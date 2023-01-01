Обработка всех асинхронных forEach в JavaScript: когда все готово

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Быстрый ответ

Чтобы перейти к следующей операции только после того, как все асинхронные задачи будут завершены, используйте Promise в сочетании с функцией Promise.all . Оба инструмента позволят вам дождаться исчерпания всех промисов и лишь затем применить конечный обратный вызов.

Пример кода:

JS Скопировать код const asyncTasks = [/* массив асинхронных задач */]; const promises = asyncTasks.map(task => new Promise((resolve) => { task().then(result => { console.log("Задача завершена. Если это сообщение видно, то промис исполнился. 🤔"); resolve(result); }); })); Promise.all(promises).then(() => { console.log('Все задачи исполнены.'); // Здесь можно добавить логику для конечного обратного вызова });

Важные моменты:

Удостоверьтесь, что Promise.all включает все промисы

включает все промисы Преобразуйте каждую асинхронную задачу в промис

Внесите конечный обратный вызов после исполнения всех промисов с помощью Promise.all

Синхронные и асинхронные задачи: дуализм управления

Согласование асинхронных операций с синхронными циклами, такими как Array.forEach , может оказаться сложной задачей. Способ выхода – использовать управляющие конструкции типа Promise.all . Будьте бдительны: в старых источниках вас могут предупредить о рисках гонки при асинхронной работе и использовании счетчиков. Однако промисы обеспечивают стабильность и помогают избежать это проблемы.

Порядок исполнения асинхронных задач: как несоблюдение очередности

С промисами всё не так просто. Они не обеспечивают строгий порядок исполнения задач, что напоминает детские споры о праве первого хода. Если для вас важно сохранение порядка, удостоверьтесь, что состояния обратных вызовов для каждой задачи не зависят друг от друга и не конфликтуют между собой.

Async/Await: наш спасательный круг

Async/await значительно упрощает работу с асинхронным кодом. Код становится более читаемым, а обработка ошибок проще благодаря блокам try/catch .

Визуализация

Представьтесь участником эстафетного забега: каждый бегун должен до бежать до финиша, прежде чем следующий начнет свой забег:

Markdown Скопировать код В случае асинхронного forEach: 🏃‍♂️🔄🏃‍♀️🔄🏃‍♂️🔄🏃‍♀️

async/await с for...of – это стратегия для успешного завершения забега:

Markdown Скопировать код В эстафетном забеге: [🏁1-й бегун, 🏁2-й бегун, 🏁3-й бегун, 🏁Финиш] | |--🚦Ожидание сигнала: 🏃‍♂️...🏃‍♀️...🏃‍♂️...🎉

Каждый "бегун" (асинхронная задача) должен передать эстафетную палочку (исполнить промис) перед тем, как следующий стартует.

Библиотека Async: незаменимый помощник, о котором вы могли не слышать

При возникновении сложностей на помощь приходит библиотека Async. Она предлагает поистине полезные инструменты, такие как async.each , async.parallel и async.series , которые значительно облегчают работу с асинхронным кодом, позволяя вам сосредоточиться на бизнес-логике.

ES2018 for await...of: недооцененная функциональность

В стандарте ES2018 появилась еще одна возможность управлять асинхронным кодом — цикл for await...of . Он упрощает процесс итерации по асинхронным итерируемым объектам, что существенно облегчает контроль над ходом программы.

Асинхронные итераторы: новые возможности

Для удобства контроля над асинхронными операциями используйте асинхронные итераторы. В сочетании с for await...of эти конструкции позволят вам регулировать момент остановки или продолжения исполнения задачи.

Обратные вызовы для каждой задачи: индивидуальные помощники

В некоторых случаях каждая асинхронная операция требует своего индивидуального обратного вызова itemDone . Если это необходимо в вашем случае, организуйте каждую асинхронную функцию так, чтобы она вызывала itemDone после своего исполнения, что даст вам возможность самостоятельно регулировать порядок выполнения задач.

Ручное управление асинхронным forEach без использования вспомогательных инструментов: вызов для экспертов

Если вы предпочитаете работать без Promise.all или библиотеки Async, вернитесь к основам. Управляйте асинхронным forEach с помощью счетчика, но следите за тем, чтобы обработка ошибок и обновление счетчиков происходило правильно.

Противник в маске: скрытые сложности async/await

Async/await – это неплохое решение, но не панацея. Если ваша среда его не поддерживает или возникают конфликты с библиотеками, придется использовать другие инструменты. Иногда выбор подходящего инструмента становится поистине сложной задачей.

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