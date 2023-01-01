Объекты в JS: реализация ссылок на себя в свойствах

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Быстрый ответ

Геттеры идеально подходят для создания вычисляемых свойств в объектах, а фабричные функции – для методов, которые ссылаются на сам объект.

Геттеры для непосредственного взаимодействия со свойствами:

JS Скопировать код const obj = { a: 1, get doubleA() { return this.a * 2; } // Привет, я – obj, и я удвоил себя! 👋 }; console.log(obj.doubleA); // Результат: 2

Фабричные функции для создания методов с ссылками на сам объект:

JS Скопировать код const createObj = () => { let self = { a: 1 }; self.multiplyA = (x) => self.a * x; // Зеркальце, скажи, все ли умножили на моё значение a? return self; }; let obj = createObj(); console.log(obj.multiplyA(2)); // Результат: 2

this и self позволяют объекту обратиться к своим собственным свойствам изнутри.

Глубже в тему: усиление самоссылок

Динамическое кэширование свойств через геттеры

Геттеры в ES6 ведут себя подобно волшебникам — они создают динамические объекты, умело кэшируя вычисляемые свойства.

JS Скопировать код const dynamicObj = { a: 1, b: 2, get sum() { // Напоминание к себе: не забыть про солнечный свет. const value = this.a + this.b; Object.defineProperty(this, 'sum', { value }); return value; } }; console.log(dynamicObj.sum); // Первый вызов геттера, запоминаем результат. console.log(dynamicObj.sum); // Второй вызов – получаем сохранённое значение.

Первый вызов sum сохраняет результат, что предотвращает повторные вычисления при обращении к свойству.

Ссылка на самого себя через замыкание функции

Локальная область видимости функции — прекрасный инструмент для создания свойств объекта, ссылками на которые являются сами эти свойства.

JS Скопировать код function initializeObj() { let obj = { a: 1 }; obj.b = function() { return this.a + 1; }; // Буква B утверждает, что она знает, как прибавить к A. return obj; } const obj = initializeObj(); console.log(obj.b()); // Результат: 2. B выдает на гора математическую задачку.

Инициализация объектов "на лету"

Вы можете использовать конструкцию new function() { ... } , чтобы создать и инициализировать объект со свойствами, которые ссылаются на сам объект, непосредственно в коде.

JS Скопировать код const obj = new function() { this.a = 1; this.double = () => this.a * 2; // Когда A говорит "удвоить", оно это имеет в виду на полном серьезе. }; console.log(obj.double()); // Результат: 2

Визуализация

На примере эскиза дома легче понять концепцию самоссылающихся свойств в объектах:

Markdown Скопировать код Эскиз дома (🏠): 1. Основание: { основной материал: 'бетон' } 2. Стены: { материал: 'кирпич' } 3. Крыша: { стиль: 'мансардная' } Неудачная попытка самоссылки: 4. Цвет фасада: { цвет: 'такой же, как у стен' } // 🚫 Мы не можем ссылаться на 'Стены' при инициализации! Функциональный подход: 5. getHouseWithColor() { let house = { foundation: 'бетон', walls: 'кирпич', roof: 'мансардная'}; house.color = { paint: house.walls }; // ✅ Теперь фасад может сослаться на 'Стены' return house; }

Основная заметка: Так же как нельзя принимать 'Стены' за основание при составлении плана, так же в JavaScript нельзя ссылаться на другие свойства во время создания объектного литерала. Но функции позволяют формировать объекты постепенно.

Продвинутое использование ссылок на собственные свойства

Временные свойства и функции для инициализации

Использование временных свойств или функций упрощает процесс инициализации объектов, которые можно затем удалить после того, как они выполнили свою функцию.

JS Скопировать код const complexObj = { tempFactor: 2, a: 1, b: 2, init() { this.c = this.a * this.tempFactor; // Я — C, я в два раза мощнее, чем A! delete this.tempFactor; // TempFactor ушел на покой delete this.init; // Init также больше не нужен. return this; } }.init(); console.log(complexObj); // Результат: { a: 1, b: 2, c: 2 }

Баланс между мощностью и производительностью

Особо сложные механизмы самоссылок могут приводить к уменьшению производительности в приложениях, где важна скорость и лёгкость.

Изменчивость на протяжении жизненного цикла

Разработчик может захотеть добавить или изменить некоторые свойства или методы объекта после его создания:

JS Скопировать код let mutableObj = { a: 1 }; mutableObj.b = mutableObj.a * 2; // B тихим голосом произнесла: "Я – в два раза больше, чем A" console.log(mutableObj.b); // Результат: 2

Это позволяет вам добавлять свойства к объекту уже после его инициализации, не проводя сложных вычислений.

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