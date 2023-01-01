Обработка NaN от parseInt в JavaScript: возвращаем 0

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы в результате обработки пустой строки при помощи parseInt появлялся не NaN, а ноль, используйте оператор сложения с нулём ( ?? ):

JS Скопировать код const result = parseInt('') ?? 0; console.log(result); // Вернет 0, NaN не пройдет

Оператор ?? используется для предотвращения появления неожиданных результатов при обработке null или undefined . Этот оператор не заменяет ложные значения, такие как 0 , помогая избежать путаницы.

Рассчитывайте на надежность

Функция Number() превращает строки в числа непосредственно и воспринимает пустые строки как 0 :

JS Скопировать код const result = Number(''); console.log(result); // Вернет 0, всё просто и ясно

Number() позволяет эффективно обходить сложности преобразования, с которыми можно столкнуться при использовании parseInt .

Поразрядное ИЛИ: Безукоризненно, но точно

Для лаконичности и упрощения можно применить поразрядное ИЛИ:

JS Скопировать код const result = (parseInt('') | 0); console.log(result); // Вернет 0, и все прощай, NaN!

Заметим, что этот метод предпочитает целочисленные значения, подобно тому как TypeScript использует типы в JavaScript .

Создайте вспомогательную функцию

Создайте собственную вспомогательную функцию для многократной и стабильной обработки NaN:

JS Скопировать код function parseToIntOrZero(str) { const parsed = parseInt(str); return isNaN(parsed) ? 0 : parsed; // Станьте тем изменением (NaN), которое хотите видеть в мире }

Такой подход пригодится во многих частях вашего приложения – максимальная эффективность при сокращении времени.

Визуализация

Преобразование NaN от parseInt для пустой строки в 0 можно изобразить так:

Markdown Скопировать код Вызов функции: | parseInt('') | parseInt('42') | parseInt('abc') | |--------------|----------------|-----------------| Ожидаемый результат: | 0 | 42 | NaN |

А применяя специализированную функцию:

JS Скопировать код const safeParseInt = (str) => str ? parseInt(str) : 0;

Результаты становятся предсказуемыми:

Markdown Скопировать код Вызов функции: | safeParseInt('') | safeParseInt('42') | safeParseInt('abc') | |------------------|--------------------|---------------------| Гарантированный результат: | 0 | 42 | NaN |

Теперь процесс становится определенным: пустая строка превращается в 0 .

Особенности неявных преобразований и условных операторов

Важно понимать, как 0 воспринимается как ложное значение при работе с условными выражениями:

JS Скопировать код const number = parseInt(s) || 0; // Превратит 0 в ложное значение const safeNumber = Number(s) || 0; // Ведет на правильный путь

Более надежным будет использование конструктора Number() или поразрядного ИЛИ, чтобы 0 считался истинным значением.

Зачем вообще преобразовывать строки?

Задайте себе вопросы:

Нужна ли мне точность до целого числа?

Должен ли я учитывать пробелы в строках?

Какую методику проверки ввода я выбираю?

Ответы на эти вопросы помогут вам выбрать подходящий метод.

Полезные материалы