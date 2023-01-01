Определение браузера и его версии с помощью JavaScript#Веб-разработка #Основы JavaScript #Web API
Быстрый ответ
В JavaScript наиболее частый подход к определению браузера состоит в анализе строки
navigator.userAgent. Однако желательнее определять особенности браузера (feature detection), чем выполнять его прямую идентификацию. Приведем пример кода:
const ua = navigator.userAgent.toLowerCase();
const browser = {
chrome: /chrome|chromium/.test(ua) && !/edg/.test(ua),
edge: /edg/.test(ua),
firefox: /firefox/.test(ua),
safari: /^((?!chrome|android).)*safari/.test(ua),
ie: /msie|trident/.test(ua)
};
console.log(browser);
Но имейте в виду, что значение
userAgent может быть поддельным. Поэтому более надежным способом является определение возможностей браузера с использованием таких инструментов, как Modernizr.
Детальное определение: "почему" и "как"
Браузеры, такие как Yandex или Vivaldi, используют движки других браузеров, например Chromium, Gecko. Обнаружить их можно, используя схожий паттерн. В этом могут помочь и библиотеки типа Bowser, которые способны распознавать не только стационарные, но и мобильные браузеры.
import Bowser from "bowser";
const browser = Bowser.getParser(window.navigator.userAgent);
const isValidBrowser = browser.satisfies({
chrome: ">80",
firefox: ">70",
safari: ">11.1"
});
console.log(isValidBrowser ? 'Браузер поддерживается' : 'Браузер не поддерживается');
Для определения возможностей браузера можно использовать свойство
$.support из jQuery, которое предоставляет список функций, доступных в текущем браузере пользователя.
Сценарии "что если": устранение странностей и совместимость
Основной функционал должен быть доступен каждому пользователю независимо от того, включен JavaScript или нет. Также следует учесть и возможность подделки строк
userAgent.
// Ваш код должен быть готов к неожиданностям, включая подделку userAgent
Решения на базе JavaScript должны поддерживать новые версии браузеров и быть устойчивыми к манипуляциям, использовать условную загрузку и полифилы, основываясь на информации о возможностях браузера.
Дополнительные инструменты: внешние библиотеки
Усовершенствуйте определение
userAgent с помощью внешних библиотек для получения более детальной информации о браузере пользователя.
fetch(`http://api.userstack.com/detect?access_key=YOUR_ACCESS_KEY&ua=${navigator.userAgent}`)
.then(response => response.json())
.then(data => console.log(data));
При использовании внешних библиотек действуйте со знанием дела, учитывая их влияние на ресурсы. Старайтесь находить баланс между необходимостью детального обнаружения и реальными требованиями вашего проекта.
Написание устойчивого, уникального для браузера кода
Разработка детектора браузера должна быть проверена в различных средах, и должна собирать информацию не только о самом браузере, но и об операционной системе для точной настройки.
// Информация о браузере и ОС как ключ к кастомизации!
console.log(`Браузер: ${browser.name} Версия: ${browser.version}`);
console.log(`Операционная система: ${browser.os}`);
Целью является гарантировать стабильное функционирование вашего сайта для всех пользователей.
Визуализация
Обнаружение браузера можно сравнить с паспортным контролем:
|Браузер
|Результат проверки паспорта
|Chrome
|✅ Добро пожаловать, путешественник из Chrome!
|Firefox
|✅ Приветствуем, любитель Firefox!
|Safari
|✅ Счастливого пути, искатель Safari!
|Internet Explorer
|❌ Извините, вход воспрещён. Требуется обновление.
Также важно осуществлять подтверждение идентификации:
// Добро пожаловать в клуб обнаружения!
const browser = navigator.userAgent;
if (browser.includes("Chrome")) {
console.log("Обнаружен Chrome!");
} else if (browser.includes("Firefox")) {
console.log("Обнаружен Firefox!");
} // ...
🛂🌐✈️: Наша цель – создать веб-пространство, доступное для всех.
Примечание: Определение возможностей предпочтительнее для создания органичного и стабильного веб-пространства!
Полезные материалы
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик