Обработка изменения window.location.hash в JavaScript#Основы JavaScript #Web API #События в браузере
Быстрый ответ
window.onhashchange = () => console.log(`Новый хэш: ${location.hash}`);
Этот сжатый JavaScript код позволяет отслеживать изменения в URL hash при помощи события
onhashchange. Это особенно удобно для трекинга навигации в одностраничных приложениях (SPA).
Обнаружение изменения хэша в современных браузерах
Большинство сегодняшних браузеров, включая IE8+, Firefox 3.6+, Chrome 5+, поддерживают событие
hashchange.
window.addEventListener('hashchange', function() {
console.log('Ура, хэш изменился!:', location.hash);
});
Переконайтесь, что этот код работает корректно перед запуском его в продакшен, хотя он бесполезен только в очень устаревших окружениях.
Обнаружение изменения хэша в старых версиях Internet Explorer
Если вы все еще поддерживаете устаревшие версии Internet Explorer (речь идет, например, об IE7), то можете воспользоваться методом опроса с использованием
setInterval.
let storedHash = window.location.hash;
setInterval(function() {
if (window.location.hash !== storedHash) {
storedHash = window.location.hash;
console.log('Хэш изменился, а вы и не заметили:', storedHash);
}
}, 100); // Проверяем изменение хэша каждые 100 мс
Этот способ может вызывать вопросы к производительности, но выполняет свою задачу.
Упрощение отслеживания изменений хэша при помощи jQuery
jQuery может упростить прослушивание событий
hashchange, обеспечивая при этом кроссбраузерность.
$(window).on('hashchange', function() {
console.log('Хэш поменялся, вот это да!:', location.hash);
});
Совет профи: С версии jQuery 1.9,
$.browser.msieбольше не поддерживается. Исключите его из своего браузер-специфичного функционала.
Продвинутое управление хэшем с reallysimplehistory
Для продвинутых разработчиков или проектов со сложными требованиями, reallysimplehistory может стать полезным инструментом для отслеживания изменений и управления историей хэша.
// Применение Really-Simple-History
var rsh = require("reallysimplehistory");
rsh.onChange(function(newLocation) {
console.log('Новый хэш обнаружен:', newLocation.hash);
});
Перед использованием мощных инструментов не забывайте о возложенной на вас ответственности.
Особенности работы с хэшем в Internet Explorer
Будьте осторожны с особенностями обработки
location.hash в Internet Explorer, в частности при работе с iframe и навигации с помощью кнопки "назад".
Обратите внимание: доступ к
iframe.contentWindow.document может быть ограничен в некоторых случаях. Изменения
document.domain могут помочь обойти это ограничение.
Ажурная навигация с помощью Ajax и хэшей
Сочетание изменений хэша и Ajax-навигации предоставляет плавное и очаровательное передвижение информации, как по широкой магистрали.
При помощи событий
addEventListener можно улучшить взаимодействие с пользователем и сохранение состояния приложения даже после перезагрузки страницы.
Безопасность на первом месте
Не забывайте, что пользователи могут изменять хэш URL, что потенциально может привести к непредвиденным последствиям. Поэтому всегда очищайте (санируйте) входящие хэши перед их использованием на серверной стороне.
Визуализация
Изменения location.hash можно представить как перепарковку грузовика на новое место:
До: Грузовик стоит у дома 🏠 #42 (location.hash = "#home")
После: Грузовик перепарковался к офису 🏢 #55 (location.hash = "#office")
window.addEventListener('hashchange', function() {
console.log('Место парковки сменилось! Новый адрес:', location.hash);
});
Такая метафора эффектно демонстрирует динамику изменения хэша в реальном времени.
Стратегия обработки частых изменений хэша
В приложениях, где хэш меняется часто, использование функций debounce или throttle в обработчиках события
hashchange может существенно улучшить производительность.
Кодирование и декодирование URI для хэшей
Используйте
encodeURIComponent и
decodeURIComponent для кодирования и декодирования хэшей, содержащих специальные символы или сложные данные.
Косметическое улучшение изменений хэша при помощи CSS
Псевдокласс :target в CSS позволяет применять стили к элементам на основе текущего хэша, добавляя эстетику к вашему механизму изменения хэша.
Полезные материалы
- Window: событие hashchange – Веб API | MDN — руководство по отслеживанию изменений хэша в JavaScript на MDN.
- Window: свойство location – Веб API | MDN — подробная информация о свойствах и методах объекта
window.location.
- Использование HTML5 History API | CSS-Tricks — статья о возможностях HTML5 History API на сайте CSS-Tricks.
- JavaScript Window Location — всё о JavaScript Window Location на W3Schools.
- Handle URL fragment identifier (anchor) change event in Javascript – Stack Overflow — дискуссия об обработке изменений идентификатора фрагмента URL на Stack Overflow.
Вероника Лисицына
фронтенд-инженер