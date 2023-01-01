Opera Browser: особенности, безопасность и пошаговая установка на ПК

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Пользователи, ищущие многофункциональный браузер с интегрированными инструментами

Люди, ценящие безопасность и приватность в интернете

Геймеры и активные пользователи мессенджеров и социальных сетей

Браузер Opera — это не просто очередной инструмент для серфинга. За его скандинавской сдержанностью скрывается настоящий швейцарский нож веб-навигации 🔥 Среди десятков браузеров Opera выделяется интеграцией инструментов, за которые в других случаях пришлось бы устанавливать отдельные расширения или платить. Встроенный VPN, блокировщик назойливой рекламы, мессенджеры в боковой панели — всё это "из коробки". Хотите превратить ежедневное использование интернета в более быстрый, безопасный и функциональный процесс? Тогда пора разобраться, как Opera может кардинально улучшить ваш цифровой опыт.

Opera Browser: преимущества и ключевые функции

Opera — один из ветеранов рынка браузеров, непрерывно эволюционирующий с 1995 года. За это время норвежский продукт не просто выжил в конкурентной борьбе с гигантами, но и выработал собственную философию: максимальная функциональность при минималистичном дизайне.

Ключевое преимущество Opera — это встроенные инструменты, которые в других браузерах существуют только в виде дополнений:

Бесплатный встроенный VPN — позволяет обходить региональные ограничения и защищать соединение

— позволяет обходить региональные ограничения и защищать соединение Блокировщик рекламы — убирает навязчивые баннеры и ускоряет загрузку страниц

— убирает навязчивые баннеры и ускоряет загрузку страниц Режим экономии трафика — сжимает данные до 90%, что критично для медленных соединений

— сжимает данные до 90%, что критично для медленных соединений Рабочие пространства — возможность группировать вкладки по задачам или проектам

— возможность группировать вкладки по задачам или проектам Боковая панель — быстрый доступ к мессенджерам, календарю и другим сервисам

Технические характеристики Opera также впечатляют — браузер построен на движке Chromium, что обеспечивает высокую скорость обработки JavaScript и HTML5.

Характеристика Показатель Комментарий Движок Blink (на базе Chromium) Обеспечивает совместимость с веб-стандартами Потребление RAM Среднее-низкое Экономнее Chrome, но требовательнее Firefox Скорость запуска 2-3 секунды На SSD загружается почти мгновенно Совместимость расширений Chrome Web Store Поддерживает большинство расширений Chrome

Opera также предлагает несколько специализированных версий: Opera GX для геймеров с ограничением потребления ресурсов, Opera Touch для смартфонов и Opera Crypto Browser для энтузиастов блокчейна.

Уникальные особенности Opera для повседневного использования

Моё знакомство с Opera началось с довольно стрессовой ситуации. Работая удалённо из кофейни, я внезапно столкнулся с блокировкой нескольких рабочих сервисов из-за географических ограничений. Дедлайн горел, а времени на поиск решений не было. Коллега посоветовал просто скачать Opera и включить встроенный VPN. Через 5 минут я уже имел доступ ко всем нужным ресурсам, а ещё через неделю полностью перешёл на этот браузер. Интеграция всего необходимого в одном интерфейсе изменила мой рабочий процесс — теперь я трачу на 40% меньше времени на переключение между приложениями.

Алексей Демидов, технический директор

Повседневное использование Opera раскрывает глубину продуманности этого браузера 🚀 Самые заметные функции, упрощающие работу:

Flow — система синхронизации между компьютером и смартфоном, позволяющая мгновенно передавать ссылки, файлы и заметки

— система синхронизации между компьютером и смартфоном, позволяющая мгновенно передавать ссылки, файлы и заметки Мгновенный поиск — возможность искать информацию просто выделив текст (без копирования)

— возможность искать информацию просто выделив текст (без копирования) Снимки экрана — встроенный инструмент для создания и редактирования скриншотов

— встроенный инструмент для создания и редактирования скриншотов My Tab — настраиваемая домашняя страница с виджетами погоды, новостей и быстрым доступом

Отдельного внимания заслуживает рабочий процесс с вкладками. Opera предлагает функцию предварительного просмотра вкладок при наведении, а также уникальную систему группировки и организации в рабочие пространства.

