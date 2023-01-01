logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
JavaScript
arrow
Обновление React Context из дочернего компонента: решение
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти

Обновление React Context из дочернего компонента: решение

#Веб-разработка  #React  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для изящного обновления React Context в дочернем компоненте рекомендуется передавать функцию обновления вместе с текущим значением в Context.Provider. В функциональных компонентах удобно делать это с помощью хуков useState и useContext.

Рассмотрим пример реализации:

JS
Скопировать код
const MyContext = React.createContext();

const MyProvider = ({ children }) => {
  const [value, setValue] = React.useState('Initial Value');
  const contextValue = React.useMemo(() => ({ value, setValue }), [value]);

  return <MyContext.Provider value={contextValue}>{children}</MyContext.Provider>;
};

const MyChildComponent = () => {
  const { setValue } = React.useContext(MyContext);
  
  return <button onClick={() => setValue('Updated Value')}>Обновить Context</button>;
};

Достаточно обернуть родительский компонент в <MyProvider> и поместить внутрь него <MyChildComponent> для возможности обновления контекста.

Пошаговый план для смены профессии

Разбор процесса

Динамические контексты в классовых компонентах

Если речь идет о классовых компонентах, подход нужно изменить. Создайте контекст, установите в нем значения по умолчанию и используйте состояние родительского компонента для динамических обновлений:

JS
Скопировать код
class MyClassComponent extends React.Component {
  static contextType = MyContext;

  updateContext = () => {
    this.context.setValue('Updated Value for Class Component');
  }

  render() {
    return <button onClick={this.updateContext}>Обновить Context</button>;
  }
}

Роль useMemo

useMemo обеспечивает оптимизацию, предотвращая ненужные рендеры. Это крайне важно для работы с контекстами:

JS
Скопировать код
const contextValue = React.useMemo(() => ({ value, setValue }), [value]);

Поддержка TypeScript

TypeScript повышает надежность вашего кода благодаря системе типизации. Определите типы для состояния контекста, чтобы работа была максимально безопасной и комфортной.

typescript
Скопировать код
interface MyContextState {
  value: string;
  setValue: (newValue: string) => void;
}

const MyContext = React.createContext<MyContextState | null>(null);

На что стоит обратить внимание

  • При создании контекстов задавайте значения по умолчанию, чтобы избежать ошибок.
  • В классовых компонентах используйте Consumer или contextType для обновления контекста.
  • Синхронизировать UI-события с обновлениями контекста.
  • Применяйте линтеры, например, ESLint, для повышения качества кода.
  • Отслеживайте, как обновления контекста влияют на перерисовку компонентов, и оптимизируйте производительность.

Визуализация

Представьте React Context как регулятор громкости в вашем приложении, где каждый компонент — это динамик.

🎛️🔊 Родитель (регулирует громкость) | 📡 Дочерний компонент (хочет увеличить громкость)

Дочерний компонент повышает громкость:

JS
Скопировать код
contextValue.updateVolume(11); // 🤫👆 -> 🎚️🔊

Теперь приложение работает на новом уровне громкости:

🎛️🔉...🔊🎶 Обновленный Context (уровень громкости 11)

Дочерний компонент не крутил регулятор напрямую — он просто отправил "умное уведомление".

Глубокие прозрения

Учет глобального состояния

Контекст можно использовать для управления глобальным состоянием, но нужно делать это с умом. Если логика приложения усложняется, для корректной работы может потребоваться дополнительное программное обеспечение или паттерны.

Подводные камни

  • Неправильная структура приведет к проблемам "проп-дреллинга".
  • Излишнее количество контекстов может снизить производительность.
  • Злоупотребление контекстом может нарушить правильную инкапсуляцию состояния; порой более уместно использовать локальное состояние или библиотеку управления состоянием.

Другие соображения

  • Разделение на отдельные контексты поможет организовать код.
  • Контролируйте обновления контекста ради улучшения производительности.
  • Используйте новейшие API React для работы с контекстом, чтобы увеличить гибкость и эффективность, и следите за обновлениями React.

Полезные материалы

  1. Context – React — официальная документация React по API контекста.
  2. Context – React — информация об обновлении контекста из вложенных компонентов.
  3. React Context API — Замена Redux? | от Rajat S | Bits and Pieces — обсуждение React Context API как возможной альтернативы Redux.
  4. Как эффективно использовать React Context — руководство Kent C. Dodds об эффективном использовании React Context.
  5. Учебник по React useContext Hook (с примерами) — детальный учебник по работе с хуком useContext.
  6. Использование Context API в React (Хуки и Классы) | Tania Rascia — пошаговое руководство по использованию React Context API с примерами использования хука.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Как обновить контекст в дочернем компоненте?
1 / 5

Ольга Шадрина

React-разработчик

Свежие материалы
Как включить и настроить двухфакторную аутентификацию (2FA)
6 сентября 2024
Как использовать Google Authenticator для двухфакторной аутентификации в Fortnite
6 сентября 2024
Как выбрать IDE для Swift на разных платформах
6 сентября 2024

Загрузка...