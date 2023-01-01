Ошибка toBeInTheDocument() в react-testing-library: решение

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Быстрый ответ

Если вам постоянно выдается ошибка « toBeInTheDocument() is not a function», причиной, скорее всего, является то, что матчеры jest-dom не подключены. Чтобы устранить эту проблему, от вас требуется:

Установить @testing-library/jest-dom : sh Скопировать код npm i -D @testing-library/jest-dom

Импортировать его в тестовый файл: JS Скопировать код import '@testing-library/jest-dom';

Или альтернативным вариантом будет настроить глобальную загрузку в конфигурации Jest: json Скопировать код "jest": { "setupFilesAfterEnv": ["@testing-library/jest-dom/extend-expect"] } Выполнив данные действия, переменная Jest начнет распознавать toBeInTheDocument() как валидный матчер.

Глобальное применение jest-dom

Чтобы не импортировать jest-dom каждый раз при создании теста, можно настроить конфигурацию Jest или используя файл setupTest.js:

В корневой директории проекта необходимо создать jest.config.js : JS Скопировать код module.exports = { setupFilesAfterEnv: ['<rootDir>/jest.setup.js'], };

Далее, в той же директории создаем файл jest.setup.js : JS Скопировать код import '@testing-library/jest-dom/extend-expect'; // Так мне не нужно импортировать это в каждый тест!

Использование этого подхода позволит поддерживать кодовую базу в более аккуратном состоянии и упрощает доступность необходимых матчеров при проведении тестов.

Расширьте возможности с дополнительными матчерами

Библиотека @testing-library/jest-dom обладает способностью расширять Jest с помощью добавления специализированных матчеров для более эффективных утверждений в тестах. Из примеров можно выделить следующие:

toHaveClass — позволяет проверить, есть ли у элемента определенные классы.

— позволяет проверить, есть ли у элемента определенные классы. toBeVisible — производит проверку, является ли элемент видимым для пользователя.

— производит проверку, является ли элемент видимым для пользователя. toHaveAttribute — метод проверки наличия атрибута у элемента и его трактование.

Благодаря этим матчерам ваши тесты становятся более очевидными и понятными.

Конфигурация TypeScript

В случае работы с TypeScript могут потребоваться следующие настройки:

Вам потребуются типы для @testing-library/jest-dom : sh Скопировать код npm i -D @types/testing-library__jest-dom

В файле jest.config.js preset укажите как 'ts-jest' , что позволит обрабатывать файлы TypeScript.

укажите как , что позволит обрабатывать файлы TypeScript. Добавьте путь к файлу настройки Jest в массив include , используемый вашим tsconfig.

Эти действия позволят TypeScript улучшить процесс разработки, предоставив возможность автодополнения и проверку типов для матчеров.

Частые ошибки, которых стоит избегать

Некоторые проблемы могут привести к тому, что toBeInTheDocument() не будет узнаваться. Сюда входят:

Неверно указанный путь в setupFilesAfterEnv конфигурации.

конфигурации. Проведение испытаний до внесения правок в конфигурации или установки пакетов.

Пропущенный импорт, в случае если вы не используете глобальные настройки Jest.

Будьте внимательны и проверьте, что эти ошибки отсутствуют, когда toBeInTheDocument() не работает.

Визуализация

Представьте, что вы заказали пиццу (🍕), но у вас отсутствует пиццерезка (🔪):

Markdown Скопировать код Доступные инструменты: | Инструмент | Наличие | | ---------------------- | ----------- | | Пиццерезка (🔪) | ❌ | | ToBeInTheDocument() | ❌ |

toBeInTheDocument() по сути это отсутствующая пиццерезка; вы полагались на неё, а её почему-то нет. Без пиццерезки пиццу не разрезать; без toBeInTheDocument() , тесты ведут себя нестабильно .

JS Скопировать код expect(element).toBeInTheDocument(); // ❌ Упс! Кажется, что-то пошло не так.

Но, мы можем все исправить:

Markdown Скопировать код Решение: import { screen } from '@testing-library/react' В нашем распоряжении: | Инструмент | Наличие | |-------------------------- | ------------ | | Пиццерезка (🔪) + Пицца (🍕)| ✅ | | ToBeInTheDocument() + Тесты| ✅ |

Отлично! Теперь вы во всеоружии для эффективного тестирования компонентов React. 🎉

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