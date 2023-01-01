Обновление вложенных свойств состояния в React: setState#Веб-разработка #Основы JavaScript #React
Быстрый ответ
Чтобы обновить изменяемые объекты в React, эффективно применяйте синтаксис расширения (
...).
this.state = {
user: { name: "Алиса", details: { age: 30 } }
};
Когда нужно увеличить возраст, не затрагивая остальные данные:
this.setState(prevState => ({
user: {
...prevState.user,
details: { ...prevState.user.details, age: prevState.user.details.age + 1 }
// Алиса отмечает свой день рождения! 🎈
}
}));
Такой подход позволяет безопасно вносить изменения в вложенные свойства, не затрагивая остальных элементов состояния и соблюдая принцип нерушимости в React.
Как контролировать сложность с помощью Immutability-helper
Если вам приходится работать со сложными вложенными состояниями, простой синтаксис расширения может оказаться недостаточным. В таких случаях на помощь приходит
Immutability-helper.
import update from 'immutability-helper';
this.setState(prevState => update(prevState, {
user: {
details: {
age: {$set: prevState.user.details.age + 1}
// Алиса – путешественница во времени, возраст для неё – всего лишь число!
}
}
}));
Это универсальное решение облегчает изменение вложенного состояния, делая процесс более понятным и упорядоченным.
Как избежать ненужной перерисовки: примечание о производительности
Обновление вложенного состояния может спровоцировать нежелательные перерисовки из-за поверхностного сравнения в
shouldComponentUpdate() в React, что негативно скажется на производительности. Чтобы этого избежать, рекомендуется упростить состояние или воспользоваться MobX с наблюдаемыми объектами для более эффективного управления состоянием.
Почему прямое изменение состояния – это грубая ошибка
Прямое изменение состояния в React считается плохой практикой, которая может вызвать непредсказуемые проблемы. Всегда используйте
setState или хук
useState для обновления состояния:
const [user, setUser] = useState({ name: 'Алиса', details: { age: 30 } });
// Обновляем вложенное состояние
const updateUserAge = () => {
setUser(user => ({
...user,
details: { ...user.details, age: user.details.age + 1 }
// Зима приближается, скоро день рождения Алисы! ❄️🎈
}));
};
Эффективные стратегии обновления состояния
Пересмотрите вашу компонентную архитектуру
Необходимость частого обновления вложенных состояний зачастую говорит о неправильной структуре компонентов. Попробуйте упростить состояние или разбить его на более детализированные компоненты.
Пользуйтесь простыми свойствами
По возможности передавайте простые свойства в дочерние компоненты. Это упростит структуру и чётко определит зависимости компонента.
Особенности обновления вложенных состояний
При работе со списками или массивами в объектах состояния требуется особое внимание, чтобы уберечься от неожиданных изменений. В таких случаях правильно используйте расширение или метод
.map().
Визуализация
Представьте обновление вложенных свойств состояния в React как уход за садом из русских матрешек (🪆).
Сад (🪆): [БольшаяМатрёшка(🌺), СредняяМатрёшка(🌻), МаленькаяМатрёшка(🌼)]
Каждая Матрешка символизирует свойство состояния, а Цветок – его значение.
/** Обновляем Цветок СреднейМатрёшки **/
setState(prevState => ({
...prevState,
СредняяМатрёшка: {...prevState.СредняяМатрёшка, Цветок: 🌹}
}));
Мы аккуратно меняем цветок у Средней Матрёшки, затем возвращаем её на место.
setState в React гарантирует, что остальные матрёшки остаются нетронутыми.
Исходное состояние: Сад (🪆): [🌺, 🌻, 🌼]
После обновления: Сад (🪆): [🌺, 🌹, 🌼]
Некоторые инструменты для облегчения разработки
Применяйте
Object.assign для обновления вложенных состояний
Object.assign – это дополнительный способ обработки обновлений вложенного состояния:
this.setState(prevState => ({
user: Object.assign({}, prevState.user, {
details: Object.assign({}, prevState.user.details, { age: prevState.user.details.age + 1 })
})
// Object.assign приходит на помощь! 🦸♀️
}));
Новые объекты, которые создаёт
Object.assign, гарантируют соблюдение принципа нерушимости состояния.
Последовательные обновления с использованием запятой
Для последовательного обновления состояния используйте оператор запятой в JavaScript:
this.setState(prevState => ({
user: { ...prevState.user, name: 'Боб' },
// Кто этот Боб? Алиса решила примерить новый образ! 💄
}), () => this.setState(prevState => ({
user: { ...prevState.user, details: { ...prevState.user.details, age: 25 } }
// Боб усердно занялся самосовершенствованием! 💪
})));
Избегайте ловушек в
shouldComponentUpdate()
Стремитесь к упрощению
shouldComponentUpdate(), особенно при работе с объемными вложенными состояниями, чтобы минимизировать проблемы с производительностью.
Полезные материалы
- Использование хука состояния – React — Основы работы с состоянием в функциональных компонентах при помощи хуков.
- Обработка событий – React — Поглубже познакомьтесь с тем, как обрабатывать события для взаимодействия со состоянием.
- Введение в Immer | Immer — Освойте управление нерушимым состоянием для сложных структур.
- reactjs – Почему нерушимость так важна (или нужна) в JavaScript? – Stack Overflow — Почему нерушимость так важна при управлении состоянием в React.
- Руководство по React – Полное погружение в обучение React для новичков — Знакомимся с современными принципами работы с React, включая управление состоянием.
- Понимание React
setState| CSS-Tricks — Полное руководство по использованию метода
setStateв React и его возможности.
- GitHub – reduxjs/redux: Предсказуемое управление состоянием для JavaScript-приложений — Альтернатива для управления состоянием в приложениях: Redux.
Ольга Шадрина
React-разработчик