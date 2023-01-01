logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
JavaScript
arrow
Определение класса объекта в JavaScript: аналог .getClass()
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти

Определение класса объекта в JavaScript: аналог .getClass()

#Основы JavaScript  #Объекты и прототипы  #Классы (ES6)  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Если вам необходимо быстро определить класс объекта в JavaScript, лучше всего использовать свойство yourObject.constructor.name или метод Object.prototype.toString.call(yourObject).

JS
Скопировать код
// Пускай вы создали объект 'obj' из класса 'MyClass'
console.log(obj.constructor.name);  // Вернет "MyClass" — просто и легко
console.log(Object.prototype.toString.call(obj));  // Вернет "[object MyClass]" — выглядит несколько формальнее

Эти методы идеально подходят для работы с пользовательскими объектами, однако необходимо помнить, что в ходе минификации кода имена конструкторов могут измениться. Используйте .constructor.name для лучшей читаемости кода и Object.prototype.toString, если вы ищете большую надежность.

Пошаговый план для смены профессии

Трудности на пути

Методы constructor.name и Object.prototype.toString могут столкнуться с рядом сложностей:

  • Минификация кода с помощью инструментов типа UglifyJS может изменить имена функций. Для сохранения их исходных имён применяйте параметр --mangle false.
  • У анонимных функций и переменных нет имени, будто они играют в прятки.
  • Объекты, созданные в разных окружениях (например, в iframe), могут быть неопознаваемы, если вы рассчитываете на constructor.name.
  • Если объект создан без прототипа, constructor.name вернет "undefined", как будто объект — призрак.

Чтобы минимизировать такие проблемы, вы можете:

  1. Рассчитывать на идентичность функций, если столкнулись с минификацией кода.
  2. Проводить прямое сравнение конструкторов — это надежнее, чем полагаться на свойство name.
  3. С помощью Function.prototype.toString() и регулярных выражений вы можете получить имя функции, что, хотя и менее наглядно, но весьма эффективно.

Разбираемся в структуре объекта

Знакомство с прототипами

Оператор instanceof позволяет установить, создан ли объект определенным классом или конструктором, как будто проверяя родословную.

JS
Скопировать код
console.log(obj instanceof MyClass); // Вернет true, если 'obj' является экземпляром класса 'MyClass'

Создание классов и функций-конструкторов

JavaScript дает возможность создавать объекты с использованием функций-конструкторов или с помощью классов, которые появились начиная с ES6. Предложенные подходы работают с обоими методами создания объектов. Однако не забывайте о совместимости с браузерами при выборе работы с классами.

Визуализация

Дома (🏠) строятся по чертежам (📃):

Markdown
Скопировать код
Дом 🏠: Строится по чертежу класса 📃

Чтобы определить, согласно какому чертежу построен дом, достаточно взглянуть на конструктор:

JS
Скопировать код
const myHouse = new HouseBlueprint(); // 🏠 строится по чертежу 📃

Чертеж объекта-дома можно увидеть, оглядев его конструктор:

Markdown
Скопировать код
Чертеж myHouse:  **myHouse.constructor**
// Показывает, какому чертежу соответствует ваш 🏠

Так вы легко установите создателя объекта!

Способы решения сложных кейсов

Работа со встроенными типами

Встроенные типы данных, такие как String, Number или особняком стоящие Null and Undefined, можно определить с помощью функции getNativeClass:

JS
Скопировать код
function getNativeClass(value) {
  return Object.prototype.toString.call(value).slice(8, -1);
}

Этот подход даст вам возможность точно определить тип данных в JavaScript.

Сложности с наследованием

При работе с наследованием важно укреплять ссылки конструкторов, чтобы instance.constructor.name корректно указывало класс объекта.

JS
Скопировать код
class ParentClass {}
class ChildClass extends ParentClass {
  constructor() {
    super();
    this.constructor = ChildClass;
  }
}

Объекты в разных контекстах выполнения

С объектами из внешних контекстов, например, из фреймов или веб-воркеров, небезопасно полагаться на instance.constructor.name. В таких случаях лучше использовать Object.prototype.toString или instanceof для получения ожидаемого результата.

Полезные материалы

  1. instanceof – JavaScript | MDN — Описание работы оператора instanceof.
  2. javascript – Получить имя типа объекта – Stack Overflow — Верный способ определения типа объекта, предлагаемый сообществом.
  3. ECMAScript 2015 Спецификация языка – ECMA-262 6-е издание — Подробная информация о классах в JavaScript.
  4. Object.prototype.toString() – JavaScript | MDN — Информация о методе Object.prototype.toString.
  5. Прототипное наследование — Глубокое погружение в прототипное наследование в JavaScript.
  6. Понимание классов ES6 и наследования в JavaScript — Изучение классов и наследования ES6.
  7. 15. Классы — Все, что нужно знать о классах в ES6.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой метод можно использовать для получения имени класса объекта в JavaScript?
1 / 5

Кристина Крылова

JavaScript-инженер

Свежие материалы
Альтернативы двухфакторной аутентификации (2FA)
6 сентября 2024
Каналы для опытных программистов
6 сентября 2024
Установка и настройка альтернативных IDE для Swift
6 сентября 2024

Загрузка...