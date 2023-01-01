Обновление стиля компонента React.js при прокрутке#Веб-разработка #React #События в браузере
Быстрый ответ
Давайте разбираемся: стили React можно динамически изменять, отслеживая прокрутку страницы и прослушивая соответствующее событие. При этом стоит использовать хуки
useState и
useEffect для управления состоянием и жизненным циклом компонента. Вот представляю вам короткий пример кода:
import React, { useState, useEffect } from 'react';
const DynamicStyleComponent = () => {
const [style, setStyle] = useState({});
useEffect(() => {
const handleScroll = () => {
const scrollTop = window.pageYOffset || document.documentElement.scrollTop;
let translateValue = Math.min(0, scrollTop / 3);
setStyle({
transform: `translateY(${translateValue}px)`
});
};
window.addEventListener('scroll', handleScroll, { passive: true });
return () => window.removeEventListener('scroll', handleScroll);
}, []);
return <div style={style}>🎨 🖌 Создаем изображения в DOM!</div>;
};
Здесь функция
handleScroll при каждом событии прокрутки изменяет стиль элемента через состояние, работая активнее, чем художник. Мы используем
Math.min для ограничения преобразования, а следовательно, анимации. И не забываем удалять слушателя при размонтировании компонента, чтобы предотвратить утечки памяти.
Хитрости мастерства
Рациональное использование событий с помощью throttle
Частый вызов функции на событии прокрутки может нагрузить браузер, что отразится на производительности. Для предотвращения этого можно ограничить частоту вызовов, применив
throttle:
import { throttle } from 'lodash';
const handleScroll = throttle(() => {
// Задаем темп, чтобы все проходило плавно
}, 100); // Обновляем информацию каждые 100 мс
Адаптивные стили: подходы для разных устройств
Настройка стилей под определенное устройство заключается в выборе подхода в соответствии с размером экрана, чтобы обеспечить оптимальный пользовательский опыт:
const handleScroll = () => {
const width = window.innerWidth || document.documentElement.clientWidth;
if (width > 768) {
// Больше места – одна стратегия
} else {
// Меньше пространства – другая стратегия
}
};
Глубокая работа с DOM с помощью refs
В некоторых ситуациях возникает необходимость в прямых манипуляциях с DOM для решения более сложных задач. В этом сценарии инструментом номер один становится
useRef:
import React, { useRef, useEffect } from 'react';
const DynamicStyleComponentWithRef = () => {
const contentRef = useRef(null);
useEffect(() => {
const handleScroll = () => {
if(contentRef.current) {
contentRef.current.style.backgroundPositionY = `${-window.scrollY / 2}px`;
}
};
window.addEventListener('scroll', handleScroll);
return () => window.removeEventListener('scroll', handleScroll);
}, []);
return <div ref={contentRef}>🎨 Поехали!</div>;
};
Перед применением каких-либо изменений убедитесь, что
contentRef.current не равен
null.
Динамическое изменение классов в зависимости от положения прокрутки
Вы можете менять внешНий вид компонента в соответствии с прокруткой, динамично изменяя его классы:
const [className, setClassName] = useState('casualWear');
const handleScroll = () => {
const scrollTop = window.scrollY || document.documentElement.scrollTop;
const newClassName = scrollTop > 500 ? 'formalWear' : 'casualWear';
setClassName(newClassName);
};
return <div className={className}>Рад видеть вас!</div>;
Визуализация
Говоря простыми словами:
Позиция прокрутки: Низкая • Внешний вид UI: Повседневный
Позиция прокрутки: Средняя • Внешний вид UI: Полуформальный
Позиция прокрутки: Высокая • Внешний вид UI: Формальный
Это напоминает лифт в здании: чем выше вы поднимаетесь, тем более официальным становится стиль интерфейса.
Продвинутые техники в области прокрутки
Плавная прокрутка с пассивными слушателями
Применение
{ passive: true } при регистрации слушателя событий поможет избежать задержек и обеспечит плавный процесс прокрутки:
window.addEventListener('scroll', handleScroll, { passive: true }); // Прокрутка теперь идет плавно, как бриз
Изучаем параллакс-эффекты
Параллакс-эффект, когда фон и передний план двигаются с разной скоростью, создает ощущение глубины и добавляет пикантности пользовательскому опыту:
const handleScroll = () => {
const speed = window.scrollY / 2;
// Обновление стиля для создания эффекта параллакса
};
Не забывайте удалять слушатели событий после их использования – это важно, чтобы избежать утечек памяти.
Ольга Шадрина
React-разработчик