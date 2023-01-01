Определение класса объекта в JavaScript: аналог .getClass()

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Быстрый ответ

Если вам необходимо быстро определить класс объекта в JavaScript, лучше всего использовать свойство yourObject.constructor.name или метод Object.prototype.toString.call(yourObject) .

JS Скопировать код // Пускай вы создали объект 'obj' из класса 'MyClass' console.log(obj.constructor.name); // Вернет "MyClass" — просто и легко console.log(Object.prototype.toString.call(obj)); // Вернет "[object MyClass]" — выглядит несколько формальнее

Эти методы идеально подходят для работы с пользовательскими объектами, однако необходимо помнить, что в ходе минификации кода имена конструкторов могут измениться. Используйте .constructor.name для лучшей читаемости кода и Object.prototype.toString , если вы ищете большую надежность.

Трудности на пути

Методы constructor.name и Object.prototype.toString могут столкнуться с рядом сложностей:

Минификация кода с помощью инструментов типа UglifyJS может изменить имена функций. Для сохранения их исходных имён применяйте параметр --mangle false .

. У анонимных функций и переменных нет имени, будто они играют в прятки.

Объекты, созданные в разных окружениях (например, в iframe), могут быть неопознаваемы, если вы рассчитываете на constructor.name .

. Если объект создан без прототипа, constructor.name вернет "undefined", как будто объект — призрак.

Чтобы минимизировать такие проблемы, вы можете:

Рассчитывать на идентичность функций, если столкнулись с минификацией кода. Проводить прямое сравнение конструкторов — это надежнее, чем полагаться на свойство name . С помощью Function.prototype.toString() и регулярных выражений вы можете получить имя функции, что, хотя и менее наглядно, но весьма эффективно.

Разбираемся в структуре объекта

Знакомство с прототипами

Оператор instanceof позволяет установить, создан ли объект определенным классом или конструктором, как будто проверяя родословную.

JS Скопировать код console.log(obj instanceof MyClass); // Вернет true, если 'obj' является экземпляром класса 'MyClass'

Создание классов и функций-конструкторов

JavaScript дает возможность создавать объекты с использованием функций-конструкторов или с помощью классов, которые появились начиная с ES6. Предложенные подходы работают с обоими методами создания объектов. Однако не забывайте о совместимости с браузерами при выборе работы с классами.

Визуализация

Дома (🏠) строятся по чертежам (📃):

Markdown Скопировать код Дом 🏠: Строится по чертежу класса 📃

Чтобы определить, согласно какому чертежу построен дом, достаточно взглянуть на конструктор:

JS Скопировать код const myHouse = new HouseBlueprint(); // 🏠 строится по чертежу 📃

Чертеж объекта-дома можно увидеть, оглядев его конструктор:

Markdown Скопировать код Чертеж myHouse: **myHouse.constructor** // Показывает, какому чертежу соответствует ваш 🏠

Так вы легко установите создателя объекта!

Способы решения сложных кейсов

Работа со встроенными типами

Встроенные типы данных, такие как String , Number или особняком стоящие Null and Undefined , можно определить с помощью функции getNativeClass :

JS Скопировать код function getNativeClass(value) { return Object.prototype.toString.call(value).slice(8, -1); }

Этот подход даст вам возможность точно определить тип данных в JavaScript.

Сложности с наследованием

При работе с наследованием важно укреплять ссылки конструкторов, чтобы instance.constructor.name корректно указывало класс объекта.

JS Скопировать код class ParentClass {} class ChildClass extends ParentClass { constructor() { super(); this.constructor = ChildClass; } }

Объекты в разных контекстах выполнения

С объектами из внешних контекстов, например, из фреймов или веб-воркеров, небезопасно полагаться на instance.constructor.name . В таких случаях лучше использовать Object.prototype.toString или instanceof для получения ожидаемого результата.

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