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Ошибка toBeInTheDocument() в react-testing-library: решение
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Ошибка toBeInTheDocument() в react-testing-library: решение

#Веб-разработка  #Тестирование (Jest)  #React  
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Быстрый ответ

Если вам постоянно выдается ошибка «toBeInTheDocument() is not a function», причиной, скорее всего, является то, что матчеры jest-dom не подключены. Чтобы устранить эту проблему, от вас требуется:

  • Установить @testing-library/jest-dom:

    sh
    Скопировать код
    npm i -D @testing-library/jest-dom

  • Импортировать его в тестовый файл:

    JS
    Скопировать код
    import '@testing-library/jest-dom';

  • Или альтернативным вариантом будет настроить глобальную загрузку в конфигурации Jest:

    json
    Скопировать код
    "jest": {
  "setupFilesAfterEnv": ["@testing-library/jest-dom/extend-expect"]
}

    Выполнив данные действия, переменная Jest начнет распознавать toBeInTheDocument() как валидный матчер.

Пошаговый план для смены профессии

Глобальное применение jest-dom

Чтобы не импортировать jest-dom каждый раз при создании теста, можно настроить конфигурацию Jest или используя файл setupTest.js:

  • В корневой директории проекта необходимо создать jest.config.js:

    JS
    Скопировать код
    module.exports = {
  setupFilesAfterEnv: ['<rootDir>/jest.setup.js'],
};

  • Далее, в той же директории создаем файл jest.setup.js:

    JS
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    import '@testing-library/jest-dom/extend-expect'; // Так мне не нужно импортировать это в каждый тест!

Использование этого подхода позволит поддерживать кодовую базу в более аккуратном состоянии и упрощает доступность необходимых матчеров при проведении тестов.

Расширьте возможности с дополнительными матчерами

Библиотека @testing-library/jest-dom обладает способностью расширять Jest с помощью добавления специализированных матчеров для более эффективных утверждений в тестах. Из примеров можно выделить следующие:

  • toHaveClass — позволяет проверить, есть ли у элемента определенные классы.
  • toBeVisible — производит проверку, является ли элемент видимым для пользователя.
  • toHaveAttribute — метод проверки наличия атрибута у элемента и его трактование.

Благодаря этим матчерам ваши тесты становятся более очевидными и понятными.

Конфигурация TypeScript

В случае работы с TypeScript могут потребоваться следующие настройки:

  • Вам потребуются типы для @testing-library/jest-dom:

    sh
    Скопировать код
    npm i -D @types/testing-library__jest-dom
  • В файле jest.config.js preset укажите как 'ts-jest', что позволит обрабатывать файлы TypeScript.
  • Добавьте путь к файлу настройки Jest в массив include, используемый вашим tsconfig.

Эти действия позволят TypeScript улучшить процесс разработки, предоставив возможность автодополнения и проверку типов для матчеров.

Частые ошибки, которых стоит избегать

Некоторые проблемы могут привести к тому, что toBeInTheDocument() не будет узнаваться. Сюда входят:

  • Неверно указанный путь в setupFilesAfterEnv конфигурации.
  • Проведение испытаний до внесения правок в конфигурации или установки пакетов.
  • Пропущенный импорт, в случае если вы не используете глобальные настройки Jest.

Будьте внимательны и проверьте, что эти ошибки отсутствуют, когда toBeInTheDocument() не работает.

Визуализация

Представьте, что вы заказали пиццу (🍕), но у вас отсутствует пиццерезка (🔪):

Markdown
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Доступные инструменты:
| Инструмент             | Наличие     |
| ---------------------- | ----------- |
| Пиццерезка (🔪)        | ❌           |
| ToBeInTheDocument()   | ❌           |

toBeInTheDocument() по сути это отсутствующая пиццерезка; вы полагались на неё, а её почему-то нет. Без пиццерезки пиццу не разрезать; без toBeInTheDocument(), тесты ведут себя нестабильно .

JS
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expect(element).toBeInTheDocument(); // ❌ Упс! Кажется, что-то пошло не так.

Но, мы можем все исправить:

Markdown
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Решение: import { screen } from '@testing-library/react'
В нашем распоряжении: | Инструмент                | Наличие      |
                       |-------------------------- | ------------ |
                       | Пиццерезка (🔪) + Пицца (🍕)|    ✅           |
                       | ToBeInTheDocument() + Тесты|    ✅           |

Отлично! Теперь вы во всеоружии для эффективного тестирования компонентов React. 🎉

Полезные материалы

  1. GitHub – testing-library/jest-dom: Custom jest matchers to test the state of the DOM — Погрузитесь в подробности изучения матчера toBeInTheDocument() при тестировании React.
  2. About Queries | Testing Library — Узнайте больше о запросах React Testing Library.
  3. Configuring Jest · Jest — Настроите Jest под ваш JavaScript проект.
  4. Testing React Apps · Jest — Познакомьтесь с официальным руководством Jest по тестированию React-приложений.
  5. Using Matchers · Jest — Исследуйте использование jest-dom матчеров, включая функцию toBeInTheDocument().
  6. Common mistakes with React Testing Library — Избегайте распространенных ошибок при работе с React Testing Library.
  7. React Testing Library | Testing Library — Следуйте инструкциям для установки React Testing Library и jest-dom, соблюдая лучшие практики.
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Что нужно установить, чтобы использовать toBeInTheDocument() в реактивных тестах?
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Никита Титов

разработчик Node.js

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