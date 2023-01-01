Оптимизированный поиск первого дня недели в JavaScript

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Быстрый ответ

Для определения начала недели в JavaScript, используйте объект Date :

JS Скопировать код const today = new Date(); const firstDayOfWeek = new Date(today.setDate(today.getDate() – today.getDay()));

Этот код возвращает прошлое воскресенье. Если вам надо определить понедельник, используйте следующий код:

JS Скопировать код const today = new Date(); const adjustDay = today.getDay() === 0 ? 6 : today.getDay() – 1; const firstDayOfWeek = new Date(today.setDate(today.getDate() – adjustDay));

Мы модифицируем значение, возвращаемое методом today.getDay() , чтобы задать желаемый день недели как начальный.

Настройка начала вашей недели

Ваша неделя может начинаться с любого дня, который вы определите.

Выбирайте начальный день вашей недели

Для настройки начального дня недели согласно вашим предпочтениям:

JS Скопировать код function getFirstDayOfWeek(date, firstDay = 0) { date = new Date(date); const dayOfWeek = date.getDay(); const firstDayDate = new Date(date.setDate(date.getDate() – (dayOfWeek – firstDay + 7) % 7)); firstDayDate.setHours(0, 0, 0, 0); return firstDayDate; } // Теперь можно установить любой день недели как начальный, передав его номер

Учет различных часовых поясов

Для учета различных часовых поясов:

JS Скопировать код const dateInUTC = new Date().toISOString();

Расширенные возможности с помощью библиотек

Для упрощения работы используйте библиотеку Date.js:

JS Скопировать код Date.today().previous().monday();

Посетите Date.js, чтобы открыть для себя новые возможности работы с датами.

Производительность при работе с MongoDB

Стремитесь к оптимизации при использовании JavaScript в map-функциях MongoDB.

Оптимизация в MongoDB

Нужно найти баланс между экономией на создании объектов и точностью расчета дат:

JS Скопировать код function getMonday(date) { const day = date.getDay(); const diff = date.getDate() – day + (day == 0 ? -6 : 1); return new Date(date.getFullYear(), date.getMonth(), diff); } // Это будет полезно для разработчиков, работающих с MongoDB

Бенчмаркинг для поддержания высокой производительности

Не забывайте проводить бенчмаркинг операций с датами в MongoDB.

Визуализация

На примере покажем, как определить начальный день недели:

Markdown Скопировать код 📅 Текущая дата: [🌲, 🌲, 🌲, 🎪, 🌲, 🌲, 🌲]

Устанавливаем начальный день:

JS Скопировать код let today = new Date(); let firstDayOfWeek = new Date(today.setDate(today.getDate() – today.getDay()));

Теперь видим, какой день отмечен как начало недели:

Markdown Скопировать код 📅 Начальный день: [🎪, ⛺, ⛺, ⛺, ⛺, ⛺, ⛺]

Начальный день недели обозначен символом первой палатки ( 🎪 ). Это ваш старт недели.

Работа с различными случаями в коде

Будьте готовы к выполнению сложных манипуляций и обработке крайних случаев.

Учёт високосного года

Не забывайте учитывать високосный год:

JS Скопировать код const year = new Date().getFullYear(); const isLeap = new Date(year, 1, 29).getMonth() === 1;

Учет перехода на летнее время

Переход на летнее время может представить сложности:

JS Скопировать код const date = new Date(); const currentOffset = date.getTimezoneOffset();

Переиспользование и читабельность кода

Очень важно писать легко читаемый и легко воспроизводимый код. В этом важный секрет эффективной работы в команде.

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