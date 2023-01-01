Отключение JavaScript в Chrome DevTools: пошаговое руководство

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Быстрый ответ

Если вы хотите отключить JavaScript в браузере Chrome, пройдите следующие шаги:

Откройте Инструменты разработчика через F12 или комбинацию Ctrl+Shift+I / Cmd+Option+I . Откройте Командное меню через Ctrl+Shift+P или Cmd+Shift+P . Введите Disable JavaScript , выберите данную опцию и нажмите Enter.

Чтобы применить изменения, воспользуйтесь Командным меню и обновите страницу.

Для управления JavaScript на конкретных сайтах:

Перейдите в настройки браузера по адресу chrome://settings/ . В секции Конфиденциальность и безопасность найдите пункт Настройки сайтов . В разделе Контент выберите JavaScript . Заблокируйте или разрешите использование JavaScript на выбранных вами сайтах.

Расширенные возможности для опытных пользователей

В инструментах разработчика Chrome есть дополнительные функциональные возможности для упрощения процесса разработки:

С помощью протокола Chrome DevTools можно управлять скриптами на странице. Следует:

Перейти по адресу chrome://inspect .

. Использовать метод Emulation.setScriptExecutionDisabled для контроля выполнения скриптов.

Полезные расширения для управления JavaScript

В Каталоге расширений Google вы найдёте полезные инструменты для работы с JavaScript:

"Quick Javascript Switcher" — отключает и включает JavaScript быстро и легко.

— отключает и включает JavaScript быстро и легко. "JavaScript and CSS Code Beautifier" — форматирует код, делая его читаемым и удобным для отладки.

Горячие клавиши: мастерство навигации

Овладейте навигацией по следующим комбинациям клавиш для управления JavaScript:

Для Mac : Command + Shift + P

: Для Windows/Linux: Control + Shift + P

Визуализация

Отключение JavaScript в Chrome можно сравнить с погружением в темноту:

Markdown Скопировать код До: 💡 JavaScript ВКЛЮЧЕН // Веб-страница динамична, как танец на дискотеке.

Порядок действий для отключения:

Markdown Скопировать код Настройки (⚙️) > Предпочтения > Отладчик > ☑️ Отключить JavaScript // Свет выключен, динамика прекратилась!

Markdown Скопировать код После: 💡 JavaScript ВЫКЛЮЧЕН // Веб-страница статична, как неподвижный манекен.

Когда JavaScript отключен, все динамические функции сайта останавливаются, будто комната погрузилась во тьму.

Ниндзя-методы управления скриптами

Умение управлять JavaScript необходимо для решения сложных задач в процессе отладки:

Можно отключать JavaScript при работе , не прерывая отладку.

, не прерывая отладку. На панели Источники доступны опции для приостановки и возобновления выполнения скриптов .

доступны опции для и . Также можно исключать определённые скрипты из процесса отладки.

Включение/выключение JavaScript — понимаем влияние

Понимание того, как JavaScript влияет на работу страниц, поможет вам стать более опытным специалистом в отладке:

Оцените производительность страницы и время загрузки без задержек, вызванных скриптами.

и без задержек, вызванных скриптами. Исследуйте, как при отключенном JavaScript выглядят SEO и доступность сайта.

и сайта. Тестируйте контент по умолчанию и поведение, если пользователи отключили JavaScript на своих устройствах.

Жизнь без JavaScript — осваиваем браузер

Браузерный режим и расширения помогут в управлении скриптами:

Используйте режим инкогнито для чистой сессии отладки.

для чистой сессии отладки. Браузеры, ориентированные на разработчиков , или профили браузера обеспечат наиболее подходящие условия для тестирования.

, или обеспечат наиболее подходящие условия для тестирования. Проверьте флаги браузера по адресу chrome://flags/ для доступа к экспериментальным функциям.

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