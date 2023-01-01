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Определение родительского каталога в Node.js c помощью fs
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Определение родительского каталога в Node.js c помощью fs

#Node.js  
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Быстрый ответ

Для перехода в родительскую директорию в Node.js воспользуйтесь следующим кодом:

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const parentDir = require('path').resolve(__dirname, '..');

Функция path.resolve() объединяет __dirname (текущий каталог) с '..' (выход на уровень выше), таким образом мы получаем путь к родительской директории.

Если же вам нужно найти путь к директории на уровень выше (переменная grandParentDir), используйте следующий код:

JS
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const path = require('path'); 
const grandParentDir = path.join(__dirname, '..', '..');
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Навигация: советы и приёмы

🗺️ Использование __dirname и модуля path

Переменная __dirname указывает текущий каталог. В сочетании с модулем path она предоставляет надёжный инструмент для навигации в Node.js.

Как выбрать: path.resolve против path.join

path.resolve генерирует абсолютный путь, обрабатывая аргументы как точки маршрута. path.join, в свою очередь, просто объединяет элементы пути, подобно компасу, указывающему направление.

Для избежания проблем с переносимостью кода не жестко кодируйте пути. Вместо этого используйте возможности модуля path для создания следка разумной гибкости и динамики путей.

Чтение "дневника" из родительской директории

Для доступа к файлу из родительского каталога выполните следующие действия:

JS
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const fs = require('fs');
const path = require('path');

const filePath = path.join(__dirname, '..', 'diary.txt');

fs.readFile(filePath, 'utf8', (err, contents) => {
  if (err) throw err;
  console.log(contents);
});

Визуализация: генеалогическое древо каталогов

Представьте структуру каталогов в виде генеалогического древа:

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Предположим, что вы находитесь в каталоге '📁child' и вам требуется перейти в '📁parent':

1. `..` позволит вам подняться на уровень вверх по иерархии.
2. Продолжайте использовать `..` до тех пор, пока не доберетесь до '📁parent'.

Вот пример такого древа:


 📁 grandparent
      └─ 📁 parent
           └─ 📁 child (ваше текущее местоположение)

Особые случаи и способы работы с ними

Разные разделители в путях: Windows и Unix

Разные платформы используют свои разделители путей: в Windows это `, в Unix — /. Можно представить это как языки разных стран. Однако path.join() и path.normalize()` облегчают "культурный" переход между ними.

Автоматический поиск родительских директорий

Если вам надоело вручную искать родительские директории, вы можете воспользоваться утилитами от сторонних разработчиков, например, find-up.

Элегантная обработка ошибок

Для предотвращения возможных ошибок при чтении файлов используйте конструкцию try-catch или проверьте наличие ошибки в обратном вызове.

Полезные материалы: знание дороги упрощает путешествие

  1. Path | Node.js v21.6.1 Documentationдополнительное описание модуля path для Node.js.
  2. File system | Node.js v21.6.1 Documentation — подробное руководство по работе с файловой системой в Node.js.
  3. find-up – npm — помощь в перемещении по каталогам вверх.
  4. fs-extra – npm — расширение возможностей модуля fs, включая рекурсивные операции.
  5. upath – npm — npm-модуль для улучшения совместимости путей на разных платформах.
  6. Understanding Node.js File Paths – Flavio Copes —о путях в Node.js.
  7. Node.js Working with Files – DigitalOcean Tutorial — подробное руководство по работе с путями файловой системы в Node.js.
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Никита Титов

разработчик Node.js

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