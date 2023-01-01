Обработка нажатий стрелок в JavaScript: решение проблемы

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Быстрый ответ

Для отслеживания нажатий на клавиши-стрелки в JavaScript следует использовать обработчик событий keydown . Для повышения читабельности кода целесообразно использовать свойство event.key :

JS Скопировать код document.addEventListener('keydown', (event) => { const key = event.key; switch (key) { case 'ArrowUp': console.log('Нажата клавиша "Вверх"!'); break; case 'ArrowDown': console.log('Нажата клавиша "Вниз"!'); break; case 'ArrowLeft': console.log('Нажата клавиша "Влево"!'); break; case 'ArrowRight': console.log('Нажата клавиша "Вправо"!'); break; } });

Добавьте этот обработчик к объекту document , чтобы перехватывать нажатия клавиш-стрелок на глобальном уровне вашего приложения.

Разъяснение событий клавиатуры

События клавиатуры срабатывают в момент нажатия клавиш. Для определения нажатий на клавиши-стрелки следует использовать события keydown и keyup , так как эти клавиши не генерируют символы и, следовательно, не вызывают keypress . Свойство event.key возвращает имя нажатой клавиши, что упрощает код по сравнению с устаревшими keyCode или charCode .

Устаревшие свойства и совместимость с браузерами

Устаревшие event.keyCode и event.which до сих пор можно встретить в старом коде. Для обеспечения совместимости с различными браузерами можно написать следующим образом:

JS Скопировать код document.addEventListener('keydown', function(event) { var key = event.key || event.keyCode; if(key === 'ArrowUp' || key === 38) { // Действия при нажатии клавиши "Вверх" } // ... и дальнейшая обработка других клавиш-стрелок });

Такой подход обеспечит поддержку браузеров, не поддерживающих event.key .

Визуализация

Помните, что работа с клавишами-стрелками в JavaScript напоминает использование компаса:

JS Скопировать код // Каждой клавише-стрелке соответствует свое направление document.addEventListener('keydown', function(event) { switch(event.key) { case 'ArrowUp': // Путешествие на север! (⬆️) break; case 'ArrowDown': // Движение на юг! (⬇️) break; case 'ArrowLeft': // Поворот на запад! (⬅️) break; case 'ArrowRight': // Путешествие на восток! (➡️) break; } });

При нажатии на клавишу стрелочку компас указывает новое направление. Например:

Markdown Скопировать код До нажатия: [СЕВЕР ⬆️] После нажатия 'ArrowRight': [ВОСТОК ➡️]

Раскладки клавиатуры и интернационализация

Важно учесть, что коды клавиш могут отличаться в разных раскладках клавиатуры. Для интернационализации используйте event.code , который предоставит информацию о физически нажатой клавише независимо от языка ввода:

JS Скопировать код document.addEventListener('keydown', function(event) { if(event.code === 'ArrowUp') { // Ваша логика в ответ на физическое нажатие клавиши вверх } });

Отключение стандартных действий браузера

Стандартное поведение браузера при нажатии на стрелки, например прокрутка страницы, иногда требует отключения:

JS Скопировать код document.addEventListener('keydown', function(event) { if(event.key.includes('Arrow')) { event.preventDefault(); // Отменяем прокрутку // Здесь ваша собственная логика обработки... } });

Используйте preventDefault() , чтобы отключить стандартное действие и заменить его своим кодом.

Упрощённая обработка с помощью конструкции switch

Для управления несколькими клавишами можно использовать конструкцию switch, что значительно удобнее, чем множественные if-else:

JS Скопировать код document.addEventListener('keydown', function(event) { switch(event.key) { case 'ArrowUp': // Действие для клавиши "Вверх" case 'ArrowRight': // Действие для клавиши "Вправо" // ... и так далее } });

Такой подход улучшает масштабируемость и удобство поддержки кода.

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