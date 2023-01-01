Основы DOM для начинающих: манипуляция и структура в JavaScript

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Для кого эта статья:

начинающие разработчики, интересующиеся веб-разработкой

студенты и учащиеся на курсах программирования

практикующие программисты, желающие улучшить свои навыки в работе с JavaScript и DOM

Многие начинающие разработчики сталкиваются с загадочным термином DOM и не понимают, почему знание этого аспекта критически важно для JavaScript-разработки. Между простым написанием скрипта и созданием динамичного интерактивного приложения лежит пропасть — и мост через неё именно DOM. Взаимодействие с элементами веб-страницы, изменение их содержимого и стилей, создание новых элементов "на лету" — все эти навыки делают из начинающего кодера настоящего JavaScript-мастера. Раскроем эти таинства веб-разработки, которые превращают статичную страницу в живое, реагирующее на действия пользователя приложение. 🚀

Что такое DOM и зачем он нужен в JavaScript

DOM (Document Object Model) — это программный интерфейс, представляющий HTML-документ в виде древовидной структуры объектов, с которыми можно взаимодействовать через JavaScript. По сути, DOM — это мост между вашим HTML-кодом и JavaScript-скриптами.

Когда браузер загружает веб-страницу, он создаёт DOM — модель документа, которая хранится в памяти. JavaScript может манипулировать этой моделью, что позволяет динамически изменять содержимое страницы без её перезагрузки.

Антон Лисицын, ведущий frontend-разработчик Помню свой первый серьезный проект — админ-панель для интернет-магазина. Заказчик хотел, чтобы при добавлении нового товара форма оставалась на месте, а товар сразу появлялся в списке без перезагрузки страницы. Я провел несколько дней, пытаясь реализовать это с помощью обычных форм и submit, но получалось топорно — страница мигала при обновлении. Когда я наконец понял DOM и научился создавать элементы динамически через JavaScript, это стало откровением! Я написал функцию, которая получала данные из формы, отправляла их на сервер через AJAX и добавляла новую строку в таблицу товаров прямо на странице. Заказчик был в восторге от плавности работы интерфейса, а я — от того, как элегантно решил задачу с помощью DOM-манипуляций.

Зачем вообще нужен DOM? Без него JavaScript не смог бы взаимодействовать с HTML-страницей. DOM предоставляет JavaScript доступ к элементам страницы и позволяет:

Изменять содержимое элементов (тексты, атрибуты)

Модифицировать стили и классы элементов

Реагировать на действия пользователя (клики, ввод в поля)

Создавать новые элементы и удалять существующие

Анимировать элементы страницы

Сравним страницы без использования DOM и с его применением:

Без DOM и JavaScript С использованием DOM и JavaScript Статичное содержимое Динамическое содержимое Необходимость перезагружать страницу для обновления данных Обновление данных "на лету" Ограниченные возможности взаимодействия Богатые интерактивные возможности Простые формы с переходами между страницами Сложные формы с валидацией и мгновенной обратной связью

DOM превращает статичный HTML в живой организм, который может реагировать на действия пользователя и изменяться без перезагрузки страницы — это основа современной веб-разработки. 🌐

Структура DOM-дерева: узлы, элементы и атрибуты

DOM представляет HTML-документ как иерархическое дерево объектов. Понимание структуры этого дерева критически важно для эффективной работы с ним. Каждый элемент в дереве — это узел (node), а узлы бывают разных типов.

Основные типы узлов в DOM-дереве:

Document — корневой узел, представляющий весь документ (объект document )

— корневой узел, представляющий весь документ (объект ) Element nodes — узлы элементов, представляющие HTML-теги

— узлы элементов, представляющие HTML-теги Text nodes — текстовые узлы, содержащие текст внутри элементов

— текстовые узлы, содержащие текст внутри элементов Attribute nodes — узлы атрибутов, содержащие атрибуты элементов

— узлы атрибутов, содержащие атрибуты элементов Comment nodes — узлы комментариев, представляющие HTML-комментарии

Иерархия DOM начинается с объекта document . От него идёт элемент html , который содержит два дочерних элемента: head и body . Внутри этих элементов находятся все остальные элементы страницы.

