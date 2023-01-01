Определение родительского каталога в Node.js c помощью fs#Node.js
Быстрый ответ
Для перехода в родительскую директорию в Node.js воспользуйтесь следующим кодом:
const parentDir = require('path').resolve(__dirname, '..');
Функция
path.resolve() объединяет
__dirname (текущий каталог) с
'..' (выход на уровень выше), таким образом мы получаем путь к родительской директории.
Если же вам нужно найти путь к директории на уровень выше (переменная
grandParentDir), используйте следующий код:
const path = require('path');
const grandParentDir = path.join(__dirname, '..', '..');
Навигация: советы и приёмы
🗺️ Использование
__dirname и модуля
path
Переменная
__dirname указывает текущий каталог. В сочетании с модулем
path она предоставляет надёжный инструмент для навигации в Node.js.
Как выбрать:
path.resolve против
path.join
path.resolve генерирует абсолютный путь, обрабатывая аргументы как точки маршрута.
path.join, в свою очередь, просто объединяет элементы пути, подобно компасу, указывающему направление.
Для избежания проблем с переносимостью кода не жестко кодируйте пути. Вместо этого используйте возможности модуля
path для создания следка разумной гибкости и динамики путей.
Чтение "дневника" из родительской директории
Для доступа к файлу из родительского каталога выполните следующие действия:
const fs = require('fs');
const path = require('path');
const filePath = path.join(__dirname, '..', 'diary.txt');
fs.readFile(filePath, 'utf8', (err, contents) => {
if (err) throw err;
console.log(contents);
});
Визуализация: генеалогическое древо каталогов
Представьте структуру каталогов в виде генеалогического древа:
Предположим, что вы находитесь в каталоге '📁child' и вам требуется перейти в '📁parent':
1. `..` позволит вам подняться на уровень вверх по иерархии.
2. Продолжайте использовать `..` до тех пор, пока не доберетесь до '📁parent'.
Вот пример такого древа:
📁 grandparent
└─ 📁 parent
└─ 📁 child (ваше текущее местоположение)
Особые случаи и способы работы с ними
Разные разделители в путях: Windows и Unix
Разные платформы используют свои разделители путей: в Windows это
`, в Unix — /
. Можно представить это как языки разных стран. Однако path.join()
и path.normalize()` облегчают "культурный" переход между ними.
Автоматический поиск родительских директорий
Если вам надоело вручную искать родительские директории, вы можете воспользоваться утилитами от сторонних разработчиков, например,
find-up.
Элегантная обработка ошибок
Для предотвращения возможных ошибок при чтении файлов используйте конструкцию try-catch или проверьте наличие ошибки в обратном вызове.
Полезные материалы: знание дороги упрощает путешествие
- Path | Node.js v21.6.1 Documentation — дополнительное описание модуля path для Node.js.
- File system | Node.js v21.6.1 Documentation — подробное руководство по работе с файловой системой в Node.js.
- find-up – npm — помощь в перемещении по каталогам вверх.
- fs-extra – npm — расширение возможностей модуля
fs, включая рекурсивные операции.
- upath – npm — npm-модуль для улучшения совместимости путей на разных платформах.
- Understanding Node.js File Paths – Flavio Copes —о путях в Node.js.
- Node.js Working with Files – DigitalOcean Tutorial — подробное руководство по работе с путями файловой системы в Node.js.
Никита Титов
разработчик Node.js