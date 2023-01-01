Определение типа данных в JavaScript: число или строка

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Быстрый ответ

Для быстрого определения числа или строки взгляните на результат работы оператора typeof в JavaScript:

JS Скопировать код let varNum = 42, varStr = "hello"; let isNumber = typeof varNum === 'number'; // true – если число, иначе false let isString = typeof varStr === 'string'; // true – если строка, иначе false

Оператор typeof значительно облегчает задачу идентификации типов данных.

Ограничения оператора 'typeof'

Отметим, что оператор typeof не является универсальным. Например, typeof new String('asdf') выдаст 'object' . Для более аккуратной проверки типов string и number используется Object.prototype.toString :

JS Скопировать код let isTrueString = Object.prototype.toString.call(varStr) === '[object String]'; // самый надёжный способ проверки строк let isTrueNumber = Object.prototype.toString.call(varNum) === '[object Number]'; // безупречное распознавание числа

Для исключения NaN , Infinity и -Infinity из числовых значений используется Number.isFinite(value) :

JS Скопировать код let varInfinity = Infinity; let isFiniteNumber = Number.isFinite(varNum); // возвращает true только для конечных чисел

Когда нужно определить, является ли строка числовой, используйте регулярное выражение:

JS Скопировать код let isNumericString = /^-?\d+(\.\d+)?([eE][+-]?\d+)?$/.test(varStr); // проверяет, является ли строка числовой

"Серые места" JavaScript

JavaScript не всегда предельно очевиден. Справиться с числовыми строками и строками, содержащими числа, поможет преобразование типов с использованием функции parseFloat и isNaN :

JS Скопировать код let isNumberCasted = !isNaN(parseFloat(varStr)) && isFinite(varStr); // определение числа в строке

Не забывайте, что NaN — это единственное значение в JavaScript, которое не равно самому себе. Неравенство varNum !== varNum намекнет вам на наличие NaN .

Визуализация

Разгадка того, является ли значение числом или строкой, напоминает детективное расследование:

Markdown Скопировать код Чтобы разобраться с 'x': 1. Используем `typeof`: `typeof x === 'number'` → 📊 Отлично: это число! `typeof x === 'string'` → 📜 Прекрасно: это строка! 2. Пробуем применить `isNaN`: `!isNaN(x)` → 💡 Это число! 3. Применяем `parseFloat`: `x == parseFloat(x)` → 🔍 Найдено закрытое число! **Тайна раскрыта**: все элементы головоломки собраны, 'x' раскритикован.

Помните:

typeof — ваш первый ассистент.

— ваш первый ассистент. isNaN — надёжный визави.

— надёжный визави. parseFloat — искатель замаскированных чисел.

Применяя эти инструменты, вы успешно справитесь с головоломками типов данных в JavaScript!

Обработка реальных ситуаций

В практических задачах важно уметь различать числа и строки для корректного управления данными. Вот несколько типичных примеров:

1. Обработка данных формы

JS Скопировать код function validateInput(input) { return Number.isFinite(+input) || input.trim().length > 0; // надёжная валидация пользовательского ввода }

Эта функция аттестует правильность данных формы, проверяя, является ли значение конечным числом или непустой строкой.

2. Обработка данных JSON

Часто в данных JSON строки маскируются под числа. Чтобы раскрыть их истинное лицо:

JS Скопировать код function coerceType(value) { if (!isNaN(value) && value !== '') { return +value; // обнажаем внутреннее число } return value; }

Такая функция помогает почистить строковые представления чисел и вернуть их к первоначальному числовому облику.

3. Интерпретация ввода пользователя

Порядок сортировки введенных данных зависит от их типа:

JS Скопировать код function sortByType(a, b) { let aIsNumber = typeof a === 'number'; let bIsNumber = typeof b === 'number'; if (aIsNumber && bIsNumber) { return a – b; // числа сравниваются просто } else if (!aIsNumber && !bIsNumber) { return a.localeCompare(b); // строки сортируются лексикографически } return aIsNumber ? -1 : 1; }

В примере выше числа и строки упорядочиваются согласно своим местам в итоговом расположении.

Паломничество к underscore.js

Для облегчения жизни разработчикам библиотека underscore.js предлагает метод _.isString(obj) , который умеет определить строки:

JS Скопировать код let isUnderscoreString = _.isString(varStr); // underscore.js сообщит нам, что перед нами именно строка

Такой "утиной" подход к типизации позволяет выявить, ведет ли себя объект как строка, на основе его методов или свойств.

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