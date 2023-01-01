Оптимизация переименования ключа в объекте JavaScript

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Быстрый ответ

Для переименования ключа в объекте JavaScript, вам потребуется присвоить значение новому ключу и впоследствии удалить старый:

JS Скопировать код let obj = { oldKey: 'value' }; // В программировании порой происходят настоящие чудеса, правда ведь? 🎩🐇 obj.newKey = obj.oldKey; delete obj.oldKey;

Если вы следуете принципу неизменности данных, вы можете перенести свойства в новый объект:

JS Скопировать код let newObj = { ...obj, newKey: obj.oldKey }; // Вуаля, старый ключ будто испарился! 🕶️ delete newObj.oldKey;

Методы и стратегии переименования ключей

Сохранение атрибутов: применение Object.defineProperty

Если вы хотите сохранить атрибуты старого ключа, метод Object.defineProperty поможет осуществить переименование незаметно:

JS Скопировать код Object.defineProperty(obj, 'newKey', Object.getOwnPropertyDescriptor(obj, 'oldKey')); delete obj.oldKey;

Избегание бессмысленных действий: не переименовываем ключ в себя самого

Нет смысла переименовывать ключ в то же значение, что у него было. Это зря потраченные ресурсы, как если бы собака без конца гонялась за своим хвостом. 🐕

JS Скопировать код if (obj.hasOwnProperty('oldKey') && 'oldKey' !== 'newKey') { Object.defineProperty(obj, 'newKey', Object.getOwnPropertyDescriptor(obj, 'oldKey')); delete obj.oldKey; }

Универсальность: шаг к модульному коду

Функция для переименования ключей

Чтобы облегчить процесс, вы можете создать функцию, которая будет переименовывать ключи "на лету":

JS Скопировать код let renameKey = (obj, oldKey, newKey) => { obj[newKey] = obj[oldKey]; delete obj[oldKey]; return obj; };

Цепочка вызовов: потоковый интерфейс

Потоковый интерфейс позволяет выполнять последовательное переименование, что является удобным и простым, словно вы раздаете заказы на автомойке:

JS Скопировать код function FluentRenamer(obj) { this.obj = { ...obj }; } FluentRenamer.prototype.rename = function(oldKey, newKey) { if (this.obj.hasOwnProperty(oldKey)) { Object.defineProperty(this.obj, newKey, Object.getOwnPropertyDescriptor(this.obj, oldKey)); delete this.obj[oldKey]; } return this; };

Применение ES6 для переименования ключей

Однострочное переименование через деструктуризацию

Мы применяем деструктуризацию и оператор остатка для элегантного решения:

JS Скопировать код // Словно фокус: ключ исчезает и появляется снова! const { oldKey, ...rest } = obj; obj = { newKey: oldKey, ...rest };

Работа с неизменяемыми структурами данных

Создание объекта с новыми ключами

Познакомьтесь с принципами функционального программирования при помощи Object.entries и Array.prototype.map :

JS Скопировать код let renamedObj = Object.fromEntries( Object.entries(obj).map(([key, value]) => key === 'oldKey' ? ['newKey', value] : [key, value]) );

Визуализация

Представьте, что наш объект — это шкаф с ярлыками на дверцах. Мы просто меняем ярлыки местами:

Было: [🏷️ "oldKey": 📦, 🏷️ "otherKey": 📁]

Меняем "oldKey" на "newKey":

JS Скопировать код let obj = { oldKey: "value" }; // Простое переклеивание ярлыков! obj["newKey"] = obj["oldKey"]; delete obj["oldKey"];

Стало: [🏷️ "newKey": 📦, 🏷️ "otherKey": 📁]

Мы не затрагивали содержимое, только заменили метку.