Определение активного input элемента в jQuery: селекторы и фокус#Работа с DOM #События в браузере #jQuery
Быстрый ответ
Для того, чтобы определить, какой элемент в данный момент находится в фокусе, примените
$(document.activeElement):
var focusedElement = $(document.activeElement);
Этот кусок кода предоставляет вам jQuery-объект элемента, находящегося в фокусе, позволяя управлять им без дополнительных поисков в DOM.
Зачем нужно уметь работать с фокусом
Умение точно определить элемент с фокусом поможет вам сэкономить время на отладке и улучшить ваши разработческие навыки.
Экономим ресурсы при использовании :focus
Применение
$(':focus') вызывает обход всех элементов документа, что не совсем эффективно. Вместо этого лучше использовать
document.activeElement.
Находим вора фокуса
Хотите выяснить, какой элемент забирает на себя весь фокус? Воспользуйтесь jQuery:
if ($('#myInput').is(':focus')) {
console.log('#myInput привлекает внимание, как кошка на охоте!');
}
Это простой и элегантный способ проверки фокуса.
Универсальность работы в разных браузерах
Не позволяйте браузерным особенностям вас запутать. Проводите тестирование вашего кода во всех возможных браузерах!
Выявляем главного игрока
Хотите узнать, какой элемент играет ключевую роль? Выполняем
document.activeElement.id и получаем уникальный идентификатор элемента в фокусе.
Комбинирование техник
Умело сочетайте возможности родного JavaScript и jQuery для более упроченного контроля над фокусом в разных браузерах.
Создаем комфорт для пользователя
Мониторьте количество введенных символов в активных полях, чтобы аккуратно и своевременно реагировать на действия пользователя.
Визуализация
Не забывайте об иллюстрациях, наглядно показывающих, как jQuery захватывает элемент в фокусе:
Ваша веб-страница – это море элементов (🔘).
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Наш любимый элемент в фокусе (🔵) – в центре внимания, как актер под прожекторами.
var spotlight = $(':focus');
// "Эй, кто там в центре внимания?"
Воспринимайте
$(document.activeElement) как непревзойденного сыщика, который моментально найдет главного героя на "сцене" (🔵) среди миллионов других!
Чистота кода
Стройте понятный и структурированный код для ускорения последующей отладки и работы с коллегами:
function getFocusedElement() {
return $(document.activeElement);
}
// "Расскажи, документ, кто сейчас звезда?"
Такой код делает процесс определения фокусируемого элемента более изысканным.
Применение на практике
Используйте полученные знания в контекстах валидации форм, улучшая опыт взаимодействия пользователей.
Помним о разнообразии элементов
Не забывайте, что фокус могут получить самые разные элементы, не только поля ввода.
Полезные материалы
- Событие focus в jQuery API Documentation — официальное руководство jQuery: создание события focus.
- Метод focus() в jQuery на сайте W3Schools — обзор метода
.focus()в jQuery.
- Атрибут tabindex в HTML на MDN — забытое искусство управления порядком перехода между элементами по клавише Tab.
- Как узнать, какой DOM-элемент находится в фокусе? на Stack Overflow — обсуждение методов определения фокусируемого элемента.
- Селектор :focus в jQuery API Documentation — официальное руководство jQuery по селектору
:focus.
- Свойство Document: activeElement в Web APIs на MDN — полезная информация об использовании свойства
Document.activeElementдля определения элемента в фокусе.
Элина Баранова
разработчик Android