Объединение значений в массиве объектов: метод .join

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Быстрый ответ

Если требуется преобразовать значения свойств объектов из массива в единую строку, используйте методы .map() и .join() следующим образом:

JS Скопировать код const arrayObj = [{ key: 'Красный' }, { key: 'Зелёный' }, { key: 'Синий' }]; const result = arrayObj.map(obj => obj.key).join(', '); // "Красный, Зелёный, Синий"

Map & join… Дуо неразлучных друзей!

Методы .map() и .join() вместе работают столь же эффективно, как пара неразлучных друзей, создавая мощный дуэт для обработки массивов.

JS Скопировать код const superheroes = [{ name: 'Бэтмен' }, { name: 'Робин' }, { name: 'Аквамен' }]; const heroNames = superheroes.map(hero => hero.name).join(', '); // "Бэтмен, Робин, Аквамен"

Благодаря стрелочным функциям всё под контролем

Стрелочные функции из ECMAScript 6 – отличный инструмент для обеспечения краткости и читаемости при работе с массивами:

JS Скопировать код const animals = [{ name: 'Лев' }, { name: 'Тигр' }, { name: 'Медведь' }]; const joinedAnimalNames = animals.map(({ name }) => name).join('; '); // "Лев; Тигр; Медведь"

Вложенные свойства – ваши союзники, а не враги

Не стоит бояться работы с вложенными свойствами. С помощью деструктуризации они становятся легко доступными:

JS Скопировать код const users = [{ id: 1, profile: { name: 'Сэм', city: 'Нью-Йорк' } }, ...]; const userNames = users.map(({ profile: { name, city } }) => `${name} из ${city}`).join(', ');

Об актуальности поддержки старых браузеров

Если поддержка старых браузеров критична, рекомендуется использовать полифилл для метода .map() , который можно найти в документации MDN.

Reduce – скрытная альтернатива

Метод .reduce() способен заменить .map().join() , освобождая от необходимости создания промежуточных массивов:

JS Скопировать код const arrayObj = [{ key: 'foo' }, { key: 'bar' }, ...]; const result = arrayObj.reduce( (accum, { key }, index) => `${accum}${index ? ', ' : ''}${key}`, '' );

Управление поведением функции join – ваше тайное оружие

Вы всегда имеете возможность управлять поведением .join() , задав метод toString для объектов в массиве:

JS Скопировать код const arrayObj = [{ key: 'foo', toString() { return `Ключ: ${this.key}`; } }, ...]; const result = arrayObj.join(', '); // "Ключ: foo, Ключ: bar, ..."

Визуализация

Представьте, что у вас есть колода игральных карт:

Markdown Скопировать код Колода: [ {suit: 'Пики'}, {suit: 'Червы'}, {suit: 'Бубны'} ]

Применение метода .join() к мастям этих карт приведёт к следующему результату:

JS Скопировать код let suits = deck.map(card => card.suit).join(' ♥️ ');

Теперь у вас есть строка с мастями, разделенные символом сердечка:

Markdown Скопировать код 'Пики ♥️ Червы ♥️ Бубны'

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