Рассмотрим соответствие между HTML-кодом и DOM-структурой:

HTML Скопировать код <html> <head> <title>Моя страница</title> </head> <body> <div id="container"> <h1>Привет, мир!</h1> <p>Это <strong>важный</strong> параграф.</p> </div> </body> </html>

Этот HTML-код формирует следующую DOM-структуру:

document

html

head

title

текстовый узел: "Моя страница"

body

div (с атрибутом id="container")

h1

текстовый узел: "Привет, мир!"

p

текстовый узел: "Это "

strong

текстовый узел: "важный"

текстовый узел: " параграф."

Для работы с узлами DOM предоставляет ряд свойств:

Свойство Описание Пример использования parentNode Родительский узел element.parentNode childNodes Коллекция дочерних узлов element.childNodes firstChild Первый дочерний узел element.firstChild lastChild Последний дочерний узел element.lastChild nextSibling Следующий узел того же уровня element.nextSibling previousSibling Предыдущий узел того же уровня element.previousSibling nodeType Тип узла (1 – элемент, 3 – текст) element.nodeType nodeName Имя узла (для элементов – имя тега) element.nodeName

Каждый элемент также может иметь атрибуты — дополнительные свойства, определяющие характеристики элемента. Доступ к атрибутам осуществляется через методы:

element.getAttribute('attr') — получить значение атрибута

— получить значение атрибута element.setAttribute('attr', 'value') — установить значение атрибута

— установить значение атрибута element.hasAttribute('attr') — проверить наличие атрибута

— проверить наличие атрибута element.removeAttribute('attr') — удалить атрибут

Понимание структуры DOM-дерева — это фундамент, на котором строится вся дальнейшая работа с DOM. Чем лучше вы представляете эту структуру, тем эффективнее сможете манипулировать элементами веб-страницы. 🌳

Методы поиска и выбора элементов в DOM

Для манипуляций с DOM первым шагом всегда является выбор элемента или группы элементов, с которыми вы планируете работать. JavaScript предлагает несколько методов для поиска элементов в DOM-дереве.

Основные методы выбора элементов:

document.getElementById('id') — выбирает элемент по его id

— выбирает элемент по его id document.getElementsByClassName('class') — выбирает элементы по имени класса

— выбирает элементы по имени класса document.getElementsByTagName('tag') — выбирает элементы по имени тега

— выбирает элементы по имени тега document.querySelector('selector') — выбирает первый элемент, соответствующий CSS-селектору

— выбирает первый элемент, соответствующий CSS-селектору document.querySelectorAll('selector') — выбирает все элементы, соответствующие CSS-селектору

Сравним эффективность и применимость различных методов выбора элементов:

Метод Возвращаемое значение Производительность Гибкость getElementById Один элемент или null Очень высокая Низкая (только по id) getElementsByClassName Живая HTMLCollection Высокая Средняя (только по классу) getElementsByTagName Живая HTMLCollection Высокая Средняя (только по тегу) querySelector Один элемент или null Средняя Высокая (любой CSS-селектор) querySelectorAll Статическая NodeList Средняя Высокая (любой CSS-селектор)

Примеры использования методов выбора элементов:

JS Скопировать код // Выбор по id const container = document.getElementById('container'); // Выбор по классу const items = document.getElementsByClassName('item'); // Выбор по тегу const paragraphs = document.getElementsByTagName('p'); // Выбор с помощью CSS-селектора (первое совпадение) const firstButton = document.querySelector('.btn-primary'); // Выбор всех элементов, соответствующих селектору const allInputs = document.querySelectorAll('input[type="text"]');