Для пользователей, проводящих много времени в социальных сетях, Opera разработала систему интеграции с популярными платформами. Мессенджеры и другие сервисы доступны в боковой панели, что избавляет от необходимости переключаться между окнами или вкладками.

Режим чтения автоматически удаляет отвлекающие элементы со страниц, сосредотачивая внимание только на контенте. Темная тема интерфейса уменьшает нагрузку на глаза при длительной работе — особенно в вечернее время.

Безопасность в Opera: инструменты защиты персональных данных

Безопасность данных в Opera реализована на нескольких уровнях, превращая браузер в полноценный щит от цифровых угроз. Ключевые компоненты защиты включают:

Встроенный VPN — шифрует трафик и скрывает реальный IP-адрес

— шифрует трафик и скрывает реальный IP-адрес Блокировщик криптомайнинга — предотвращает использование ресурсов вашего компьютера для добычи криптовалют

— предотвращает использование ресурсов вашего компьютера для добычи криптовалют Защита от фишинга — предупреждает о подозрительных сайтах

— предупреждает о подозрительных сайтах Приватный режим — не сохраняет историю просмотров и файлы cookie

— не сохраняет историю просмотров и файлы cookie Блокировка трекеров — предотвращает слежку за вашей активностью

Одна из наиболее ценных функций безопасности — встроенный VPN, который в отличие от большинства бесплатных аналогов не имеет ограничений по трафику. Активировать его можно одним кликом в адресной строке, выбрав оптимальное расположение сервера.

Функция безопасности Что предотвращает Активация VPN Перехват данных, определение местоположения Иконка VPN в адресной строке Блокировщик рекламы Вредоносный код в рекламе, отслеживание Настройки > Блокировка рекламы Защита от фишинга Кражу учетных данных Активна по умолчанию Антитрекинг Сбор данных о поведении Настройки > Конфиденциальность

Opera также интегрирована с сервисом Have I Been Pwned, позволяющим проверить, не утекли ли ваши учетные данные в результате каких-либо атак на сервисы, которыми вы пользуетесь.

Важный аспект безопасности — управление cookie-файлами. Opera предлагает гибкие настройки управления ими, включая автоматическое удаление при закрытии браузера или по истечении определенного срока.

Я работаю с клиентскими данными, поэтому безопасность для меня приоритет номер один. До перехода на Opera я использовал отдельный VPN-клиент, расширение для блокировки рекламы и еще несколько инструментов защиты. Это создавало фрагментированный опыт и замедляло работу. Когда я решил протестировать Opera, то был удивлен, насколько комплексно решены вопросы безопасности в одном продукте.

Особенно ценной оказалась возможность быстрого переключения VPN-сервера при работе с клиентами из разных регионов. Когда я анализировал их локальные сайты, я мог мгновенно смотреть на них глазами посетителей из их страны. Система блокировки вредоносных сайтов однажды спасла мой рабочий ноутбук от фишинговой атаки, перехватив попытку входа на поддельный сайт платежной системы. За три года использования я не установил ни одного дополнительного расширения для безопасности — всё необходимое уже встроено.

