Обновление вложенных свойств состояния в React: setState

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Быстрый ответ

Чтобы обновить изменяемые объекты в React, эффективно применяйте синтаксис расширения ( ... ).

JS Скопировать код this.state = { user: { name: "Алиса", details: { age: 30 } } };

Когда нужно увеличить возраст, не затрагивая остальные данные:

JS Скопировать код this.setState(prevState => ({ user: { ...prevState.user, details: { ...prevState.user.details, age: prevState.user.details.age + 1 } // Алиса отмечает свой день рождения! 🎈 } }));

Такой подход позволяет безопасно вносить изменения в вложенные свойства, не затрагивая остальных элементов состояния и соблюдая принцип нерушимости в React.

Как контролировать сложность с помощью Immutability-helper

Если вам приходится работать со сложными вложенными состояниями, простой синтаксис расширения может оказаться недостаточным. В таких случаях на помощь приходит Immutability-helper .

JS Скопировать код import update from 'immutability-helper'; this.setState(prevState => update(prevState, { user: { details: { age: {$set: prevState.user.details.age + 1} // Алиса – путешественница во времени, возраст для неё – всего лишь число! } } }));

Это универсальное решение облегчает изменение вложенного состояния, делая процесс более понятным и упорядоченным.

Как избежать ненужной перерисовки: примечание о производительности

Обновление вложенного состояния может спровоцировать нежелательные перерисовки из-за поверхностного сравнения в shouldComponentUpdate() в React, что негативно скажется на производительности. Чтобы этого избежать, рекомендуется упростить состояние или воспользоваться MobX с наблюдаемыми объектами для более эффективного управления состоянием.

Почему прямое изменение состояния – это грубая ошибка

Прямое изменение состояния в React считается плохой практикой, которая может вызвать непредсказуемые проблемы. Всегда используйте setState или хук useState для обновления состояния:

JS Скопировать код const [user, setUser] = useState({ name: 'Алиса', details: { age: 30 } }); // Обновляем вложенное состояние const updateUserAge = () => { setUser(user => ({ ...user, details: { ...user.details, age: user.details.age + 1 } // Зима приближается, скоро день рождения Алисы! ❄️🎈 })); };

Эффективные стратегии обновления состояния

Пересмотрите вашу компонентную архитектуру

Необходимость частого обновления вложенных состояний зачастую говорит о неправильной структуре компонентов. Попробуйте упростить состояние или разбить его на более детализированные компоненты.

Пользуйтесь простыми свойствами

По возможности передавайте простые свойства в дочерние компоненты. Это упростит структуру и чётко определит зависимости компонента.

Особенности обновления вложенных состояний

При работе со списками или массивами в объектах состояния требуется особое внимание, чтобы уберечься от неожиданных изменений. В таких случаях правильно используйте расширение или метод .map() .

Визуализация

Представьте обновление вложенных свойств состояния в React как уход за садом из русских матрешек (🪆).

Markdown Скопировать код Сад (🪆): [БольшаяМатрёшка(🌺), СредняяМатрёшка(🌻), МаленькаяМатрёшка(🌼)]

Каждая Матрешка символизирует свойство состояния, а Цветок – его значение.

Markdown Скопировать код /** Обновляем Цветок СреднейМатрёшки **/ setState(prevState => ({ ...prevState, СредняяМатрёшка: {...prevState.СредняяМатрёшка, Цветок: 🌹} }));

Мы аккуратно меняем цветок у Средней Матрёшки, затем возвращаем её на место. setState в React гарантирует, что остальные матрёшки остаются нетронутыми.

Markdown Скопировать код Исходное состояние: Сад (🪆): [🌺, 🌻, 🌼] После обновления: Сад (🪆): [🌺, 🌹, 🌼]

Некоторые инструменты для облегчения разработки

Применяйте Object.assign для обновления вложенных состояний

Object.assign – это дополнительный способ обработки обновлений вложенного состояния:

JS Скопировать код this.setState(prevState => ({ user: Object.assign({}, prevState.user, { details: Object.assign({}, prevState.user.details, { age: prevState.user.details.age + 1 }) }) // Object.assign приходит на помощь! 🦸‍♀️ }));

Новые объекты, которые создаёт Object.assign , гарантируют соблюдение принципа нерушимости состояния.

Последовательные обновления с использованием запятой

Для последовательного обновления состояния используйте оператор запятой в JavaScript:

JS Скопировать код this.setState(prevState => ({ user: { ...prevState.user, name: 'Боб' }, // Кто этот Боб? Алиса решила примерить новый образ! 💄 }), () => this.setState(prevState => ({ user: { ...prevState.user, details: { ...prevState.user.details, age: 25 } } // Боб усердно занялся самосовершенствованием! 💪 })));

Стремитесь к упрощению shouldComponentUpdate() , особенно при работе с объемными вложенными состояниями, чтобы минимизировать проблемы с производительностью.

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