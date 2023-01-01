Обновление URL в адресной строке Chrome без перезагрузки

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Быстрый ответ

Если вы хотите изменить URL в адресной строке браузера без перезагрузки того же, то воспользуйтесь методом history.pushState из HTML5 History API:

JS Скопировать код history.pushState(null, "", "/new-url");

Замените "/new-url" на желаемый URL. Учитывайте, этот метод не провоцирует загрузку новой страницы, а лишь обновляет URL в адресной строке.

Расшифровка HTML5 History API

pushState и replaceState : ключевые методы

Методы pushState и replaceState — это центральные механизмы HTML5 History API, которые позволяют программистам обновлять URL в браузере без необходимости перезагрузки страницы.

Эти два метода принимают по три аргумента:

Объект состояния : это может быть любым сериализуемым объектом, который привязывается к новой записи истории, когда используется pushState .

Заголовок : на практике этот параметр игнорируется браузерами, так что можно передать пустую строку.

URL: предполагаемый URL для отображения — он обязательно должен иметь тот же оригин что и текущий, иначе произойдет ошибка из-за политики безопасности.

replaceState используют для обновления записи истории без её сохранения:

JS Скопировать код history.replaceState(null, "", "/new-secret-url");

В отличие от pushState , этот метод заменяет текущую запись на новый URL.

Применения pushState и replaceState

Одностраничные приложения : pushState удобно использовать для навигации по разделам приложения без полной перезагрузки.

Формы с фильтрацией : этот метод применяется для обновления URL в соответствии с поисковыми запросами и фильтрами, благодаря чему пользователи могут делиться ссылками на определенные результаты.

Загрузка динамического контента: когда нужно отобразить такие элементы, как вкладки или модальные окна, с помощью pushState можно добавить соответствующие записи в историю браузера.

Обработка событий popstate

При навигации с помощью кнопок "назад" и "вперед" браузер порождает событие popstate . Для нормального функционирования необходимо добавить обработчик для данного события:

JS Скопировать код window.addEventListener('popstate', function(event) { // Обработка нажатия на кнопки навигации. // event.state содержит сохраненный объект состояния. });

Визуализация

Допустим, вы хотите перекрасить комнату (то есть изменить URL), не переезжая (без перезагрузки страницы), и без покинуть ее (без использования хеша):

Markdown Скопировать код Сначала: 🏠🚪🛏️ (Текущий URL) Изменение: 🔄🚪🔧 (Процесс обновления без ухода) После: 🏠🛏️🖼️ (Новый обновленный URL)

Обновление интерьера комнаты:

JS Скопировать код history.pushState(null, null, 'new-decor'); // Украшаем стены новыми картинами!

В итоге комната выглядит иначе, и всё это без всяких хлопот 🎉.

Практическoe применение HTML5 History API

Проверка URL

Убедитесь, что новый URL, передаваемый в pushState или replaceState , валиден и соответствует политике одного источника. Изменения происхождения URL недопустимы по соображениям безопасности:

JS Скопировать код try { history.pushState(null, "", "/secure-path"); } catch (e) { console.error("Не удалось обновить состояние:", e); }

Ручная загрузка содержимого

Поскольку методы History API не подразумевают автоматическую загрузку нового содержимого, вам будет нужно самостоятельно обеспечить его подгрузку, например, с использованием AJAX или fetch API:

JS Скопировать код function updateContent(url) { // Обновление содержимого страницы fetch(url) .then(response => response.text()) .then(html => document.getElementById('content').innerHTML = html); } history.pushState(null, "", "/appealing-content"); updateContent("/appealing-content");

Синхронизация названия страницы

Поскольку браузеры часто не обращают внимания на параметр title , при изменении URL можно обновить заголовок страницы самостоятельно:

JS Скопировать код document.title = "Новая восхитительная Страница"; history.pushState(null, document.title, "/better-and-newer");

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