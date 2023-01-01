Обновление картинки по одному URL без перезагрузки страницы

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Быстрый ответ

Чтобы принудительно обновить изображение, добавьте к его URL метку времени. Вот пример кода, который сделает это немедленно:

JS Скопировать код // Забудем про устаревшие шутки 😊 document.getElementById('идентификаторИзображения').src += '?' + new Date().getTime();

Замените 'идентификаторИзображения' на идентификатор изображения, которое вы хотите обновить, и готово: вы увидите самую последнюю версию этого изображения.

Борьба с кэшированием: добавление временной метки к URL

Для того чтобы файл не кэшировался, к его URL можно добавить метку времени или случайное число. Этот метод, называющийся "обход кэша", принуждает браузер загружать файл с сервера, воспринимая изменённый URL как новый ресурс.

JS Скопировать код // Если информация новая для меня, значит, она новая и для браузера var imageSrc = "image.jpg?" + Math.random();

Управление кэшированием при помощи заголовка Cache-Control

При помощи заголовка Cache-Control можно регулировать кэширование в браузере:

Чтобы браузер принудительно проверял актуальность содержимого, используйте Cache-Control: max-age=0, must-revalidate .

. Если же речь идёт о таких браузерах, как Safari и Chrome, которые устойчивы к типичным методам управления кэшем, можно использовать Cache-Control: no-store .

http Скопировать код // "Прислушайся, браузер, мы объявляем войну кэшу" Cache-Control: no-store

Тестирование совместимости

Совместимость с различными браузерами — это всегда задача, ведь не все из них одинаково интерпретируют заголовки кэширования. Проверьте, корректно ли работает ваша стратегия обхода кэша в разных браузерах, чтобы быть уверенным в её эффективности.

Нахождение баланса между актуальностью и эффективностью использования ресурсов

Для того чтобы находиться на грани между актуальностью изображений и оптимизацией ресурсов, используйте условное кэширование. С помощью таких заголовков как If-Modified-Since и If-None-Match можно сократить трафик в тех случаях, когда содержимое меняется редко.

Визуализация

Представьте ситуацию с газетным автоматом, который всегда предлагает самую свежую газету:

Markdown Скопировать код Старый подход (без обновления): 🗞️🕘 --(время идет)--> 🗞️🕘 (тот же старый выпуск) Новый подход (с обновлением): 🗞️🕘 --(вышел новый выпуск)--> 🗞️🕞 (свежий номер!)

JS Скопировать код /* Метод обновления настолько простой, что поймёт даже ребёнок */ const imageUrl = 'image.jpg'; let uniqueId = new Date().getTime(); function refreshImage() { document.getElementById('моеизображение').src = `${imageUrl}?${uniqueId}`; // Обновляем метку времени, ведь в этом и заключается идея постоянного обновления uniqueId = new Date().getTime(); }

Теперь газетный автомат всегда предлагает самую свежую газету:

Markdown Скопировать код Перед: 🗞️ (устаревший выпуск) После: 🗞️✨ (самые свежие новости!)

Использование Fetch API

С использованием Fetch API и параметра cache: 'reload' можно организовать запросы, которые игнорируют кэш браузера:

JS Скопировать код /* Как волшебным взмахом волшебной палочки, всё обновляется */ function reloadImg(url) { fetch(url, { cache: 'reload' }).then(response => { document.getElementById('идентификаторИзображения').src = url; }); }

Работа с DOM-элементами

Для обновления изображений можно манипулировать DOM-элементами, динамически заменяя их без перезагрузки страницы:

JS Скопировать код let newImage = new Image(); newImage.onload = () => { // Заменяем старое изображение новым let oldImage = document.getElementById('идентификаторИзображения'); oldImage.parentNode.replaceChild(newImage, oldImage); }; newImage.src = imageUrl + '?' + new Date().getTime();

Плановое обновление

Для регулярного обновления изображений можно использовать функцию setInterval :

JS Скопировать код /* Все свежие мемы будут отображаться автоматически каждые 30 секунд */ setInterval(refreshImage, 30000);

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