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Оптимизация переименования ключа в объекте JavaScript
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Оптимизация переименования ключа в объекте JavaScript

#Основы JavaScript  #Синтаксис и типы данных  #Объекты и прототипы  
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Быстрый ответ

Для переименования ключа в объекте JavaScript, вам потребуется присвоить значение новому ключу и впоследствии удалить старый:

JS
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let obj = { oldKey: 'value' };
// В программировании порой происходят настоящие чудеса, правда ведь? 🎩🐇
obj.newKey = obj.oldKey;
delete obj.oldKey;

Если вы следуете принципу неизменности данных, вы можете перенести свойства в новый объект:

JS
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let newObj = { ...obj, newKey: obj.oldKey };
// Вуаля, старый ключ будто испарился! 🕶️
delete newObj.oldKey;
Пошаговый план для смены профессии

Методы и стратегии переименования ключей

Сохранение атрибутов: применение Object.defineProperty

Если вы хотите сохранить атрибуты старого ключа, метод Object.defineProperty поможет осуществить переименование незаметно:

JS
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Object.defineProperty(obj, 'newKey', Object.getOwnPropertyDescriptor(obj, 'oldKey'));
delete obj.oldKey;

Избегание бессмысленных действий: не переименовываем ключ в себя самого

Нет смысла переименовывать ключ в то же значение, что у него было. Это зря потраченные ресурсы, как если бы собака без конца гонялась за своим хвостом. 🐕

JS
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if (obj.hasOwnProperty('oldKey') && 'oldKey' !== 'newKey') {
  Object.defineProperty(obj, 'newKey', Object.getOwnPropertyDescriptor(obj, 'oldKey'));
  delete obj.oldKey;
}

Универсальность: шаг к модульному коду

Функция для переименования ключей

Чтобы облегчить процесс, вы можете создать функцию, которая будет переименовывать ключи "на лету":

JS
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let renameKey = (obj, oldKey, newKey) => {
  obj[newKey] = obj[oldKey];
  delete obj[oldKey];
  return obj;
};

Цепочка вызовов: потоковый интерфейс

Потоковый интерфейс позволяет выполнять последовательное переименование, что является удобным и простым, словно вы раздаете заказы на автомойке:

JS
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function FluentRenamer(obj) {
  this.obj = { ...obj };
}
FluentRenamer.prototype.rename = function(oldKey, newKey) {
  if (this.obj.hasOwnProperty(oldKey)) {
    Object.defineProperty(this.obj, newKey,
    Object.getOwnPropertyDescriptor(this.obj, oldKey));
    delete this.obj[oldKey];
  }
  return this;
};

Применение ES6 для переименования ключей

Однострочное переименование через деструктуризацию

Мы применяем деструктуризацию и оператор остатка для элегантного решения:

JS
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// Словно фокус: ключ исчезает и появляется снова!
const { oldKey, ...rest } = obj;
obj = { newKey: oldKey, ...rest };

Работа с неизменяемыми структурами данных

Создание объекта с новыми ключами

Познакомьтесь с принципами функционального программирования при помощи Object.entries и Array.prototype.map:

JS
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let renamedObj = Object.fromEntries(
  Object.entries(obj).map(([key, value]) => 
    key === 'oldKey' ? ['newKey', value] : [key, value])
);

Визуализация

Представьте, что наш объект — это шкаф с ярлыками на дверцах. Мы просто меняем ярлыки местами:

Было: [🏷️ "oldKey": 📦, 🏷️ "otherKey": 📁]

Меняем "oldKey" на "newKey":

JS
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let obj = { oldKey: "value" };
// Простое переклеивание ярлыков!
obj["newKey"] = obj["oldKey"];
delete obj["oldKey"];

Стало: [🏷️ "newKey": 📦, 🏷️ "otherKey": 📁]

Мы не затрагивали содержимое, только заменили метку.

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Какой метод позволяет сохранить атрибуты старого ключа при его переименовании?
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Станислав Плотников

фронтенд-разработчик

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