Определение родительского каталога в Node.js c помощью fs

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Быстрый ответ

Для перехода в родительскую директорию в Node.js воспользуйтесь следующим кодом:

JS Скопировать код const parentDir = require('path').resolve(__dirname, '..');

Функция path.resolve() объединяет __dirname (текущий каталог) с '..' (выход на уровень выше), таким образом мы получаем путь к родительской директории.

Если же вам нужно найти путь к директории на уровень выше (переменная grandParentDir ), используйте следующий код:

JS Скопировать код const path = require('path'); const grandParentDir = path.join(__dirname, '..', '..');

Навигация: советы и приёмы

🗺️ Использование __dirname и модуля path

Переменная __dirname указывает текущий каталог. В сочетании с модулем path она предоставляет надёжный инструмент для навигации в Node.js.

Как выбрать: path.resolve против path.join

path.resolve генерирует абсолютный путь, обрабатывая аргументы как точки маршрута. path.join , в свою очередь, просто объединяет элементы пути, подобно компасу, указывающему направление.

Для избежания проблем с переносимостью кода не жестко кодируйте пути. Вместо этого используйте возможности модуля path для создания следка разумной гибкости и динамики путей.

Чтение "дневника" из родительской директории

Для доступа к файлу из родительского каталога выполните следующие действия:

JS Скопировать код const fs = require('fs'); const path = require('path'); const filePath = path.join(__dirname, '..', 'diary.txt'); fs.readFile(filePath, 'utf8', (err, contents) => { if (err) throw err; console.log(contents); });

Визуализация: генеалогическое древо каталогов

Представьте структуру каталогов в виде генеалогического древа:

Markdown Скопировать код Предположим, что вы находитесь в каталоге '📁child' и вам требуется перейти в '📁parent': 1. `..` позволит вам подняться на уровень вверх по иерархии. 2. Продолжайте использовать `..` до тех пор, пока не доберетесь до '📁parent'. Вот пример такого древа:

📁 grandparent └─ 📁 parent └─ 📁 child (ваше текущее местоположение)

Особые случаи и способы работы с ними

Разные разделители в путях: Windows и Unix

Разные платформы используют свои разделители путей: в Windows это `, в Unix — / . Можно представить это как языки разных стран. Однако path.join() и path.normalize()` облегчают "культурный" переход между ними.

Автоматический поиск родительских директорий

Если вам надоело вручную искать родительские директории, вы можете воспользоваться утилитами от сторонних разработчиков, например, find-up .

Элегантная обработка ошибок

Для предотвращения возможных ошибок при чтении файлов используйте конструкцию try-catch или проверьте наличие ошибки в обратном вызове.

Полезные материалы: знание дороги упрощает путешествие