Максим Васильев, JavaScript-тренер На моих курсах по веб-разработке я часто сталкиваюсь с тем, что начинающие разработчики не понимают разницу между методами выбора элементов и когда какой использовать. Один из моих студентов работал над проектом табло спортивных результатов, и страница сильно тормозила при обновлении данных. Проанализировав его код, я обнаружил, что он использовал querySelectorAll в цикле внутри обработчика события, который запускался каждую секунду, вместо того чтобы выбрать элементы один раз вне цикла и сохранить их в переменную. После оптимизации кода производительность страницы возросла в несколько раз. Этот случай стал отличным примером для всей группы о важности правильного выбора метода DOM-манипуляций и понимания их воздействия на производительность.

Важно понимать различия между возвращаемыми значениями разных методов:

getElementById возвращает один элемент или null

возвращает один элемент или getElementsByClassName и getElementsByTagName возвращают "живую" коллекцию HTMLCollection, которая автоматически обновляется при изменении DOM

и возвращают "живую" коллекцию HTMLCollection, которая автоматически обновляется при изменении DOM querySelector возвращает первый найденный элемент или null

возвращает первый найденный элемент или querySelectorAll возвращает статическую коллекцию NodeList, которая не обновляется при изменении DOM

Если вам нужно работать с выбранными элементами как с массивом (например, использовать методы map , filter ), то коллекции HTMLCollection и NodeList нужно преобразовать в массив:

JS Скопировать код // Преобразование HTMLCollection в массив const itemsArray = Array.from(document.getElementsByClassName('item')); // Или с помощью spread-оператора const paragraphsArray = [...document.getElementsByTagName('p')]; // Теперь можно использовать методы массивов itemsArray.forEach(item => { item.style.color = 'red'; });

Выбор правильного метода поиска элементов зависит от конкретной задачи. Для максимальной производительности используйте getElementById или getElementsByClassName , если вам нужна гибкость — querySelector и querySelectorAll с CSS-селекторами. 🔍

Изменение содержимого и стилей элементов через DOM

После того как вы научились находить элементы в DOM, следующим шагом является изменение их содержимого и внешнего вида. JavaScript предоставляет множество свойств и методов для манипуляции содержимым и стилями элементов.

Основные способы изменения содержимого элементов:

element.textContent — изменяет текстовое содержимое элемента

— изменяет текстовое содержимое элемента element.innerHTML — изменяет HTML-содержимое элемента

— изменяет HTML-содержимое элемента element.innerText — изменяет видимый текст элемента (с учетом CSS)

— изменяет видимый текст элемента (с учетом CSS) element.outerHTML — изменяет HTML элемента вместе с самим элементом

Примеры манипуляции содержимым:

JS Скопировать код // Получаем элемент const header = document.getElementById('title'); // Изменяем текстовое содержимое header.textContent = 'Новый заголовок'; // Изменяем HTML-содержимое header.innerHTML = 'Новый <span class="highlight">заголовок</span>'; // Получаем параграф и изменяем его текст const paragraph = document.querySelector('p'); paragraph.innerText = 'Этот текст заменит предыдущее содержимое параграфа.';

Важно различие между этими свойствами:

textContent — просто текст, HTML-теги будут экранированы

— просто текст, HTML-теги будут экранированы innerHTML — интерпретирует HTML-теги, создавая соответствующие DOM-элементы

— интерпретирует HTML-теги, создавая соответствующие DOM-элементы innerText — учитывает стилевое форматирование и видимость элементов

Для изменения стилей элементов можно использовать свойство style или манипулировать классами:

JS Скопировать код // Прямое изменение стилей const box = document.querySelector('.box'); box.style.backgroundColor = 'blue'; box.style.width = '200px'; box.style.padding = '20px'; box.style.borderRadius = '10px'; // Использование классов (более предпочтительный подход) box.classList.add('highlighted'); // Добавить класс box.classList.remove('hidden'); // Удалить класс box.classList.toggle('active'); // Переключить класс box.classList.contains('selected'); // Проверить наличие класса

