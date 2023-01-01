Обработка события закрытия вкладки или браузера в JS#Основы JavaScript #Работа с DOM #События в браузере
Быстрый ответ
Для определения момента закрытия вкладки браузера применяется событие
beforeunload. Установите обработчик этого события на объект
window, чтобы выполнять определённые действия перед тем, как пользователь завершит сеанс работы:
window.onbeforeunload = function(e) {
e.returnValue = 'Есть несохранённые изменения! Уверены, что хотите покинуть страницу?';
return e.returnValue;
};
Этот код позволит инициировать процедуру сохранения данных или запросить у пользователя подтверждение выхода. Однако следует учесть, что пользователь может не увидеть ваше текстовое сообщение в предупреждении из-за особенностей реализации этой функции в различных браузерах.
Обеспечение кроссбраузерной совместимости
Учёт особенностей разных браузеров
Поддержку события
beforeunload обеспечивают многие браузеры. Однако их реализации этого механизма могут отличаться, и некоторые браузеры заменяют пользовательское текстовое сообщение стандартной фразой, чтобы предотвратить использование всплывающих окон для спама.
Дополнительная обработка закрытия вкладки с помощью события
unload
Событие
unload позволяет выполнить очистку ресурсов, но его надёжность уступает
beforeunload. Существуют ситуации, при которых обработчик
unload может не сработать, в том числе когда происходит аварийное завершение работы браузера:
window.onunload = function() {
// Код для выполнения дополнительных действий по очистке ресурсов
};
Будьте осторожны, используя это событие, поскольку его актуальность постепенно снижается в современной веб-разработке.
Хитрые доработки: использование
event.clientY
Для старых версий браузеров, таких как IE7, можно проверять значение
event.clientY для определения, была ли нажата кнопка закрытия вкладки:
window.onbeforeunload = function(event) {
if (event.clientY < 0) {
// Вкладка закрывается путём нажатия на кнопку "закрыть" пользователем
}
};
Используйте этот подход только в тех случаях, когда без него нельзя обойтись.
Хранение данных до конца сессии
Работа с временными данными в
sessionStorage
Через
sessionStorage можно сохранять данные, которые будут удалены автоматически после закрытия вкладки:
// Сохранение данных
sessionStorage.setItem('key', 'value');
// Получение данных при повторном посещении страницы
const value = sessionStorage.getItem('key');
// Удаление данных
sessionStorage.removeItem('key');
sessionStorage подойдёт идеально, если требуется сохранить данные на протяжении сессии работы с страницей.
Взаимодействие jQuery и sessionStorage
jQuery облегчает работу с
sessionStorage, делая код более лаконичным и обеспечивая увеличение кроссбраузерности:
// Сохранение данных с помощью jQuery
$(window).on('beforeunload', function() {
$.sessionStorage.setItem('key', 'value');
});
// Получение и удаление данных
$(document).ready(function() {
var value = $.sessionStorage.getItem('key');
$.sessionStorage.removeItem('key');
});
Не забывайте, что jQuery позволяет писать короткий код, работающий на разных платформах.
Возможные проблемы и способы их решения
Перенаправление на страницу выхода из системы
В некоторых сложившихся ситуациях или при работе со старыми браузерами, такими как IE7, используйте перенаправление на страницу выхода для корректного завершения работы пользователя или выполнения серверной очистки:
window.onbeforeunload = function() {
window.location.href = '/logout';
};
Важно заранее удостовериться, что это перенаправление не нарушит процедуру сохранения данных, инициируемую событием
beforeunload.
Заключительные замечания о детектировании закрытия вкладки
На сегодняшний день
beforeunload и
onunload — лучшие доступные инструменты для отслеживания закрытия вкладок и окон в JavaScript. Однако стоит всегда следить за обновлениями и новыми API, чтобы быть в курсе последних изменений в области веб-разработки.
Визуализация
Воспримем работу этих событий на примере метафоры:
- Как только пользователь решает уйти, 🚧 событие
window.beforeunloadспрашивает: "Вы уверены, что хотите уйти?";
- Если пользователь подтверждает своё намерение уйти, 🏗️➡️🚪 срабатывает
window.unloadс прощальными словами: "До свидания, приходите снова!".
Глубже в
Событие
beforeunload создаёт возможность проверить намерения пользователя покинуть страницу и предупредить о потенциальной потере несохранённых данных. В случае, если выводить пользовательские сообщения не удаётся,
beforeunload продолжает быть полезным инструментом для данной цели.
Подтверждение закрытия вкладки
С помощью
beforeunload вы можете инициировать процедуры очистки ресурсов или записи аналитической информации, даже не имея прямой информации о том, решил ли пользователь уйти.
Проблема сохранения данных
Всегда оценивайте, на какой срок вы хотите сохранить данные. Используйте
sessionStorage для краткосрочного и
localStorage для долгосрочного хранения данных.
Полезные материалы
- Window: событие beforeunload – Web APIs | MDN – для глубокого понимания события
beforeunload.
- Страница: DOMContentLoaded, load, beforeunload, unload – разъяснение различных событий в жизненном цикле страницы.
- Page Lifecycle API | Веб-платформа | Chrome для разработчиков – взгляд Google на жизненный цикл страницы.
- Использование Page Visibility API | Статьи | web.dev – знакомство с API Page Visibility.
- HTML Стандарт – детали о Page Visibility API.
- Can I use... Поддержка HTML5, CSS3 и т.д. – таблицы совместимости Page Visibility API с различными браузерами.
Вероника Лисицына
фронтенд-инженер