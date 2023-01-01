Определение и использование простоя в JavaScript

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Быстрый ответ

Для того чтобы отследить периоды пользовательской неактивности, возможно использовать таймер ожидания. Вашей задачей будет обнуление этого таймера при каждом действии пользователя. Вот наш пример реализации:

JS Скопировать код let idleTimer; const resetIdleTimer = () => { clearTimeout(idleTimer); // отменяем предыдущий таймер idleTimer = setTimeout(() => console.log('Пользователь отсутствует'), 5000); // запускаем отсчёт на 5 секунд }; ['mousemove', 'keypress'].forEach(event => document.addEventListener(event, resetIdleTimer)); // регистрируем события движения мыши и нажатия клавиш resetIdleTimer(); // запускаем процесс обновления таймера

Таймер обратного отсчёта на 5 секунд является активным при любой активности со стороны пользователя. Если пользователь решает сделать перерыв, по истечении указанного времени setTimeout активируется и оповещает о его бездействии. Мы отслеживаем любые движения мышью или нажатия клавиш.

Возможности использования периодов бездействия

Определение периодов бездействия позволяет повысить значение времени, когда пользователь не проявляет активности, превращая его в полезный ресурс. Это может способствовать повышению пользовательского опыта и обеспечивать стабильную работу служб. Предлагаем несколько стратегий использования времени бездействия:

Подгрузка контента: Загружаем значимые данные для пользователя во время его неактивности, обеспечивая таким образом бесперебойную работу приложения при его возвращении. Мониторинг загрузки страниц: Инициируем таймер бездействия при каждой загрузке страницы для получения точных данных об активности пользователя. Расширенное отслеживание событий: Следим за такими действиями пользователя, как scroll и click , в дополнение к mousemove и keypress . Управление ресурсоемкими задачами: Используем периоды бездействия для выполнения трудоемких процессов, оптимизируя таким образом использование CPU. Использование внешних библиотек: В случае невозможности разработки собственного решения, Idle.js придет на помощь.

JS Скопировать код window.addEventListener('scroll', resetIdleTimer, { capture: true, passive: true }); // ни одно действие скролл не пройдёт незамеченным!

Указанная выше опция фазы перехвата в addEventListener обеспечивает продвинутый контроль пользователя.

Визуализация

Визуализируйте механизм отслеживания периодов бездействия в JavaScript как счётные палочки. Каждое действие пользователя обновляет таймер:

JS Скопировать код let lastActivity = new Date().getTime(); // время последней активности const TIMEOUT = 5 * 60 * 1000; // если активности не было слишком долго, пора действовать! document.onmousemove = document.onkeypress = () => { lastActivity = new Date().getTime(); // обновляем время последней активности silenceCounters(); }; setInterval(() => { if (new Date().getTime() – lastActivity > TIMEOUT) { awakenCounters(); // время бездействия превысило пороговое значение } }, 1000); function awakenCounters() { console.log('🕰️ Динь-динь! Пользователь бездействует.'); // звонок о неактивности } function silenceCounters() { console.log('🕰️ Шшш... Пользователь активен.'); // уведомляем о активности }

Усовершенствование стратегии определения бездействия

Стандартизация обработки событий

Для достижения единообразия поведения в различных браузерах можно использовать нативный JavaScript или jQuery. Важно создавать адаптивный код, который будет гибко работать с механизмами обработки событий различных браузеров.

Повышение эффективности подгруженного контента

Несмотря на заметную пользу подгрузки данных заранее, всегда стоит думать об экономии трафика! Разрабатывайте стратегию подгрузки с учётом пользовательского опыта и значимости данных.

Анализ доступности пользователя

При помощи API видимости страниц (Page Visibility API) вы имеете возможность оценить, насколько важна ваша вкладка для пользователя. Именно от этого зависит ваша стратегия взаимодействия.

В конечном итоге, определение периодов бездействия пользователя должно способствовать не только эффективному использованию ресурсов, но и усилению вовлеченности пользователя.

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