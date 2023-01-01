Observable и BehaviorSubject в RxJS: отличия и применение

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Быстрый ответ

BehaviorSubject – это специальный вид Observable, хранящий и немедленно передающий текущее значение всем новым подписчикам.

BehaviorSubject:

Распространяет последнее отправленное значение всем новым подписчикам.

всем новым подписчикам. Позволяет быстро получить текущее значение с помощью метода behaviorSubject.getValue() .

Observable:

Стандартный Observable не хранит текущее значение и передает данные только после их появления.

Рассмотрим пример, чтобы стало еще понятнее:

JS Скопировать код // BehaviorSubject сохраняет текущее значение, как надежное обязательство! const behaviorSubject = new BehaviorSubject(10); behaviorSubject.subscribe(value => console.log('BehaviorSubject:', value)); // Выведет: 10 // Observable не фиксирует значение, следуя принципам Зена! const observable = new Observable(observer => observer.next(20)); observable.subscribe(value => console.log('Observable:', value)); // Выведет: 20, если подписка произведена вовремя!

Подписываясь на BehaviorSubject, вы сразу получите его текущее значение. Observable оповещает только о новых данных.

Когда использовать BehaviorSubject?

BehaviorSubject идеален для распространения последнего значения между несколькими подписчиками. Например, при работе с Angular он применяется, когда требуется:

Синхронизировать статус аутентификации пользователя между компонентами;

Управлять общей темой интерфейса;

Сохранять актуальные данные в качестве кэша.

Для ограничения действий BehaviorSubject, таких как вызов метода next , можно использовать метод asObservable() . Это защитит систему от возможных изменений со стороны внешних компонентов.

Когда следует использовать Observable?

Observable отлично подходит для данных, передающихся в одном направлении, где управление состоянием не является важным. Например:

При выполнении HTTP-запросов;

При отслеживании изменений в форме ввода;

При создании таймера на основе интервалов.

Но рассматривая Observables, важно помнить, что по умолчанию они холодные, что означает активацию отдельного потока для каждой подписки, в результате чего создаются независимые пути событий для наблюдателей.

Другие аспекты и альтернативы

ReplaySubject – это расширенная версия BehaviorSubject. Он может быть настроен для повторной отправки нескольких предыдущих значений новым подписчикам, что существенно при наличии новых участников, которые должны быть в курсе ранее произошедших событий.

Визуализация

Представьте BehaviorSubject и Observable как две различные радиостанции:

Markdown Скопировать код Радиостанция (📻): BehaviorSubject | Observable -------------------|----------------------------------------------------------- Стиль вещания | `🎙️ Плейлист всегда воспроизводится` | `🎙️ В эфире прямые трансляции по особым случаям` Доступ к контенту | `👋 Вас встретит текущий хит` | `🤷 Неизвестно, что играет сейчас` Настройка | `📡 Подключитесь и слушайте с середины песни` | `📡 Настройтесь на следующий выпуск` Повтор | `🔄 Мгновенное взаимодействие` | `⏭️ Прослушивание заново невозможно, если вы опоздали`

BehaviorSubject 📻 непрерывно вещает хиты – присоединяйтесь в любое время и ловите текущий трек.

Observable 📻 эфирирует только при наступлении особых событий; если вы опоздали – пролетели!

Дополнительные преимущества BehaviorSubject

Отличительной особенностью BehaviorSubject является его возможность мультикастинга , который позволяет передавать один сигнал сразу нескольким наблюдателям, делая его горячим observable. Это значит, что он подходит для:

Распространения обновлений по всему приложению;

Поддержки единой подписки с побочными эффектами, например, подключением через WebSocket;

Обеспечения одновременности данных между различными компонентами.

Оказываясь одновременно Observer и Observable , BehaviorSubject может одновременно принимать и инициировать передачу значений, словно диджей за пультом и слушатель у колонки!

Избегайте таких ошибок

При использовании BehaviorSubject можно столкнуться с проблемами. Вызов метода getValue вне контекста Angular может затруднить отслеживание изменений. Открытый доступ к BehaviorSubject вместо Observable может быть рискованным, так как возникает потенциал для нежелательного вмешательства.

Главная сложность работы с Observables связана с необходимостью эффективного управления подписками, чтобы избежать утечек памяти, что может привести к серьезным проблемам с производительностью.

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