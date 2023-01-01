Обработка нажатия клавиши Escape в браузерах с JavaScript

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы обнаружить нажатие клавиши Escape, следует использовать событие keydown:

JS Скопировать код document.addEventListener('keydown', event => { if (event.key === "Escape") console.log("Нажата Esc – пора на свободу!"); });

Этот подход прост: мы отслеживаем событие нажатия клавиши и при обнаружении Escape выполняем нужное действие.

Расширенный ответ: учтём все нюансы

Быстрый ответ – это лишь отправная точка. Теперь пришло время разбираться, как создать максимально исчерпывающее и надежное решение.

Обеспечение совместимости с разными браузерами

Для поддержки устаревших браузеров рекомендуется использовать event.keyCode наряду с event.key :

JS Скопировать код document.addEventListener('keydown', event => { if (event.key === "Escape" || event.keyCode === 27) { console.log("Нажата Esc – следы прошлого все еще с нами!"); } });

Несмотря на то что event.keyCode устарел, его использование все еще актуально в старых версиях браузеров.

Отслеживание чистого нажатия клавиши Escape

Чтобы отличить чистое нажатие клавиши Escape без модификаторов:

JS Скопировать код document.addEventListener('keydown', event => { if ((event.key === "Escape" || event.keyCode === 27) && !event.shiftKey && !event.ctrlKey && !event.altKey) { console.log("Чистое нажатие Esc – для эстетов!"); } });

Отслеживание нажатий в различных контекстах

Обычно нажатие клавиши Escape отслеживается на глобальном уровне (на объекте document ). Однако, внутри всплывающего окна или другого специфического элемента событие исследуется на локальном уровне:

JS Скопировать код var modal = document.getElementById('my-modal'); modal.addEventListener('keydown', function(event) { if (event.key === "Escape") { // Закрываем всплывающее окно! } });

Советы и предостережения для ответственного разработчика

Вот несколько советов, чтобы избежать возможных подводных камней при написании кода.

Используйте keydown

Событие 'keypress' иногда не совсем корректно работает в некоторых браузерах и с модификаторами. Поэтому лучший выбор – это keydown.

Преимущества jQuery

Если вы используете jQuery, отслеживание нажатий клавиш становится удивительно простым и приятным:

JS Скопировать код $(document).on('keydown', function(event) { if (event.key === "Escape") { console.log("Esc нажата – так элегантно и легко с jQuery!"); } });

Тестирование в разных браузерах

Введите свою функцию в разные браузеры и убедитесь, что она работает правильно. Онлайн-инструменты для тестирования сделают это просто и удобно.

Удобство интерфейса для пользователя

Если клавиша Escape позволяет выходить из диалогов или модальных окон, пользовательский интерфейс должен это ясно демонстрировать.

Визуализация

Теперь представьте себе работу детектива, который распознает попытку незамеченно исчезнуть клавиши Escape:

Markdown Скопировать код - Пользователь решает уйти (👐) - Мы проверяем, Escape ли это? (🔍) - Если да, даем уйти (🔨) - Мы заметили Escape на выходе! (🚨)

JS Скопировать код document.addEventListener('keydown', function(event) { if (event.key === 'Escape') { // 🚨 Замечено! Escape пытается уйти. // Например, мы закрываем модальное окно или прерываем процесс. } });

Упражнение:

Попробуйте "поймать" клавишу Escape, как если бы она была посетителем, который пытается незаметно уйти. Внимательно следите за ней и проверяйте, чтобы удостовериться, что это действительно она.

Детали распознавания нажатий клавиш

Немного погрузимся в детали, открывающие механизмы распознавания нажатий клавиши Escape.

Основы работы с событиями

Каждое нажатие клавиши вызывает событие, а объект event содержит важную информацию для выполнения нашей задачи.

Знакомство с объектом события

Объект event – это надежный помощник, который помогает распознавать активность клавиш пользователя.

События клавиатуры и пользовательский интерфейс

В сфере пользовательских интерфейсов клавиша Escape часто служит для прерывания различных операций: закрытие диалоговых окон, отмена меню, отказ от начатого действия.

Полезные материалы