Игорь Самойлов, консультант по информационной безопасности

Пошаговая установка Opera Browser на компьютер

Установка Opera — процесс, не требующий специальных знаний и занимающий всего несколько минут. Перед началом важно убедиться, что ваш компьютер соответствует минимальным системным требованиям:

Windows: Windows 7 или новее (рекомендуется Windows 10/11)

macOS: OS X 10.13 или новее

Linux: Ubuntu 18.04 или новее

RAM: минимум 2 GB (рекомендуется 4 GB)

Дисковое пространство: минимум 300 MB

Пошаговый процесс установки Opera Browser на Windows 🖥️:

Перейдите на официальный сайт Opera (www.opera.com) Нажмите большую кнопку "Скачать Opera" в центре страницы После завершения загрузки запустите файл OperaSetup.exe Подтвердите разрешение на установку, если Windows запросит подтверждение Дождитесь завершения автоматического процесса установки (обычно 1-2 минуты) По завершении установки браузер запустится автоматически На странице первого запуска выберите, хотите ли вы сделать Opera браузером по умолчанию Выберите светлую или темную тему интерфейса Опционально: войдите в аккаунт Opera для синхронизации настроек

Для macOS процесс немного отличается:

Скачайте установочный файл с официального сайта Откройте .dmg файл и перетащите иконку Opera в папку Applications При первом запуске подтвердите, что вы хотите открыть приложение из интернета Следуйте инструкциям начальной настройки

На Linux-системах установка может выполняться через менеджер пакетов:

sudo add-apt-repository "deb [arch=i386,amd64] https://deb.opera.com/opera-stable/ stable non-free" wget -O – https://deb.opera.com/archive.key | sudo apt-key add - sudo apt update sudo apt install opera-stable

После установки рекомендуется настроить ключевые функции безопасности и производительности:

Включите блокировщик рекламы в настройках (Настройки > Блокировка рекламы) Активируйте VPN (иконка VPN в адресной строке) Настройте рабочие пространства для разделения задач (+ рядом с вкладками) Добавьте нужные сервисы в боковую панель (меню в боковой панели)

При желании импортировать данные из другого браузера, перейдите в Меню > Настройки > Браузер > Импорт закладок и настройки.

Opera Browser против других браузеров: что выбрать

Выбор браузера — это стратегическое решение, ведь именно через него мы взаимодействуем с сетью часами каждый день. Opera имеет как преимущества, так и недостатки по сравнению с конкурентами.

Рассмотрим ключевые отличия Opera от основных конкурентов:

Opera vs Chrome : Opera потребляет меньше оперативной памяти, имеет встроенный VPN и блокировщик рекламы, но уступает в скорости JavaScript

: Opera потребляет меньше оперативной памяти, имеет встроенный VPN и блокировщик рекламы, но уступает в скорости JavaScript Opera vs Firefox : Firefox предлагает лучшую защиту приватности на уровне архитектуры, но Opera имеет более богатый набор встроенных функций

: Firefox предлагает лучшую защиту приватности на уровне архитектуры, но Opera имеет более богатый набор встроенных функций Opera vs Edge : Edge теснее интегрирован с Windows, но Opera предлагает лучшую кросс-платформенность

: Edge теснее интегрирован с Windows, но Opera предлагает лучшую кросс-платформенность Opera vs Safari: Safari оптимизирован для экосистемы Apple, но Opera предлагает больше инструментов для повышения продуктивности

Opera особенно подойдёт для:

Пользователей с ограниченным или дорогим интернет-соединением (режим экономии трафика)

Тех, кто ценит приватность, но не хочет платить за VPN-сервисы

Многозадачных пользователей, работающих с несколькими проектами одновременно (рабочие пространства)

Активных пользователей мессенджеров и социальных сетей (боковая панель с интеграциями)

Геймеров, выбирающих специализированную версию Opera GX

Если вас смущает китайский консорциум, владеющий Opera с 2016 года, стоит обратить внимание на то, что компания остается зарегистрированной в Норвегии и подчиняется европейскому законодательству о защите данных (GDPR).

Главные аргументы в пользу Opera:

Всё необходимое "из коробки" без установки дополнений

Баланс между функциональностью и производительностью

Экосистемный подход с синхронизацией между устройствами

Регулярные обновления с новыми функциями

Наличие специализированных версий под разные задачи

Если приоритетом является максимальная производительность и скорость на мощных компьютерах — возможно, Chrome будет лучшим выбором. Для тех, кто ставит конфиденциальность превыше всего, более подходящим может оказаться Firefox или Brave.