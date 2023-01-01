Определение типа данных в JavaScript: число или строка#Основы JavaScript #Синтаксис и типы данных #Строки и шаблонные литералы
Быстрый ответ
Для быстрого определения числа или строки взгляните на результат работы оператора
typeof в JavaScript:
let varNum = 42, varStr = "hello";
let isNumber = typeof varNum === 'number'; // true – если число, иначе false
let isString = typeof varStr === 'string'; // true – если строка, иначе false
Оператор
typeof значительно облегчает задачу идентификации типов данных.
Ограничения оператора 'typeof'
Отметим, что оператор
typeof не является универсальным. Например,
typeof new String('asdf') выдаст
'object'. Для более аккуратной проверки типов
string и
number используется
Object.prototype.toString:
let isTrueString = Object.prototype.toString.call(varStr) === '[object String]'; // самый надёжный способ проверки строк
let isTrueNumber = Object.prototype.toString.call(varNum) === '[object Number]'; // безупречное распознавание числа
Для исключения
NaN,
Infinity и
-Infinity из числовых значений используется
Number.isFinite(value):
let varInfinity = Infinity;
let isFiniteNumber = Number.isFinite(varNum); // возвращает true только для конечных чисел
Когда нужно определить, является ли строка числовой, используйте регулярное выражение:
let isNumericString = /^-?\d+(\.\d+)?([eE][+-]?\d+)?$/.test(varStr); // проверяет, является ли строка числовой
"Серые места" JavaScript
JavaScript не всегда предельно очевиден. Справиться с числовыми строками и строками, содержащими числа, поможет преобразование типов с использованием функции
parseFloat и
isNaN:
let isNumberCasted = !isNaN(parseFloat(varStr)) && isFinite(varStr); // определение числа в строке
Не забывайте, что
NaN — это единственное значение в JavaScript, которое не равно самому себе. Неравенство
varNum !== varNum намекнет вам на наличие
NaN.
Визуализация
Разгадка того, является ли значение числом или строкой, напоминает детективное расследование:
Чтобы разобраться с 'x':
1. Используем `typeof`:
`typeof x === 'number'` → 📊 Отлично: это число!
`typeof x === 'string'` → 📜 Прекрасно: это строка!
2. Пробуем применить `isNaN`:
`!isNaN(x)` → 💡 Это число!
3. Применяем `parseFloat`:
`x == parseFloat(x)` → 🔍 Найдено закрытое число!
**Тайна раскрыта**: все элементы головоломки собраны, 'x' раскритикован.
Помните:
typeof— ваш первый ассистент.
isNaN— надёжный визави.
parseFloat— искатель замаскированных чисел.
Применяя эти инструменты, вы успешно справитесь с головоломками типов данных в JavaScript!
Обработка реальных ситуаций
В практических задачах важно уметь различать числа и строки для корректного управления данными. Вот несколько типичных примеров:
1. Обработка данных формы
function validateInput(input) {
return Number.isFinite(+input) || input.trim().length > 0; // надёжная валидация пользовательского ввода
}
Эта функция аттестует правильность данных формы, проверяя, является ли значение конечным числом или непустой строкой.
2. Обработка данных JSON
Часто в данных JSON строки маскируются под числа. Чтобы раскрыть их истинное лицо:
function coerceType(value) {
if (!isNaN(value) && value !== '') {
return +value; // обнажаем внутреннее число
}
return value;
}
Такая функция помогает почистить строковые представления чисел и вернуть их к первоначальному числовому облику.
3. Интерпретация ввода пользователя
Порядок сортировки введенных данных зависит от их типа:
function sortByType(a, b) {
let aIsNumber = typeof a === 'number';
let bIsNumber = typeof b === 'number';
if (aIsNumber && bIsNumber) {
return a – b; // числа сравниваются просто
} else if (!aIsNumber && !bIsNumber) {
return a.localeCompare(b); // строки сортируются лексикографически
}
return aIsNumber ? -1 : 1;
}
В примере выше числа и строки упорядочиваются согласно своим местам в итоговом расположении.
Паломничество к underscore.js
Для облегчения жизни разработчикам библиотека
underscore.js предлагает метод
_.isString(obj), который умеет определить строки:
let isUnderscoreString = _.isString(varStr); // underscore.js сообщит нам, что перед нами именно строка
Такой "утиной" подход к типизации позволяет выявить, ведет ли себя объект как строка, на основе его методов или свойств.
Полезные материалы
- typeof – JavaScript | MDN — документация по оператору
typeof.
- JavaScript typeof — обучающее пособие по
typeof.
- Detecting an "invalid date" Date instance in JavaScript – Stack Overflow — дискуссия о датах и типах в JavaScript.
- Преобразования типов — детальное рассмотрение преобразований между строками и числами.
- ECMAScript® 2024 Language Specification — официальная спецификация языка о числовых преобразованиях.
- JavaScript: The World's Most Misunderstood Programming Language — Дуглас Крокфорд о сложностях понимания JavaScript.
- Medium: JavaScript Type Checking with TypeScript — использование TypeScript для проверки типов.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик