Обработка события закрытия вкладки или браузера в JS

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Быстрый ответ

Для определения момента закрытия вкладки браузера применяется событие beforeunload . Установите обработчик этого события на объект window , чтобы выполнять определённые действия перед тем, как пользователь завершит сеанс работы:

JS Скопировать код window.onbeforeunload = function(e) { e.returnValue = 'Есть несохранённые изменения! Уверены, что хотите покинуть страницу?'; return e.returnValue; };

Этот код позволит инициировать процедуру сохранения данных или запросить у пользователя подтверждение выхода. Однако следует учесть, что пользователь может не увидеть ваше текстовое сообщение в предупреждении из-за особенностей реализации этой функции в различных браузерах.

Обеспечение кроссбраузерной совместимости

Учёт особенностей разных браузеров

Поддержку события beforeunload обеспечивают многие браузеры. Однако их реализации этого механизма могут отличаться, и некоторые браузеры заменяют пользовательское текстовое сообщение стандартной фразой, чтобы предотвратить использование всплывающих окон для спама.

Дополнительная обработка закрытия вкладки с помощью события unload

Событие unload позволяет выполнить очистку ресурсов, но его надёжность уступает beforeunload . Существуют ситуации, при которых обработчик unload может не сработать, в том числе когда происходит аварийное завершение работы браузера:

JS Скопировать код window.onunload = function() { // Код для выполнения дополнительных действий по очистке ресурсов };

Будьте осторожны, используя это событие, поскольку его актуальность постепенно снижается в современной веб-разработке.

Хитрые доработки: использование event.clientY

Для старых версий браузеров, таких как IE7, можно проверять значение event.clientY для определения, была ли нажата кнопка закрытия вкладки:

JS Скопировать код window.onbeforeunload = function(event) { if (event.clientY < 0) { // Вкладка закрывается путём нажатия на кнопку "закрыть" пользователем } };

Используйте этот подход только в тех случаях, когда без него нельзя обойтись.

Хранение данных до конца сессии

Работа с временными данными в sessionStorage

Через sessionStorage можно сохранять данные, которые будут удалены автоматически после закрытия вкладки:

JS Скопировать код // Сохранение данных sessionStorage.setItem('key', 'value'); // Получение данных при повторном посещении страницы const value = sessionStorage.getItem('key'); // Удаление данных sessionStorage.removeItem('key');

sessionStorage подойдёт идеально, если требуется сохранить данные на протяжении сессии работы с страницей.

Взаимодействие jQuery и sessionStorage

jQuery облегчает работу с sessionStorage , делая код более лаконичным и обеспечивая увеличение кроссбраузерности:

JS Скопировать код // Сохранение данных с помощью jQuery $(window).on('beforeunload', function() { $.sessionStorage.setItem('key', 'value'); }); // Получение и удаление данных $(document).ready(function() { var value = $.sessionStorage.getItem('key'); $.sessionStorage.removeItem('key'); });

Не забывайте, что jQuery позволяет писать короткий код, работающий на разных платформах.

Возможные проблемы и способы их решения

Перенаправление на страницу выхода из системы

В некоторых сложившихся ситуациях или при работе со старыми браузерами, такими как IE7, используйте перенаправление на страницу выхода для корректного завершения работы пользователя или выполнения серверной очистки:

JS Скопировать код window.onbeforeunload = function() { window.location.href = '/logout'; };

Важно заранее удостовериться, что это перенаправление не нарушит процедуру сохранения данных, инициируемую событием beforeunload .

Заключительные замечания о детектировании закрытия вкладки

На сегодняшний день beforeunload и onunload — лучшие доступные инструменты для отслеживания закрытия вкладок и окон в JavaScript. Однако стоит всегда следить за обновлениями и новыми API, чтобы быть в курсе последних изменений в области веб-разработки.

Визуализация

Воспримем работу этих событий на примере метафоры:

Как только пользователь решает уйти, 🚧 событие window.beforeunload спрашивает: "Вы уверены, что хотите уйти?"; Если пользователь подтверждает своё намерение уйти, 🏗️➡️🚪 срабатывает window.unload с прощальными словами: "До свидания, приходите снова!".

Глубже в

Событие beforeunload создаёт возможность проверить намерения пользователя покинуть страницу и предупредить о потенциальной потере несохранённых данных. В случае, если выводить пользовательские сообщения не удаётся, beforeunload продолжает быть полезным инструментом для данной цели.

Подтверждение закрытия вкладки

С помощью beforeunload вы можете инициировать процедуры очистки ресурсов или записи аналитической информации, даже не имея прямой информации о том, решил ли пользователь уйти.

Проблема сохранения данных

Всегда оценивайте, на какой срок вы хотите сохранить данные. Используйте sessionStorage для краткосрочного и localStorage для долгосрочного хранения данных.

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