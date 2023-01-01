Ошибка JSON.parse: 'Unexpected token o'. Пояснение и решение

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Быстрый ответ

Ошибка SyntaxError при использовании функции JSON.parse() чаще всего вызвана некорректным синтаксисом JSON. Вот способы избежать её:

Обрамляйте строковые значения в двойные кавычки " .

. Не ставьте запятую после последнего элемента в объекте или массиве.

после последнего элемента в объекте или массиве. Ключи в объекте также следует окружать двойными кавычками " .

Вот пример корректного JSON:

JS Скопировать код let json = '{"valid": true}'; // Правильный формат JSON try { let obj = JSON.parse(json); // Попытка разбора строки JSON console.log(obj); // В случае отсутствия ошибок выводим объект } catch (e) { console.error("Ошибка в JSON:", e); // Ошибка в строке JSON }

Такой формат JSON поможет предотвратить ошибки при его разборе.

Понимаем ошибки при работе с JSON.parse

Проверяем тип данных перед разбором

Нерушимое правило №1: JSON.parse может обработать только строки. Не стоит передавать в него объекты или массивы JavaScript — они уже и так в правильном формате.

JS Скопировать код let products = [{ name: "Деревянный кол", price: 19.99, quantity: 1 }]; // Не нужно распарсивать console.log(products[0].price); // Вывод: 19.99 (Хотя цена за кол действительно высока!)

Правило №2: Если вы не уверены, является ли перед вами строка или объект products , просто спросите у него:

JS Скопировать код console.log(typeof products); // "Прошу прощения, ты строка или объект?"

Избегаем некорректного преобразования в JSON

Золотое правило для JSON: никогда не используйте .toString() для конвертации объекта в строку для JSON.parse . Результатом будет [object Object] , что в мире JSON равносильно бесполезному объекту.

JS Скопировать код let obj = { a: 1 }; let str = JSON.stringify(obj); // Корректное преобразование в строку console.log(str); // Вывод: '{"a":1}'

Будьте внимательны с использованием специальных символов

Специальные символы в строках — это подобие подводных мин. Убедитесь, что они правильно экранированы перед их использованием в JSON.

JS Скопировать код let problematicJson = '{"text": "He said, \"Hello\"."}'; let correctedJson = problematicJson.replace(/\\/g, "\\\\"); let obj = JSON.parse(correctedJson); console.log(obj.text); // Успех! Кавычки добавлены правильно

Проверяем числовые данные

Проверьте, чтобы числовые данные были действительно числами, а не строками. В конце концов, ожидая получить товар с доставкой, вы не хотите получить его иллюстрацию.

JS Скопировать код let productsStr = '[{ "name": "Чеснок", "price": "1.25", "quantity": "20" }]'; let products = JSON.parse(productsStr).map(p => ({ ...p, price: parseFloat(p.price), quantity: parseInt(p.quantity, 10) })); console.log(products[0].price); // Вывод: 1.25, цена на чеснок по международным стандартам

Эффективная отладка с помощью JSON.parse

Полезный совет для отладки: когда возникает ошибка при работе с JSON, выводите тип и значение объекта, который вы пытаетесь разобрать. Это первое, что стоит проверить.

JS Скопировать код try { JSON.parse(products); // Если 'products' не является строкой, это похоже на подножку на скользком полу! } catch (e) { console.error("Тип:", typeof products); console.error("Значение:", products); // Эти выводы помогут найти проблему throw e; }

Визуализация

Корректный синтаксис JSON — это залог отсутствия ошибок при его разборе. 🧛‍♂️

Markdown Скопировать код { "name": "Баффи", "age": 30, "occupation": "Охотница на вампиров" }

А вот неожиданный токен — это пример некорректного синтаксиса, который приведет к хаосу. 🍷

Markdown Скопировать код { "name": Баффи, "age": 30, "occupation": "Охотница на вампиров" }

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