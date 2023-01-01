Node.js для начинающих: установка, базовые концепции и работа с npm

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Для кого эта статья:

Начинающие веб-разработчики, интересующиеся серверным программированием

Программисты, желающие освоить Node.js и JavaScript на серверной стороне

Специалисты, стремящиеся улучшить свои навыки и увеличить конкурентоспособность на рынке труда

Когда я только начинал свой путь в веб-разработке, JavaScript существовал лишь в рамках браузера — вечно ограниченный песочницей и лишенный мощи серверного языка. Потом появился Node.js, и правила игры кардинально изменились. Сегодня я расскажу, как освоить эту технологию, которая превратила JavaScript из «языка для украшения сайтов» в полноценный инструмент для построения высоконагруженных серверных приложений. Давайте разберемся, как установить Node.js, познакомимся с базовыми концепциями и научимся эффективно использовать npm — инструмент, без которого не обходится ни один современный JavaScript-разработчик. 🚀

Что такое Node.js и почему его стоит изучать

Node.js — это среда выполнения JavaScript на основе движка V8 от Chrome, которая позволяет запускать JavaScript-код вне браузера. Созданный в 2009 году Райаном Далем, Node.js произвел революцию в мире веб-разработки, позволив программистам использовать один язык как для фронтенда, так и для бэкенда.

Михаил Черников, технический директор Помню, как в 2012 году мы решили переписать монолитное приложение на микросервисную архитектуру. Выбор стоял между PHP, Python и относительно новым тогда Node.js. Я настоял на Node.js, и это было правильным решением — скорость разработки увеличилась вдвое. Новые разработчики быстро включались в процесс, поскольку большинство из них уже знали JavaScript. Главное преимущество, которое мы ощутили сразу — событийно-ориентированная архитектура Node.js идеально подошла для создания API с множеством асинхронных операций. За первый месяц после запуска нового API время отклика снизилось на 40%.

Node.js обладает рядом преимуществ, которые делают его привлекательным выбором для разработчиков:

Высокая производительность благодаря неблокирующей модели ввода-вывода

Единый язык для фронтенда и бэкенда — JavaScript

Обширная экосистема пакетов через npm (Node Package Manager)

Отличная поддержка асинхронного программирования

Активное сообщество и обширная документация

Согласно опросу Stack Overflow 2023 года, Node.js остается одной из самых любимых и широко используемых технологий среди разработчиков. Более 47% профессиональных разработчиков используют Node.js в своих проектах.

Применение Node.js Примеры компаний Ключевые преимущества API и микросервисы PayPal, Netflix Высокая производительность, масштабируемость Приложения реального времени LinkedIn, Trello Эффективная обработка одновременных соединений Инструменты командной строки npm, Webpack Простая дистрибуция, кроссплатформенность Серверная отрисовка Airbnb, Walmart Улучшенная производительность, SEO-оптимизация

Node.js стал идеальным выбором для создания высоконагруженных приложений, требующих быстрой обработки множества одновременных соединений. Изучение Node.js открывает перед разработчиками широкие возможности на рынке труда и позволяет создавать современные, высокопроизводительные приложения. 💼

Установка Node.js на разные операционные системы

Установка Node.js — это первый шаг к погружению в мир серверной JavaScript-разработки. Процесс установки отличается в зависимости от операционной системы, но в целом он прост и понятен. Давайте рассмотрим процесс установки для основных платформ. 🔧

Установка Node.js на Windows

Самый простой способ установить Node.js на Windows — использовать официальный установщик:

Перейдите на официальный сайт Node.js Выберите рекомендуемую версию LTS (Long Term Support) для большинства пользователей Запустите скачанный .msi файл и следуйте инструкциям мастера установки Убедитесь, что опция "Automatically install necessary tools" отмечена для полной установки После завершения установки откройте командную строку (cmd) и проверьте версию с помощью команд:

node -v npm -v

Установка Node.js на macOS

Для macOS вы можете использовать несколько методов установки:

Через официальный установщик : скачайте .pkg файл с официального сайта и выполните стандартную установку

