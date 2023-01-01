Обход блокировки всплывающих окон в браузерах: OAuth

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

В целях обхода блокировщиков всплывающих окон, инициирование последних целесообразно осуществлять посредством пользовательских действий, таких как клики. Свяжите вызов window.open непосредственно с обработчиком события:

JS Скопировать код document.querySelector('button').onclick = () => window.open('https://example.com'); // Нажмите, чтобы открыть!

Данный подход является наиболее эффективным и безопасным для реализации отображения всплывающего окна.

Тайные механизмы блокировщиков всплывающих окон

Блокировщики всплывающих окон отдают предпочтение действиям, исходящим от пользователя, а не неожиданным всплывающим окнам. Старайтесь оставить стек вызовов JavaScript максимально простым, избегая сложных функций перед вызовом window.open .

OAuth-процессы и принцип неблокирующего взаимодействия

При процессе обхода блокировщиков для OAuth аутентификации важно не забывать о безопасности. Это предполагает использование надежных библиотек для аутентификации и применение модальных диалогов для обеспечения бесперебойного взаимодействия на странице.

Совместимость с различными браузерами

У каждого браузера есть свои особенности. Протестируйте свой код в различных браузерах, чтобы убедиться в совместимости и гарантировать должный уровень сервиса для всех пользователей. Подготовьте запасной план на случай непреодолимых проблем с блокировщиками, например, предоставьте пользователю инструкции по разрешению всплывающих окон или реализуйте встроенное перенаправление.

Работа с всплывающими окнами

Проверяйте возвращаемое значение window.open . Если оно null , то скорее всего, всплывающее окно было заблокировано:

JS Скопировать код let popUpWindow = window.open('https://example.com'); // 'Никаких уловок' if (!popUpWindow) { // Укажите пользователю как добавить сайт в исключения }

Составляйте понятные и четкие инструкции по добавлению сайта в исключения. При необходимости предложите пользователю альтернативный интерфейс с использованием эмуляции модального окна.

Обещания, обещания

Промисы упрощают взаимодействие с пользователем. Заверните вызов window.open в промис и обеспечьте адекватную обработку как успеха, так и ошибки:

JS Скопировать код new Promise((resolve, reject) => { let popUp = window.open(url); // 'Стучим в дверь' popUp ? resolve(popUp) : reject('Всплывающее окно заблокировано'); }) .then(window => /* ваш код здесь */) .catch(error => /* ваш код здесь */);

Попытка номер два

Обеспечение быстрого доступа по клику

Привяжите window.open напрямую к событию onclick :

JS Скопировать код document.querySelector('#pop-link').onclick = function() { const pop = window.open('https://example.com'); return !pop; // 'Пришел, попробовал, не сработало?' };

Для ссылок с атрибутом target="_blank" используйте обработчик события onclick , чтобы можно было быстро отреагировать на блокировку.

Альтернативы: модальные окна и новые вкладки

Если все всплывающие окна блокируются, то можно заменить их на новые вкладки или модальные окна на странице. Это способствует улучшению пользовательского опыта и меньше подвержено блокировке.

План Б: применение перенаправлений

Если на практике оказывается невозможным использовать всплывающие окна, воспользуйтесь перенаправлениями, особенно в рамках OAuth процедур. Вероятно, этот подход будет цениться пользователями и их браузерами.

Визуализация

Markdown Скопировать код Действие пользователя: | Ожидаемый результат: ------------------------|--------------------- Пользователь нажимает | 🎉 Всплывающее окно появляется | (словно приглашение на праздник!) ------------------------|--------------------- Пользователь ничего не делает | ❌ Всплывающее окно не появляется | (нежданные гости никому не нужны)

Основное правило: Празднество начинается, когда пользователь даёт сигнал!

Кратное сравнение

Преимущества:

Ориентация на пользователя

Соблюдение политики безопасности браузера

Возможность контроля со стороны пользователя

Недостатки:

Возможная необходимость в использовании плана Б и применении модальных окон

Потенциальные сложности для пользователей без технических навыков

Работа с разными браузерами может быть непредсказуемой

Лучшие практики

Фокусируйтесь на пользовательском опыте

Обеспечивайте доступность и понятность ваших решений

Стремитесь к обеспечению универсальной совместимости в различных контекстах и браузерах

Направляйте пользователей при взаимодействии с блокировщиками всплывающих окон

Полезные материалы