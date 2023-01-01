Обход блокировки всплывающих окон в браузерах: OAuth#Разное
Быстрый ответ
В целях обхода блокировщиков всплывающих окон, инициирование последних целесообразно осуществлять посредством пользовательских действий, таких как клики. Свяжите вызов
window.open непосредственно с обработчиком события:
document.querySelector('button').onclick = () => window.open('https://example.com'); // Нажмите, чтобы открыть!
Данный подход является наиболее эффективным и безопасным для реализации отображения всплывающего окна.
Тайные механизмы блокировщиков всплывающих окон
Блокировщики всплывающих окон отдают предпочтение действиям, исходящим от пользователя, а не неожиданным всплывающим окнам. Старайтесь оставить стек вызовов JavaScript максимально простым, избегая сложных функций перед вызовом
window.open.
OAuth-процессы и принцип неблокирующего взаимодействия
При процессе обхода блокировщиков для OAuth аутентификации важно не забывать о безопасности. Это предполагает использование надежных библиотек для аутентификации и применение модальных диалогов для обеспечения бесперебойного взаимодействия на странице.
Совместимость с различными браузерами
У каждого браузера есть свои особенности. Протестируйте свой код в различных браузерах, чтобы убедиться в совместимости и гарантировать должный уровень сервиса для всех пользователей. Подготовьте запасной план на случай непреодолимых проблем с блокировщиками, например, предоставьте пользователю инструкции по разрешению всплывающих окон или реализуйте встроенное перенаправление.
Работа с всплывающими окнами
Проверяйте возвращаемое значение
window.open. Если оно
null, то скорее всего, всплывающее окно было заблокировано:
let popUpWindow = window.open('https://example.com'); // 'Никаких уловок'
if (!popUpWindow) {
// Укажите пользователю как добавить сайт в исключения
}
Составляйте понятные и четкие инструкции по добавлению сайта в исключения. При необходимости предложите пользователю альтернативный интерфейс с использованием эмуляции модального окна.
Обещания, обещания
Промисы упрощают взаимодействие с пользователем. Заверните вызов
window.open в промис и обеспечьте адекватную обработку как успеха, так и ошибки:
new Promise((resolve, reject) => {
let popUp = window.open(url); // 'Стучим в дверь'
popUp ? resolve(popUp) : reject('Всплывающее окно заблокировано');
})
.then(window => /* ваш код здесь */)
.catch(error => /* ваш код здесь */);
Попытка номер два
Обеспечение быстрого доступа по клику
Привяжите
window.open напрямую к событию
onclick:
document.querySelector('#pop-link').onclick = function() {
const pop = window.open('https://example.com');
return !pop; // 'Пришел, попробовал, не сработало?'
};
Для ссылок с атрибутом
target="_blank" используйте обработчик события
onclick, чтобы можно было быстро отреагировать на блокировку.
Альтернативы: модальные окна и новые вкладки
Если все всплывающие окна блокируются, то можно заменить их на новые вкладки или модальные окна на странице. Это способствует улучшению пользовательского опыта и меньше подвержено блокировке.
План Б: применение перенаправлений
Если на практике оказывается невозможным использовать всплывающие окна, воспользуйтесь перенаправлениями, особенно в рамках OAuth процедур. Вероятно, этот подход будет цениться пользователями и их браузерами.
Визуализация
Действие пользователя: | Ожидаемый результат:
------------------------|---------------------
Пользователь нажимает | 🎉 Всплывающее окно появляется
| (словно приглашение на праздник!)
------------------------|---------------------
Пользователь ничего не делает | ❌ Всплывающее окно не появляется
| (нежданные гости никому не нужны)
Основное правило: Празднество начинается, когда пользователь даёт сигнал!
Кратное сравнение
Преимущества:
- Ориентация на пользователя
- Соблюдение политики безопасности браузера
- Возможность контроля со стороны пользователя
Недостатки:
- Возможная необходимость в использовании плана Б и применении модальных окон
- Потенциальные сложности для пользователей без технических навыков
- Работа с разными браузерами может быть непредсказуемой
Лучшие практики
- Фокусируйтесь на пользовательском опыте
- Обеспечивайте доступность и понятность ваших решений
- Стремитесь к обеспечению универсальной совместимости в различных контекстах и браузерах
- Направляйте пользователей при взаимодействии с блокировщиками всплывающих окон
Полезные материалы
- Как обойти блокировщики всплывающих окон – Stack Overflow — подробное обсуждение и понимание управления всплывающими окнами в JavaScript.
- Создание модального окна с использованием CSS и JavaScript – W3Schools — пошаговое руководство по созданию неблокируемых модальных окон.
- Встроенная валидация форм на веб-страницах – A List Apart — рекомендации по оптимизации валидации форм без ущерба для пользовательского опыта.
- Введение в события браузера – JavaScript.info — подробное изучение веб-событий, которое поможет освоить взаимодействие с блокировщиками всплывающих окон.
- UX дизайн: лучшие практики для модалей и всплывающих окон – Medium — полезная статья об эффективности создания функциональных модальных окон и всплывающих уведомлений для улучшения пользовательского опыта.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы