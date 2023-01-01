Оптимизация переименования ключа в объекте JavaScript#Основы JavaScript #Синтаксис и типы данных #Объекты и прототипы
Быстрый ответ
Для переименования ключа в объекте JavaScript, вам потребуется присвоить значение новому ключу и впоследствии удалить старый:
let obj = { oldKey: 'value' };
// В программировании порой происходят настоящие чудеса, правда ведь? 🎩🐇
obj.newKey = obj.oldKey;
delete obj.oldKey;
Если вы следуете принципу неизменности данных, вы можете перенести свойства в новый объект:
let newObj = { ...obj, newKey: obj.oldKey };
// Вуаля, старый ключ будто испарился! 🕶️
delete newObj.oldKey;
Методы и стратегии переименования ключей
Сохранение атрибутов: применение
Object.defineProperty
Если вы хотите сохранить атрибуты старого ключа, метод
Object.defineProperty поможет осуществить переименование незаметно:
Object.defineProperty(obj, 'newKey', Object.getOwnPropertyDescriptor(obj, 'oldKey'));
delete obj.oldKey;
Избегание бессмысленных действий: не переименовываем ключ в себя самого
Нет смысла переименовывать ключ в то же значение, что у него было. Это зря потраченные ресурсы, как если бы собака без конца гонялась за своим хвостом. 🐕
if (obj.hasOwnProperty('oldKey') && 'oldKey' !== 'newKey') {
Object.defineProperty(obj, 'newKey', Object.getOwnPropertyDescriptor(obj, 'oldKey'));
delete obj.oldKey;
}
Универсальность: шаг к модульному коду
Функция для переименования ключей
Чтобы облегчить процесс, вы можете создать функцию, которая будет переименовывать ключи "на лету":
let renameKey = (obj, oldKey, newKey) => {
obj[newKey] = obj[oldKey];
delete obj[oldKey];
return obj;
};
Цепочка вызовов: потоковый интерфейс
Потоковый интерфейс позволяет выполнять последовательное переименование, что является удобным и простым, словно вы раздаете заказы на автомойке:
function FluentRenamer(obj) {
this.obj = { ...obj };
}
FluentRenamer.prototype.rename = function(oldKey, newKey) {
if (this.obj.hasOwnProperty(oldKey)) {
Object.defineProperty(this.obj, newKey,
Object.getOwnPropertyDescriptor(this.obj, oldKey));
delete this.obj[oldKey];
}
return this;
};
Применение ES6 для переименования ключей
Однострочное переименование через деструктуризацию
Мы применяем деструктуризацию и оператор остатка для элегантного решения:
// Словно фокус: ключ исчезает и появляется снова!
const { oldKey, ...rest } = obj;
obj = { newKey: oldKey, ...rest };
Работа с неизменяемыми структурами данных
Создание объекта с новыми ключами
Познакомьтесь с принципами функционального программирования при помощи
Object.entries и
Array.prototype.map:
let renamedObj = Object.fromEntries(
Object.entries(obj).map(([key, value]) =>
key === 'oldKey' ? ['newKey', value] : [key, value])
);
Визуализация
Представьте, что наш объект — это шкаф с ярлыками на дверцах. Мы просто меняем ярлыки местами:
Было: [🏷️ "oldKey": 📦, 🏷️ "otherKey": 📁]
Меняем "oldKey" на "newKey":
let obj = { oldKey: "value" };
// Простое переклеивание ярлыков!
obj["newKey"] = obj["oldKey"];
delete obj["oldKey"];
Стало: [🏷️ "newKey": 📦, 🏷️ "otherKey": 📁]
Мы не затрагивали содержимое, только заменили метку.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик