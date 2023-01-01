Описание структуры "объекта" в JSDoc: требуемые и опциональные поля

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Быстрый ответ

Для правильного оформления параметра типа object в JSDoc следует использовать подход, представленный ниже:

JS Скопировать код /** * Осуществляет установление безопасной связи, аналогично секретному рукопожатию. * @param {Object} options — Загадочный объект настроек. * @param {string} options.url — Место сбора, в данном контексте это URL. * @param {number} [options.timeout=5000] — Период ожидания перед отступлением, указывается в миллисекундах, является необязательным. */ function initConnection(options) { // А вот и начинается шпионский марш-бросок... }

Тег @param дает возможность описать свойства объекта, такие как обязательный url и необязательный timeout со значением по умолчанию в 5000 мс . Необязательные параметры обозначаются с помощью квадратных скобок, а их типы — с использованием фигурных.

Подробное описание документирования объектных аргументов

Совершенствуйте качество JSDoc-документации для объектных аргументов с помощью следующих советов. Таким образом, ваш код станет понятным и удобным для использования.

@typedef: Разработка пользовательских типов

В случае работы со сложными объектами рекомендуется создавать пользовательские типы посредством @typedef и применять их там, где это нужно. Этот метод напоминает вызов надежного союзника.

JS Скопировать код /** * @typedef {Object} ConnectionOptions * @property {string} url – Адрес для предотвращения потери ориентации. * @property {number} [timeout=5000] – Терпение бывает необходимым, однако его ресурсы — не бесконечны. */ /** * Инициирует решительную сессию взаимосвязей в интернете. * @param {ConnectionOptions} options – Правила действий. */ function initialize(options) { // Ваш код раскрывает всю сущность... }

Указание опциональных свойств

Опциональные свойства следует обозначать квадратными скобками либо допишите |undefined к типу, как будто вы спрашиваете у заказчика: "Предпочитаете ли вы добавить картошку фри?".

JS Скопировать код /** * @param {{ url: string, [timeout]: number | undefined }} options – Варианты для выбора. */

Документирование вложенных свойств

В случае вложенных объектов организуйте теги @param или создайте новые @typedef для обеспечения ясности и простоты понимания.

JS Скопировать код /** * @param {Object} specs – Конфиденциальные данные устройства. * @param {string} specs.model – Модель или ключевое наименование. * @param {{ width: number, height: number }} specs.dimensions – Размеры устройства. */

Использование record-типов

При работе с анонимными объектами, имеющими определенный набор свойств, следует использовать record-типы. В данном случае имена не будут иметь значения!

JS Скопировать код /** * @param {Object.<string, number>} itemCounts – Совмещение названий товаров и их количества. Время для учета! */

Демонстрация использования объектов с помощью примеров

Для эффективного объяснения абстрактных концепций рекомендуется использовать примеры, которые успешно демонстрируют ожидаемый формат параметров.

JS Скопировать код /** * Распределяет обязанности между товарными запасами. * @param {Object.<string, number>} inventory – Отображение названий товаров в их функциях. * Пример: * { * "apples": 50, * "oranges": 20 * } */

@return для описания возвращаемого объекта

Примените @return для описания структуры объекта, обеспечивающего возврат функции. Это по сути своей схема использования вашей функции.

JS Скопировать код /** * Запрашивает неклассифицированные данные профиля пользователя... * @return {{name: string, age: number}} Неклассифицированные данные профиля. */

Старайтесь делать комментарии в JSDoc максимально понятными и информативными!

Визуализация

Представим процесс документирования объекта, сравнив его с возведением 🏗 лесов:

Markdown Скопировать код /** * Возводит леса * @param {Object} options – Опции конструкции. * @param {string} options.type – Вид каркаса. * @param {Object} options.ladder – Характеристики лестницы. * @param {number} options.ladder.height – Высота над землей. * @param {boolean} options.ladder.hasSafetyRails – Есть ли ограждающие барьеры? */

Выступаете в роли архитектора в мире кода, поэтому делайте каждый элемент ясным.

Деструктуризация — работа с компонентами объекта

Добавьте деструктуризацию для простейшей обработки свойств. Это можно сравнить с разделением мебели от IKEA на составные части.

JS Скопировать код /** * Обрабатывает данные пользователя. * @param {Object} user – Типичный объект пользователя. * @param {string} user.name – Имя пользователя. * @param {number} user.age – Возраст в годах. */ function processUserData({ name, age }) { // Проводится поиск 'name' и 'age'... }

Детальное описание обязательных и опциональных свойств

Подчеркните, какие из свойств объекта являются обязательными, а какие можно пропустить.

JS Скопировать код /** * Моделирует трансфигурацию настроек виджета. * @param {{requiredSize: string, optionalColor?: string}} config – Позволяет настроить размер и цвет. */

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