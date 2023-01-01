Определение отрисованной высоты элемента в jQuery#CSS и верстка #Работа с DOM #jQuery
Быстрый ответ
Для определения реальной высоты элемента в jQuery воспользуйтесь методами
.height() для измерения без padding и border,
.outerHeight() для учета padding и border и
.outerHeight(true) для вычисления с учетом margin. Убедитесь, что скрытый элемент видим перед измерением.
let elemHeight = $('#element').height(); // Очистная высота элемента.
let elemOuterHeight = $('#element').outerHeight(); // Высота с учетом padding и border.
let fullHeight = $('#element').outerHeight(true); // Высота с учетом padding, border и margin.
Краткий обзор свойств высоты элемента
В динамических приложениях высота элементов может меняться в зависимости от их содержимого. Вот основные свойства и методы, к которым можно обратиться для измерения высоты:
.innerHeight(): Получение высоты с учетом padding, но без border и margin.
getBoundingClientRect(): Предоставляет точные размеры, учитывая CSS-трансформации.
document.getElementById('element').clientHeight: Вычисление высоты с помощью нативного JavaScript, без учета прокрутки и границ.
document.getElementById('element').offsetHeight: Вычисление высоты с учетом прокрутки, границ и padding.
Визуализация
Можно представить высоту элемента как уровень воды в стеклянной трубке:
Пустая трубка: || Пока пуста – содержимое отсутствует.
Наполнение: ||💧 Содержимое добавляется, уровень воды повышается.
💧 Именно на этом уровне и определяется реальная высота элемента.
💧 Она меняется в зависимости от объема содержимого.
Определение реальной высоты подобно измерению уровня воды в трубке:
let glassHeight = $('#glass').height(); // Сколько воды содержится в нашем "стакане"?
Профессиональные рекомендации по измерению высоты
Вот несколько практических советов по определению высоты элемента:
Измерение скрытых элементов
Для измерения высоты скрытого элемента сначала сделайте его видимым (например, снимите свойство
display: none):
$('#hiddenElement').show().height(); // Простой способ.
Отслеживание динамических изменений
При динамическом изменении содержимого обновляйте параметры высоты после соответствующих событий:
$(window).on('load resize', function() {
let dynamicHeight = $('#dynamicElement').outerHeight();
// Адаптуруем высоту под изменения.
});
Учет CSS-трансформаций
Метод
getBoundingClientRect() помогает учесть влияние CSS-трансформаций на вычисление высоты:
let rectHeight = document.querySelector('.transformedElement').getBoundingClientRect().height;
// С помощью этого метода трансформации не станут препятствием.
Помощь от фреймворков
В проектах на Vue.js используйте
this.$refs для доступа к элементам и
getBoundingClientRect() для определения их высоты:
let vueHeight = this.$refs['some-ref'].$el.getBoundingClientRect().height;
// С высотой элемента в Vue.js всё под контроле.
Поиск альтернатив jQuery
Не ограничивайтесь использованием jQuery. Освоение нативного JavaScript и других фреймворков расширит ваши возможности:
- Воспользуйтесь альтернативами на JavaScript, представленными на [http://youmightnotneedjquery.com/].
- В Vue.js активно используйте
$refsи
getBoundingClientRect().
- Методы
clientHeightи
offsetHeightв JavaScript обеспечивают дополнительные методы измерения высоты.
Полезные материалы
- .height() | Документация jQuery API — Информация о методе
.height()в контексте jQuery.
- .innerHeight() | Документация jQuery API — Измерение высоты элемента, включая padding.
- Блочная модель CSS | CSS-Tricks — Информация о блочной модели в CSS.
- Метод Element: getBoundingClientRect() – Веб-API | MDN — Подробности о методе
getBoundingClientRect().
- .outerHeight() | Документация jQuery API — Документация по методу
.outerHeight().
- Манипулирование элементами | Учебный центр jQuery — Информация о управлении DOM-элементами с помощью jQuery.
- javascript – Как получить реальные размеры HTML-элемента? – Stack Overflow — Обсуждение методов измерения размеров элементов.
Элина Баранова
разработчик Android