Округление числа вниз в JavaScript: метод Math.floor()

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Быстрый ответ

Для округления числа в меньшую сторону в JavaScript нужно применить функцию Math.floor() :

JS Скопировать код let num = Math.floor(5.95); // результатом будет 5

Обзор методов округления чисел

В JavaScript для округления числа до ближайшего меньшего целого значения идеально подходит метод Math.floor() . Но как насчет отрицательных чисел? Если Math.floor() направляет нас к отрицательной бесконечности, то Math.trunc() усекает дробную часть, не учитывая знак числа.

JS Скопировать код let numNegative = Math.trunc(-5.95); // возвращает -5, тогда как Math.floor() вернет -6

Чтобы сэкономить время выполнения, можно использовать побитовый оператор ИЛИ | , но его можно применить только к неотрицательным числам.

JS Скопировать код let bitwiseRoundDown = 5.95 | 0; // вернет 5, но этот подход не пригодится во всех случаях

Контроль точности: округление с заданным количеством десятичных знаков

Для округления числа с определенным количеством знаков после запятой можно использовать сочетание Math.floor() и Math.pow() :

JS Скопировать код function roundDown(value, decimals) { return Math.floor(value * Math.pow(10, decimals)) / Math.pow(10, decimals); } let preciseRoundDown = roundDown(5.987, 2); // получим 5.98

Производя вычисления в научных и финансовых целях, всегда следите за точностью результата – в арифметике с плавающей точкой результаты могут быть неточными.

Крайние случаи и совместимость

В своей работе метод Math.floor() хорошо зарекомендовал себя на различных платформах, однако стоит помнить о его особенностях:

Отрицательный ноль : Math.floor(-0) возвращает -0 , что может повлиять на строковое представление числа и расчеты.

: возвращает , что может повлиять на строковое представление числа и расчеты. Бесконечности: JavaScript корректно обрабатывает Infinity и -Infinity , рассматривая их как наибольшее и наименьшее числа.

JS Скопировать код console.log(Math.floor(Infinity)); // возвращает Infinity console.log(Math.floor(-Infinity)); // возвращает -Infinity

Если вы работаете с JavaScript, всегда имейте под рукой актуальную официальную документацию.

Визуализация

Представьте действие метода Math.floor() как понижение числа до ближайшего меньшего целого без лишних действий:

plaintext Скопировать код ____ 3.7 ⮕ | | ➡️ 3 |📉 | |____| ____ 5.9 ⮕ | | ➡️ 5 |📉 | |____| ____ 2.3 ⮕ | | ➡️ 2 |📉 | |____|

Как видно, метод Math.floor() сводится к простому спуску до ближайшего нижележащего целого числа. Это просто и понятно.

Работа с числами с плавающей точкой

В JavaScript могут возникнуть проблемы при работе с числами с плавающей точкой. Могут попадаться ошибки округления, повторяющиеся дроби и числа, близкие к наибольшему целому числу. Все эти проблемы мы готовы обсудить и предложить варианты их решения:

Игнорирование дробной части

Если вам нужно округлить число в меньшую сторону, игнорируя дробные части:

JS Скопировать код let ignoreFraction = 5.95 – (5.95 % 1); // вернет 5, усекая дробную часть

Помощь от специализированных библиотек

Для задач, требующих высокой точности, используйте специализированные библиотеки, такие как BigNumber.js или decimal.js , чтобы обойти ограничения стандартного числового типа.

Совместимость с Math.ceil()

Если вы столкнулись с проблемами при использовании Math.floor() на устаревших версиях браузеров, примените Math.ceil() в комбинации с отрицательным значением:

JS Скопировать код let badBrowserRoundDown = Math.ceil(-5.95) * -1; // вернет -5, обходя ограничения при округлении вверх

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