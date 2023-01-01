Определение отрисованной высоты элемента в jQuery

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Быстрый ответ

Для определения реальной высоты элемента в jQuery воспользуйтесь методами .height() для измерения без padding и border, .outerHeight() для учета padding и border и .outerHeight(true) для вычисления с учетом margin. Убедитесь, что скрытый элемент видим перед измерением.

JS Скопировать код let elemHeight = $('#element').height(); // Очистная высота элемента. let elemOuterHeight = $('#element').outerHeight(); // Высота с учетом padding и border. let fullHeight = $('#element').outerHeight(true); // Высота с учетом padding, border и margin.

Краткий обзор свойств высоты элемента

В динамических приложениях высота элементов может меняться в зависимости от их содержимого. Вот основные свойства и методы, к которым можно обратиться для измерения высоты:

.innerHeight() : Получение высоты с учетом padding, но без border и margin.

: Получение высоты с учетом padding, но без border и margin. getBoundingClientRect() : Предоставляет точные размеры, учитывая CSS-трансформации.

: Предоставляет точные размеры, учитывая CSS-трансформации. document.getElementById('element').clientHeight : Вычисление высоты с помощью нативного JavaScript, без учета прокрутки и границ.

: Вычисление высоты с помощью нативного JavaScript, без учета прокрутки и границ. document.getElementById('element').offsetHeight : Вычисление высоты с учетом прокрутки, границ и padding.

Визуализация

Можно представить высоту элемента как уровень воды в стеклянной трубке:

Markdown Скопировать код Пустая трубка: || Пока пуста – содержимое отсутствует. Наполнение: ||💧 Содержимое добавляется, уровень воды повышается. 💧 Именно на этом уровне и определяется реальная высота элемента. 💧 Она меняется в зависимости от объема содержимого.

Определение реальной высоты подобно измерению уровня воды в трубке:

JS Скопировать код let glassHeight = $('#glass').height(); // Сколько воды содержится в нашем "стакане"?

Профессиональные рекомендации по измерению высоты

Вот несколько практических советов по определению высоты элемента:

Измерение скрытых элементов

Для измерения высоты скрытого элемента сначала сделайте его видимым (например, снимите свойство display: none ):

JS Скопировать код $('#hiddenElement').show().height(); // Простой способ.

Отслеживание динамических изменений

При динамическом изменении содержимого обновляйте параметры высоты после соответствующих событий:

JS Скопировать код $(window).on('load resize', function() { let dynamicHeight = $('#dynamicElement').outerHeight(); // Адаптуруем высоту под изменения. });

Учет CSS-трансформаций

Метод getBoundingClientRect() помогает учесть влияние CSS-трансформаций на вычисление высоты:

JS Скопировать код let rectHeight = document.querySelector('.transformedElement').getBoundingClientRect().height; // С помощью этого метода трансформации не станут препятствием.

Помощь от фреймворков

В проектах на Vue.js используйте this.$refs для доступа к элементам и getBoundingClientRect() для определения их высоты:

JS Скопировать код let vueHeight = this.$refs['some-ref'].$el.getBoundingClientRect().height; // С высотой элемента в Vue.js всё под контроле.

Поиск альтернатив jQuery

Не ограничивайтесь использованием jQuery. Освоение нативного JavaScript и других фреймворков расширит ваши возможности:

Воспользуйтесь альтернативами на JavaScript, представленными на [http://youmightnotneedjquery.com/].

В Vue.js активно используйте $refs и getBoundingClientRect() .

и . Методы clientHeight и offsetHeight в JavaScript обеспечивают дополнительные методы измерения высоты.

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