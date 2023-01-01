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Определение темного режима в JS для динамической стилизации
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Определение темного режима в JS для динамической стилизации

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Быстрый ответ

Если вы хотите определить, используется ли тёмный режим в JavaScript, примените следующий код:

JS
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const isDarkMode = window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches;
console.log(isDarkMode ? 'Тёмный режим включен.' : 'Тёмный режим выключен.');

Метод window.matchMedia() позволяет определить, включён ли на устройстве пользователя тёмный режим, возвращая логическое значение: true для тёмного режима и false для светлого.

Пошаговый план для смены профессии

Отслеживание изменений системных настроек

В случае необходимости отслеживать изменения в цветовой схеме системы используйте event listener:

JS
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const schemeQuery = window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)');

function updateScheme(event) {
  const newScheme = event.matches ? "тестная" : "светлая";
  console.log(`Цветовая схема системы обновлена на ${newScheme}.`);
  // Время адаптировать интерфейс 🌓
}

schemeQuery.addEventListener('change', updateScheme);
// Если работаете в браузере старше, например, Safari версии до 14, используйте schemeQuery.addListener(updateScheme) вместо addEventListener

Ручное изменение цветов в элементах JavaScript

Для компонентов, цвет которых неизменяем с помощью CSS, например, Stripe Elements, нужно вручную установить цветовую тему используя JavaScript:

JS
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function configureStripeElementTheme(element, theme) {
  const styleParams = theme === 'dark' ? { base: { color: '#ffffff' } } : { base: { color: '#000000' } };
  // Теперь Stripe поддерживает оба режима 🧛‍♂️🧛‍♀️
  element.update({ style: styleParams });
}

// Предположим, у вас есть инициализированный элемент Stripe 'cardElement'
const prefersDarkMode = window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches;
configureStripeElementTheme(cardElement, prefersDarkMode ? 'dark' : 'light');

Проверка поддержки медиа-запросов

Перед использованием window.matchMedia проверьте предоставляет ли поддержку ваш браузер:

JS
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if (window.matchMedia) {
  // Все системы функционируют! 🚀
} else {
  // Возьмем курс на план B, как альтернативный подход к стилизации
}

Решение проблемы с iOS 13.4

На некоторых старых версиях iOS (например, 13.4 и ниже) могут быть проблемы с обработкой события 'change':

JS
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const mqList = window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)');

// Адаптируемся к старым устройствам iOS
if (typeof mqList.addListener === 'function') {
  mqList.addListener(updateScheme);
} else {
  mqList.addEventListener('change', updateScheme);
}

Учёт различных цветовых схем

Не забывайте, что цветовые схемы могут быть более разнообразными, чем просто "светлая" и "тёмная":

JS
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switch (schemeQuery.matches) {
  case 'dark':
    setAppTheme('тёмная');
    break;
  case 'light':
    setAppTheme('светлая');
    break;
  // Не ограничивайте себя – добавляйте больше вариантов! 🎨
}

Получение предпочтительной схемы пользователя

Для динамического определения предпочтительной цветовой схемы пользователя создайте функцию:

JS
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function fetchPreferredScheme() {
  return window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches ? 'тёмная' : 'светлая';
  // Бинарное искусство в действии 🎭
}

Обнаружение тёмного режима и его обозначение

Обозначьте используемую цветовую схему, например, с помощью псевдоэлемента ::after:

CSS
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body::after {
  content: " ";
  display: block;
  height: 10px;
  background-color: var(--indicator-color);
}
// Используйте JS для обновления переменной --indicator-color

Для работы с псевдоэлементами примените метод getComputedStyle():

JS
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const style = window.getComputedStyle(document.body, '::after');
console.log(style.backgroundColor);

Визуализация

Принцип работы похож на то, как хамелеон меняет свой окрас, приспосабливаясь к окружающей среде:

JS
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if (window.matchMedia && window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches) {
  // Система предпочитает тёмные тона (🌑)
  console.log('Тёмный режим включен');
} else {
  // Система предпочитает яркие тона (🌕)
  console.log('Светлый режим включен');
}

Ваш скрипт адаптируется к предпочтениям пользователя точно так же, как хамелеон меняет свой цвет под влиянием окружающей среды:

Markdown
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Окружение: 🌑 Тёмная тема       Окружение: 🌕 Светлая тема
Хамелеон:   🦎 (становится тёмным)  Хамелеон:   🦎 (становится светлым)

Это обеспечивает гармоническое отображение пользовательских предпочтений в дизайне вашего веб-приложения.

Динамическое изменение источников изображений

Following are the steps to change images depending on the color scheme:

JS
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const imgElement = document.querySelector('img');

if (isDarkMode) {
  imgElement.src = '/path/to/dark-mode-image.png';
  // Добро пожаловать на темную сторону 🌚
} else {
  imgElement.src = '/path/to/light-mode-image.png';
  // Всегда есть место для света 🌝
}

Запасной вариант при отсутствии поддержки

В случае отсутствия поддержки цветовых схем примените zapasnoy variant:

JS
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function assignColorScheme() {
  const supportsThemeChange = window.matchMedia('(prefers-color-scheme)').media !== 'not all';
  document.body.className = supportsThemeChange ? fetchPreferredScheme() : 'light';
  // Мы не оставим никого в невыгодном положении ☀️
}

Проверка совместимости

Проверьте способность к работе событийного слушателя 'change' на различных устройствах, чтобы обеспечить плавный пользовательский опыт:

JS
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// Эта строчка кода поможет обеспечить, чтобы все пользователи были учтены!
schemeQuery.addEventListener('change', () => {
  console.log('Обнаружено изменение цветовой схемы системы');
});

Полезные материалы

  1. prefers-color-scheme – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDNДокументация MDN по matchMedia для определения тёмного режима.
  2. Темный режим в CSS | CSS-TricksCSS-Tricks разъясняют, как определить тёмный режим с использованием CSS, JavaScript и React.
  3. Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etcСовместимость браузеров с медиа-функцией prefers-color-scheme.
  4. Медиа–запросы для стандартных устройств | CSS-Tricks — Справочник по медиа–запросам для стандартных устройств.
  5. prefers-color-scheme: Привет, тьма, моя старая подруга | Статьи | web.dev — Инструкции по реализации обнаружения тёмного режима в JavaScript, представлены на web.dev.
  6. Создание переключателя темного/светлого режима с помощью CSS-переменных – DEV Community — Инструкции по созданию переключателя для темного режима с использованием CSS и JavaScript.
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Как определить, включен ли тёмный режим в JavaScript?
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Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

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