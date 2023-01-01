Обход ошибки 'Access-Control-Allow-Origin' с fetch в JS#Web API #Fetch API #Веб-безопасность
Быстрый ответ
Для отправки сетевых запросов без ожидания ответа используйте
fetch с параметром
mode: 'no-cors':
// Выполняем запрос к example.com, ответ не ожидаем.
fetch('https://example.com', { mode: 'no-cors' });
Подходит для запросов в фоновом режиме, например, для отправки сигналов, но помните о ограничениях режима
no-cors, если ответ на запрос необходим.
Понимание режима 'no-cors'
Использование
fetch с
mode: 'no-cors' может ввести в заблуждение, потому что, хотя режим позволяет избежать ошибок CORS, он не предоставляет доступа к содержимому ответа. Это значительно ограничивает применимость таких запросов.
Перегляд альтернатив
Использование CORS-прокси
Одним из вариантов является использование CORS-прокси, который добавляет в ответ нужный заголовок
Access-Control-Allow-Origin. С применением Heroku и других платформ можно настроить проксирование запросов.
// Проксирование запроса через CORS-прокси.
fetch('https://your-proxy.com/https://example.com');
Решение на стороне сервера
Оптимально решать проблему CORS на стороне сервера — это обеспечит безопасность и надёжность. В Express.js используйте промежуточное ПО
cors, а в Laravel настройте соответствующее middleware и маршруты.
Инструменты для локальной разработки
При разработке удобно использовать браузерные расширения, контролирующие CORS, однако они не подходят для продакшна.
Обратные прокси
«CORS Anywhere» или «Just CORS» — это обратные прокси-серверы, предоставляющие возможности для разработки без дополнительной настройки сервера.
Осмотр барьеров
Совпадение протоколов
Убедитесь, что протоколы в URL API-запроса соответствуют настройкам сервера, иначе возникнут проблемы с кросс-доменными запросами.
Осторожное использование обратных прокси
Обратные прокси решают проблемы с CORS, но могут создать угрозы безопасности и замедлить работу приложения.
Продуманное использование 'no-cors'
Этот режим подходит для Service Workers, для кеширования ресурсов и для аналитики, когда важен не ответ, а сам запрос.
Визуализация
Fetch: 🚀 (Исходящий запрос)
Mode: no-cors ✈️🚫 (Без CORS)
🚀🛫 — отправка без препятствий.
🏢🚧 — сервер видит запрос, но не принимает его.
🚨 — "Стоп! Нет разрешения, вход закрыт!"
🚀🔄 — запрос облетает сервер, но не может посадиться.
Это односторонний процесс — сигнал отправлен, но ответ не получен.
Практические решения для продакшна
Настройка CORS на сервере
На продакшен-сервере следует правильно настроить CORS, чтобы контролировать доступ к API.
Собственные решения CORS
Для точного контроля CORS рекомендуется разработка собственных решений, отвечающих вашим требованиям.
Внедрение в работу приложения
В Vue.js используйте fetch-запросы в хуке
mounted, для Laravel изучите рекомендации Пита Хьюстона на Medium.
Полезные материалы
- Использование Fetch API – MDN — подробное руководство по fetch.
- Практика fetch на CSS-Tricks — легкое вводное удаление в Fetch API с примерами.
- Fetch по версии JakeArchibald.com — особенности и ограничения Fetch API.
- О Service Workers на web.dev — роль Service Workers в отправке запросов.
- JavaScript Fetch API от DigitalOcean — учебник по реализации Fetch API.
- Обсуждение fetch с no-cors на Stack Overflow — способы обхода ограничений CORS.
- Fetch на JavaScript.info — глубокое проникновение в Fetch API и работу с промисами.
Тимур Голубев
веб-разработчик