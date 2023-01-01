Обнуление значения input на JavaScript: события и условия

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы явно задать значение элемента формы ввода с помощью JavaScript, используйте следующий код:

JS Скопировать код document.querySelector('input#inputId').value = 'Ваше значение';

Вместо "Ваше значение" проставьте нужную строчку, используя id поля ввода с помощью функции querySelector . Таким образом, вы быстро обновите необходимый элемент.

'Сброс игры': Очищение поля ввода

Если нужно перезагрузить форму или очистить запрос в поисковом поле, проставьте вместо "Ваше значение" пустую строчку ( '' ),

JS Скопировать код document.querySelector('input#inputId').value = '';

Аналогия здесь такая же, как с очисткой доски: всё предыдущее содержание поля сразу исчезает!

Углубляемся: Разбор манипуляции значением элемента формы ввода

Тур по городу: Использование фреймворков

Функциональность JavaScript-фреймворков может значительно облегчить труд разработчика. Для аналогичных операций:

jQuery : пишем $('#inputId').val(''); .

: пишем . YUI: используем Dom.get('inputId').set('value', ''); .

'Неизвестность' вместо экипажа: JavaScript против jQuery

Относитесь к значению undefined с осторожностью:

Ванильный JavaScript : Если присвоить значение undefined , то в поле будет отображаться строка "undefined" .

: Если присвоить значение , то в поле будет отображаться строка . jQuery: В аналогичной ситуации поле станет пустым, undefined преобразуется в пустое значение.

Осознавание правил игры: Динамическая установка значения

Составление повести: Взаимодействие, управляемое событиями

События и обработчики событий позволяют динамично обновлять значения полей ввода. Например, кнопка может очистить или изменить значение поля при нажатии на неё:

JS Скопировать код document.querySelector('button#clearButton').addEventListener('click', function() { var inputField = document.querySelector('input#inputId'); if(inputField.value) { inputField.value = ''; } });

Сверка условий: Установка значения на основе условия

Валидация важна – проверяйте условия перед изменением поля ввода, чтобы исключить ввод некорректных данных:

JS Скопировать код if (isValid(newValue)) { document.querySelector('input#inputId').value = newValue; } else { alert('Ошибка ввода!'); }

Неожиданный поворот: Изменение значения во время выполнения программы

Разгруженная библиотека: Прямое обращение к свойствам против методов-сеттеров

Прямое обращение к свойствам, например, к .value , — это просто, но ради сохранности лучше использовать методы сеттеры (например, .val() в jQuery), они упрощают написание кода и успешно скрывают различия в реализации браузерами.

Подвижки жизни: Делегирование событий для динамического взаимодействия с формами

Делегирование событий полезно при работе с формами, элементы которых могут меняться. Вот и здесь, подобно посредникам, события передают информацию от дочерних элементов к родителям.

Быть супергероем: Управление элементами формы ввода в MVC5

В MVC5 и SPA используйте JavaScript для мгновенного обновления значений в полях ввода. Это делает их работу "безшовной".

Визуализация

Markdown Скопировать код 🔒 Элемент ввода (до): [__________] 🔑 Установка значения: field.value = 'Открыто!'; 🔓 Элемент ввода (после): [Открыто!]

Сочетание сил: За пределами основ

Типичные задачи: Применение в реальной жизни

Установка значений элементов формы ввода может быть необходима для многих задач:

Префиллинг пользовательских данных для улучшения UX.

пользовательских данных для улучшения UX. Автоматическое очистка текста-плейсхолдера при получении фокуса полем.

текста-плейсхолдера при получении фокуса полем. Сохранение введённых данных для предотвращения их потери при перезагрузке страницы.

Подготовка к непредвиденном: Редкие кейсы

Проектите готовность к неожиданным ситуациям при разработке веб-приложений:

Автозаполнение браузера : Будьте готовы к тому, что иногда браузерные устройства могут нарушить вашу логику ввода.

: Будьте готовы к тому, что иногда браузерные устройства могут нарушить вашу логику ввода. Валидация ввода : Проверяйте введённые данные, не все значения подходящие для ввода или безопасные.

: Проверяйте введённые данные, не все значения подходящие для ввода или безопасные. Вопросы доступности: Делайте приложение доступным для каждого, чтобы каждый мог воспользоваться им.

Непрерывное совершенствование: Современные API

Студенты всегда, учитесь на новых возможностях, таких как интерфейс InputEvent , и поймите, как работают события input , чтобы улучшать ваши решения и делать их современными.

Полезные материалы