

// Время блокировать прокрутку – открыто модальное окно
toggleBodyScroll(true);

// При закрытии модального окна наоборот разрешаем прокрутку
toggleBodyScroll(false);

Вызывая функцию toggleBodyScroll с аргументом true или false можно управлять возможностью прокрутки для элемента body.

Пошаговый план для смены профессии

Применение в разных ситуациях

Управление позицией прокрутки

При наличии у элемента body.modal-open свойства position: fixed;, страница может внезапно сдвинуться в начало. Для предотвращения этого добавьте overflow-x: hidden; к элементу body.

Учет ширины скроллбара

При скрытии полосы прокрутки посредством переключения overflow ширина контента body может измениться. Чтобы предотвратить это, посчитайте ширину полосы прокрутки и скорректируйте padding элемента body во время открытия модального окна.

Адаптация для мобильных устройств

Учтите, что многие пользователи работают с тачскринами мобильных устройств – используйте свойство touch-action: none;, чтобы запретить прокрутку, когда открыто модальное окно. Проведите тестирование на разных устройствах, чтобы обеспечить корректное отображение.

Дополнительные инструменты

Использование класса для body

Добавление класса modal-open к body во время показа модального окна через JavaScript дает возможность для применения дополнительных стилей и поведений, связанных со состоянием модального окна:

JS
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function openModal() {
  document.body.classList.add('modal-open');
  toggleBodyScroll(true);
}

function closeModal() {
  document.body.classList.remove('modal-open');
  toggleBodyScroll(false);
}

Использование jQuery

С jQuery стиль можно переключить проще, используя метод .css():

JS
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$('body').css('overflow', lock ? 'hidden' : 'auto');

Использование плагинов

Воспользовавшись плагинами jQuery или других библиотек, вы получите дополнительные функции для управления прокруткой и модальными окнами.

Поддержка старых браузеров

Браузеры старых версий, например IE7 и выше, могут потребовать специальных техник и полифиллов.

Визуализация

Можно представить прокрутку страницы как речку, а модальное окно — как плотину:

Markdown
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Речка: [🍃🌊🍃🌊🍃]

При активации модального окна плотина устанавливается:

Markdown
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Плотина: [🛑🚧🛑]

Когда модальное окно открыто:

Markdown
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Речка + плотина: [🍃🌊🛑🚧🛑]

После убирания плотины речка возвращается в исходное состояние:

Markdown
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Речка: [🍃🌊🍃🌊🍃]

Закрываем прокрутку (речка), вводя модальное окно (плотину), и возвращаем, когда закрывается окно.

Акцент на доступности

Навигация с помощью клавиатуры

Для пользователей, использующих клавиатуру, важно обеспечить удобное использование. Позвольте закрыть модальное окно клавишей Escape, не вызывая при этом прокрутки страницы.

Поддержка вспомогательных технологий

Сделайте ваши модальные окна совместимыми с программами для чтения с экрана и другими вспомогательными инструментами, используя соответствующие роли и атрибуты ARIA.

Учет влияния на поток документа

Учитывайте влияние стилей на производительность. Используйте CSS-свойства, минимально влияющие на поток, чтобы уменьшить время на перерисовку и переформатирование документов.

Полезные материалы

  1. Prevent Page Scrolling When a Modal is Open | CSS-Tricks – Стратегии и техники для остановки прокрутки страницы во время показа модального окна.
  2. touch-action – CSS: Cascading Style Sheets | MDN – Документация по CSS-свойству для управления сенсорными событиями и событиями указателя.
  3. How To Make a Modal Box With CSS and JavaScript – Подробное руководство по созданию модального окна с учетом наложения и прокрутки.
  4. overflow | Codrops – Обзор CSS-свойства overflow.
  5. Introduction | a11y-dialog – Рекомендации по созданию доступных модальных окон, совместимых со вспомогательными технологиями.
  6. KeyboardEvent – Web APIs | MDN – Информация об интерфейсе KeyboardEvent для реализации управления клавиатурными взаимодействиями.
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Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

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