Работа с атрибутами элементов также часто требуется при DOM-манипуляциях:

JS Скопировать код const link = document.querySelector('a'); // Установка атрибутов link.setAttribute('href', 'https://example.com'); link.setAttribute('target', '_blank'); // Получение атрибутов const linkUrl = link.getAttribute('href'); // Проверка наличия атрибута if (link.hasAttribute('target')) { console.log('Ссылка открывается в новом окне'); } // Удаление атрибута link.removeAttribute('target');

Сравнение подходов к изменению стилей элементов:

Подход Преимущества Недостатки Когда использовать Прямое изменение style Простота, немедленный эффект Смешивание логики и представления, затруднение поддержки Для временных, динамических изменений Манипуляция классами Разделение логики и стилей, легкость поддержки Требует предопределенных CSS-классов Для большинства случаев, особенно при переключении состояний Установка атрибутов Подходит для специфичных атрибутов (src, href) Менее гибкий для стилизации Для работы с атрибутами, не относящимися к стилям CSS-переменные Мощный, централизованный контроль тем Не поддерживается старыми браузерами Для сложных тем и состояний интерфейса

Несколько практических советов по работе с DOM-манипуляциями:

Предпочитайте classList вместо прямого изменения стилей — это обеспечивает лучшую организацию кода и разделение обязанностей

вместо прямого изменения стилей — это обеспечивает лучшую организацию кода и разделение обязанностей Избегайте частого использования innerHTML для динамического контента — это может создавать уязвимости XSS

для динамического контента — это может создавать уязвимости XSS Группируйте DOM-операции для повышения производительности — каждое изменение DOM вызывает перерисовку

для повышения производительности — каждое изменение DOM вызывает перерисовку Используйте textContent вместо innerText для лучшей производительности, если не требуется учитывать видимость

Изменение содержимого и стилей элементов — мощный инструмент для создания динамических интерфейсов. Правильное использование этих методов позволяет создавать отзывчивые и интерактивные веб-приложения без перезагрузки страницы. 🎨

Практика: создание и удаление элементов в JavaScript

Создание и удаление элементов "на лету" — одна из самых мощных возможностей DOM API. Это позволяет динамически изменять структуру страницы в ответ на действия пользователя или другие события. Давайте рассмотрим, как создавать новые элементы, добавлять их в DOM и удалять существующие элементы.

Основные методы для создания и добавления элементов:

document.createElement('tag') — создает новый HTML-элемент

— создает новый HTML-элемент document.createTextNode('text') — создает текстовый узел

— создает текстовый узел parentElement.appendChild(newElement) — добавляет элемент в конец родительского элемента

— добавляет элемент в конец родительского элемента parentElement.insertBefore(newElement, referenceElement) — вставляет элемент перед указанным

— вставляет элемент перед указанным element.append(...nodes) — добавляет набор узлов или строк в конец элемента

— добавляет набор узлов или строк в конец элемента element.prepend(...nodes) — добавляет набор узлов или строк в начало элемента

Методы для удаления элементов:

parentElement.removeChild(element) — удаляет дочерний элемент

— удаляет дочерний элемент element.remove() — удаляет сам элемент (современный метод)

Давайте рассмотрим практический пример создания и добавления элемента:

JS Скопировать код // Создаем новый элемент списка const newItem = document.createElement('li'); // Создаем текстовый узел и добавляем его в элемент списка const textNode = document.createTextNode('Новый пункт списка'); newItem.appendChild(textNode); // Альтернативно, можно установить textContent // newItem.textContent = 'Новый пункт списка'; // Добавляем класс к новому элементу newItem.classList.add('list-item'); // Устанавливаем дополнительные атрибуты newItem.setAttribute('data-id', '123'); // Находим список, в который нужно добавить элемент const list = document.getElementById('todo-list'); // Добавляем новый элемент в конец списка list.appendChild(newItem);

