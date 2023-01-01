Обход массива в jQuery: примеры итерации и метод split()

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Быстрый ответ

Для того чтобы перебрать массив при помощи jQuery, используйте функцию $.each() :

JS Скопировать код var items = ["A", "B", "C"]; $.each(items, function(index, value) { console.log(index + ": " + value); });

После выполнения данного кода, в консоли вы получите индексы и соответствующие им значения каждого элемента массива.

К тому же, вы можете использовать современные методы JavaScript, вроде Array.prototype.forEach или цикл ES2015 for...of , которые облегчают чтение и понимание кода.

Взгляд на альтернативы из JavaScript

Если в вашем проекте не обязательно использование jQuery, вам стоит обратить внимание на следующие современные способы обхода массивов, что может сделать ваш код более лаконичным и приятным для восприятия.

Метод

forEach Скопировать код

JS Скопировать код items.forEach(function(value, index) { console.log(index + ": " + value); });

Данный метод осуществляет декларативный перебор массива и позволяет избежать использования классических циклов

for Скопировать код

со всеми их переменными счетчиками и граничными условиями.

Цикл ES6

for...of Скопировать код

JS Скопировать код for (let value of items) { console.log(value); }

С теми же целями может быть использован и этот цикл, который также обеспечивает работу с переменными в блочной области видимости и придает коду лаконичность.

Почему следует избегать цикла for...in ?

Цикл for...in нередко становится источником ошибок. Он изначально предназначен для перебора свойств объектов, вместо массивов.

Если вы все же решили использовать его для работы с массивами, будьте готовы к тому, что он вернет строковые индексы и выведет все наследуемые свойства. Для того чтобы избежать этого, используйте метод hasOwnProperty :

JS Скопировать код for (var index in items) { if (items.hasOwnProperty(index)) { console.log(items[index]); } }

Визуализация

Процесс обхода массива в jQuery можно сравнить с вечеринкой, на которой вы, перебирая гостей, знакомитесь с каждым из них, то есть с элементами массива:

Markdown Скопировать код Список гостей (📜): [👩‍💼, 👨‍🚀, 👩‍🚒, 👨‍🔬]

В каждом шаге цикла вы познакомитесь с новым гостем:

JS Скопировать код $.each(guestList, function(index, guest) { console.log('Добро пожаловать, ' + guest.name + '!'); });

Markdown Скопировать код 1-й этап: "Добро пожаловать, Женщина-бизнесмен!" 👩‍💼 2-й этап: "Добро пожаловать, Астронавт!" 👨‍🚀 3-й этап: "Добро пожаловать, Пожарный!" 👩‍🚒 4-й этап: "Добро пожаловать, Учёный!" 👨‍🔬

Таким образом, аналогично гостям на вечеринке, каждый элемент массива участвует в обработке по отдельности.

Советы по увеличению производительности

Рассмотрим некоторые способы оптимизации циклов, которые позволят увеличить скорость обработки данных.

Сохраните длину массива

В классических циклах for может быть полезным сохранение длины массива в отдельной переменной:

JS Скопировать код for(var i = 0, length = items.length; i < length; i++) { console.log(items[i]); }

Эта рекомендация поможет вам избежать повторного вычисления длины массива на каждой итерации.

Работа со строками

Если вам необходимо работать со строковыми данными, то перед началом работы преобразуйте строки в массив с помощью метода .split() :

JS Скопировать код var stringData = "A,B,C"; var items = stringData.split(","); // Теперь массив 'items' готов к перебору.

Изучение

Понимание параметров для callback-функции

Функция обратного вызова $.each() требует два параметра: индекс (позиция элемента в массиве) и значение (сам элемент массива):

JS Скопировать код $.each(items, function(index, value) { // 'index' – это позиция элемента в массиве // 'value' – это сам элемент, готовый к использованию });

Использование this

Внутри callback-функции переменная this ссылается на текущий элемент массива: