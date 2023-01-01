Определение темного режима в JS для динамической стилизации

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Быстрый ответ

Если вы хотите определить, используется ли тёмный режим в JavaScript, примените следующий код:

JS Скопировать код const isDarkMode = window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches; console.log(isDarkMode ? 'Тёмный режим включен.' : 'Тёмный режим выключен.');

Метод window.matchMedia() позволяет определить, включён ли на устройстве пользователя тёмный режим, возвращая логическое значение: true для тёмного режима и false для светлого.

Отслеживание изменений системных настроек

В случае необходимости отслеживать изменения в цветовой схеме системы используйте event listener:

JS Скопировать код const schemeQuery = window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)'); function updateScheme(event) { const newScheme = event.matches ? "тестная" : "светлая"; console.log(`Цветовая схема системы обновлена на ${newScheme}.`); // Время адаптировать интерфейс 🌓 } schemeQuery.addEventListener('change', updateScheme); // Если работаете в браузере старше, например, Safari версии до 14, используйте schemeQuery.addListener(updateScheme) вместо addEventListener

Ручное изменение цветов в элементах JavaScript

Для компонентов, цвет которых неизменяем с помощью CSS, например, Stripe Elements, нужно вручную установить цветовую тему используя JavaScript:

JS Скопировать код function configureStripeElementTheme(element, theme) { const styleParams = theme === 'dark' ? { base: { color: '#ffffff' } } : { base: { color: '#000000' } }; // Теперь Stripe поддерживает оба режима 🧛‍♂️🧛‍♀️ element.update({ style: styleParams }); } // Предположим, у вас есть инициализированный элемент Stripe 'cardElement' const prefersDarkMode = window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches; configureStripeElementTheme(cardElement, prefersDarkMode ? 'dark' : 'light');

Проверка поддержки медиа-запросов

Перед использованием window.matchMedia проверьте предоставляет ли поддержку ваш браузер:

JS Скопировать код if (window.matchMedia) { // Все системы функционируют! 🚀 } else { // Возьмем курс на план B, как альтернативный подход к стилизации }

Решение проблемы с iOS 13.4

На некоторых старых версиях iOS (например, 13.4 и ниже) могут быть проблемы с обработкой события 'change':

JS Скопировать код const mqList = window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)'); // Адаптируемся к старым устройствам iOS if (typeof mqList.addListener === 'function') { mqList.addListener(updateScheme); } else { mqList.addEventListener('change', updateScheme); }

Учёт различных цветовых схем

Не забывайте, что цветовые схемы могут быть более разнообразными, чем просто "светлая" и "тёмная":

JS Скопировать код switch (schemeQuery.matches) { case 'dark': setAppTheme('тёмная'); break; case 'light': setAppTheme('светлая'); break; // Не ограничивайте себя – добавляйте больше вариантов! 🎨 }

Получение предпочтительной схемы пользователя

Для динамического определения предпочтительной цветовой схемы пользователя создайте функцию:

JS Скопировать код function fetchPreferredScheme() { return window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches ? 'тёмная' : 'светлая'; // Бинарное искусство в действии 🎭 }

Обнаружение тёмного режима и его обозначение

Обозначьте используемую цветовую схему, например, с помощью псевдоэлемента ::after :

CSS Скопировать код body::after { content: " "; display: block; height: 10px; background-color: var(--indicator-color); } // Используйте JS для обновления переменной --indicator-color

Для работы с псевдоэлементами примените метод getComputedStyle() :

JS Скопировать код const style = window.getComputedStyle(document.body, '::after'); console.log(style.backgroundColor);

Визуализация

Принцип работы похож на то, как хамелеон меняет свой окрас, приспосабливаясь к окружающей среде:

JS Скопировать код if (window.matchMedia && window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches) { // Система предпочитает тёмные тона (🌑) console.log('Тёмный режим включен'); } else { // Система предпочитает яркие тона (🌕) console.log('Светлый режим включен'); }

Ваш скрипт адаптируется к предпочтениям пользователя точно так же, как хамелеон меняет свой цвет под влиянием окружающей среды:

Markdown Скопировать код Окружение: 🌑 Тёмная тема Окружение: 🌕 Светлая тема Хамелеон: 🦎 (становится тёмным) Хамелеон: 🦎 (становится светлым)

Это обеспечивает гармоническое отображение пользовательских предпочтений в дизайне вашего веб-приложения.

Динамическое изменение источников изображений

Following are the steps to change images depending on the color scheme:

JS Скопировать код const imgElement = document.querySelector('img'); if (isDarkMode) { imgElement.src = '/path/to/dark-mode-image.png'; // Добро пожаловать на темную сторону 🌚 } else { imgElement.src = '/path/to/light-mode-image.png'; // Всегда есть место для света 🌝 }

Запасной вариант при отсутствии поддержки

В случае отсутствия поддержки цветовых схем примените zapasnoy variant:

JS Скопировать код function assignColorScheme() { const supportsThemeChange = window.matchMedia('(prefers-color-scheme)').media !== 'not all'; document.body.className = supportsThemeChange ? fetchPreferredScheme() : 'light'; // Мы не оставим никого в невыгодном положении ☀️ }

Проверка совместимости

Проверьте способность к работе событийного слушателя 'change' на различных устройствах, чтобы обеспечить плавный пользовательский опыт:

JS Скопировать код // Эта строчка кода поможет обеспечить, чтобы все пользователи были учтены! schemeQuery.addEventListener('change', () => { console.log('Обнаружено изменение цветовой схемы системы'); });

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