Более современный подход с использованием append и prepend :

JS Скопировать код // Создаем новый элемент const newHeader = document.createElement('h2'); newHeader.textContent = 'Новый заголовок'; // Создаем еще один элемент const newParagraph = document.createElement('p'); newParagraph.textContent = 'Текст нового параграфа'; // Находим контейнер const container = document.querySelector('.content'); // Добавляем оба элемента в начало контейнера container.prepend(newHeader, newParagraph); // Добавляем текст и элемент в конец контейнера const anotherParagraph = document.createElement('p'); anotherParagraph.textContent = 'Еще один параграф'; container.append('Просто текст', anotherParagraph);

Теперь рассмотрим пример удаления элементов:

JS Скопировать код // Удаление элемента через его родителя const itemToRemove = document.querySelector('.item-to-remove'); const parent = itemToRemove.parentNode; parent.removeChild(itemToRemove); // Современный способ удаления элемента напрямую const anotherItemToRemove = document.querySelector('.another-item'); anotherItemToRemove.remove(); // Удаление всех дочерних элементов const container = document.querySelector('.container'); while (container.firstChild) { container.removeChild(container.firstChild); } // Альтернативно, можно просто очистить содержимое // container.innerHTML = '';

Практический пример создания и удаления элементов — интерактивный список задач:

JS Скопировать код // Функция для добавления новой задачи function addTask() { // Получаем текст из поля ввода const inputField = document.getElementById('new-task'); const taskText = inputField.value.trim(); if (taskText !== '') { // Создаем новый элемент списка const taskItem = document.createElement('li'); taskItem.className = 'task-item'; // Создаем текстовый span const taskTextSpan = document.createElement('span'); taskTextSpan.textContent = taskText; taskItem.appendChild(taskTextSpan); // Создаем кнопку удаления const deleteButton = document.createElement('button'); deleteButton.textContent = 'Удалить'; deleteButton.className = 'delete-btn'; // Добавляем обработчик для удаления deleteButton.addEventListener('click', function() { taskItem.remove(); }); // Добавляем кнопку в элемент списка taskItem.appendChild(deleteButton); // Добавляем элемент в список задач const taskList = document.getElementById('task-list'); taskList.appendChild(taskItem); // Очищаем поле ввода inputField.value = ''; } } // Прикрепляем обработчик события к кнопке добавления const addButton = document.getElementById('add-task'); addButton.addEventListener('click', addTask);

Несколько важных моментов и практических советов:

💡 DocumentFragment : Для оптимизации производительности при добавлении множества элементов используйте DocumentFragment — это контейнер, который не является частью активного DOM-дерева

: Для оптимизации производительности при добавлении множества элементов используйте — это контейнер, который не является частью активного DOM-дерева 🚀 Клонирование элементов : Вместо создания новых элементов с нуля можно клонировать существующие с помощью element.cloneNode(deep) , где deep — булево значение, указывающее, нужно ли клонировать всех потомков

: Вместо создания новых элементов с нуля можно клонировать существующие с помощью , где — булево значение, указывающее, нужно ли клонировать всех потомков ⚠️ Избегайте innerHTML для динамического добавления элементов, особенно с пользовательским вводом, так как это может создать уязвимости безопасности

для динамического добавления элементов, особенно с пользовательским вводом, так как это может создать уязвимости безопасности 🔄 Минимизируйте перерисовки: Группируйте DOM-операции и используйте DocumentFragment для уменьшения количества перерисовок страницы

Создание и удаление элементов в DOM — это основа для разработки динамических веб-приложений. Освоив эти техники, вы сможете создавать интерактивные интерфейсы, которые реагируют на действия пользователей и обновляются без перезагрузки страницы. 🛠️