Объединение значений в массиве объектов: метод .join#Основы JavaScript #Массивы и методы #Строки и шаблонные литералы
Быстрый ответ
Если требуется преобразовать значения свойств объектов из массива в единую строку, используйте методы .map() и .join() следующим образом:
const arrayObj = [{ key: 'Красный' }, { key: 'Зелёный' }, { key: 'Синий' }];
const result = arrayObj.map(obj => obj.key).join(', '); // "Красный, Зелёный, Синий"
Map & join… Дуо неразлучных друзей!
Методы .map() и .join() вместе работают столь же эффективно, как пара неразлучных друзей, создавая мощный дуэт для обработки массивов.
const superheroes = [{ name: 'Бэтмен' }, { name: 'Робин' }, { name: 'Аквамен' }];
const heroNames = superheroes.map(hero => hero.name).join(', '); // "Бэтмен, Робин, Аквамен"
Благодаря стрелочным функциям всё под контролем
Стрелочные функции из ECMAScript 6 – отличный инструмент для обеспечения краткости и читаемости при работе с массивами:
const animals = [{ name: 'Лев' }, { name: 'Тигр' }, { name: 'Медведь' }];
const joinedAnimalNames = animals.map(({ name }) => name).join('; '); // "Лев; Тигр; Медведь"
Вложенные свойства – ваши союзники, а не враги
Не стоит бояться работы с вложенными свойствами. С помощью деструктуризации они становятся легко доступными:
const users = [{ id: 1, profile: { name: 'Сэм', city: 'Нью-Йорк' } }, ...];
const userNames = users.map(({ profile: { name, city } }) => `${name} из ${city}`).join(', ');
Об актуальности поддержки старых браузеров
Если поддержка старых браузеров критична, рекомендуется использовать полифилл для метода
.map(), который можно найти в документации MDN.
Reduce – скрытная альтернатива
Метод
.reduce() способен заменить
.map().join(), освобождая от необходимости создания промежуточных массивов:
const arrayObj = [{ key: 'foo' }, { key: 'bar' }, ...];
const result = arrayObj.reduce(
(accum, { key }, index) => `${accum}${index ? ', ' : ''}${key}`,
''
);
Управление поведением функции join – ваше тайное оружие
Вы всегда имеете возможность управлять поведением
.join(), задав метод
toString для объектов в массиве:
const arrayObj = [{ key: 'foo', toString() { return `Ключ: ${this.key}`; } }, ...];
const result = arrayObj.join(', '); // "Ключ: foo, Ключ: bar, ..."
Визуализация
Представьте, что у вас есть колода игральных карт:
Колода: [ {suit: 'Пики'}, {suit: 'Червы'}, {suit: 'Бубны'} ]
Применение метода
.join() к мастям этих карт приведёт к следующему результату:
let suits = deck.map(card => card.suit).join(' ♥️ ');
Теперь у вас есть строка с мастями, разделенные символом сердечка:
'Пики ♥️ Червы ♥️ Бубны'
Полезные материалы
- Array.prototype.join() – JavaScript | MDN — официальная документация MDN, посвященная использованию метода
.join().
- JavaScript Array join() Method — руководство по практическому применению метода
.join().
- Методы массива — подробный обзор методов работы с массивами в JavaScript, включая
.join().
- Функции высшего порядка :: Выразительный JavaScript — глубокий анализ функций высшего порядка, используемых при обработке массивов.
- JavaScript Map, Reduce, and Filter – JS Array Functions Explained with Code Examples — полное руководство по функциям преобразования массивов, которые можно использовать вместе с
.join().
- Javascript ES6 — Стрелочные функции и лексический
this— анализ стрелочных функций из ES6, которые часто применяются в паре с методами массивов.
- Литералы шаблонов | CSS-Tricks — разбор использования шаблонных литералов, удобных для создания строк из элементов массивов.
Кристина Крылова
JavaScript-инженер