: скачайте .pkg файл с официального сайта и выполните стандартную установку Через Homebrew (рекомендуемый метод):

brew update brew install node

Установка Node.js на Linux

В зависимости от дистрибутива Linux можно использовать следующие команды:

Для Ubuntu и Debian:

sudo apt update sudo apt install nodejs npm

Для CentOS, Fedora и RHEL:

sudo dnf module install nodejs

Метод установки Преимущества Недостатки Рекомендуется для Официальный установщик Простота использования, поддержка последних версий Ручное обновление Начинающих пользователей Пакетные менеджеры (brew, apt) Легкость обновления, интеграция с системой Иногда отстают от последних версий Повседневной разработки NVM (Node Version Manager) Поддержка множества версий одновременно Более сложная настройка Профессиональных разработчиков Docker-контейнеры Изоляция среды, переносимость Требует знания Docker Командной разработки

Использование NVM для управления версиями

Для более гибкого управления версиями Node.js рекомендую использовать NVM (Node Version Manager), который позволяет легко устанавливать и переключаться между различными версиями Node.js:

# Установка NVM для Linux и macOS curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.3/install.sh | bash # Установка конкретной версии Node.js nvm install 18.16.0 # Переключение между версиями nvm use 16.20.0

После успешной установки Node.js и npm, вы готовы начать создание своего первого проекта. Убедитесь, что установка прошла успешно, проверив версии компонентов в терминале или командной строке. 👍

Первый проект: создание простого сервера на Node.js

Теперь, когда мы установили Node.js, давайте создадим наш первый простой веб-сервер. Это классический пример "Hello World", который поможет понять базовые принципы работы с Node.js. 🌐

Дмитрий Волков, Senior Backend Developer Когда я вел курс по веб-разработке для студентов, многие из них были поражены, насколько просто запустить первый сервер на Node.js. Один из моих студентов, Алексей, до этого работал исключительно с PHP и привык к сложным настройкам Apache. Написав всего 10 строк кода на Node.js и запустив сервер одной командой, он был буквально ошарашен: "Я потратил весь день на настройку веб-сервера на старой работе, а здесь сделал то же самое за 5 минут!". Такие моменты прозрения показывают истинную ценность Node.js — простоту и эффективность. Через три месяца Алексей нашел работу Node.js разработчиком с зарплатой на 30% выше предыдущей.

Приступим к созданию нашего первого сервера. Создайте новую папку для проекта и инициализируйте в ней новый Node.js проект:

mkdir first-node-server cd first-node-server npm init -y

Команда npm init -y создаст файл package.json с настройками по умолчанию. Теперь создайте файл server.js с следующим содержимым:

JS Скопировать код // Импортируем встроенный модуль http const http = require('http'); // Определяем порт, на котором будет работать сервер const port = 3000; // Создаем HTTP сервер const server = http.createServer((req, res) => { // Устанавливаем заголовок ответа res.statusCode = 200; res.setHeader('Content-Type', 'text/html'); // Определяем разные ответы для разных URL if (req.url === '/') { res.end('<h1>Привет, мир!</h1><p>Это мой первый сервер на Node.js</p>'); } else if (req.url === '/about') { res.end('<h1>О нас</h1><p>Это страница о нашем проекте</p>'); } else { res.statusCode = 404; res.end('<h1>404: Страница не найдена</h1>'); } }); // Запускаем сервер на указанном порту server.listen(port, () => { console.log(`Сервер запущен по адресу http://localhost:${port}`); });

Для запуска сервера выполните следующую команду в терминале:

node server.js

Теперь откройте браузер и перейдите по адресу http://localhost:3000 . Вы увидите сообщение "Привет, мир!". Попробуйте также перейти на http://localhost:3000/about и на любой другой URL, чтобы увидеть разные ответы сервера. 🔍

Давайте разберем, что делает этот код:

Импортируем встроенный модуль http , который предоставляет функциональность для создания HTTP-серверов

, который предоставляет функциональность для создания HTTP-серверов Задаем порт, на котором будет работать наш сервер

Создаем HTTP-сервер с помощью функции createServer , которая принимает callback-функцию

, которая принимает callback-функцию Эта callback-функция будет вызываться при каждом HTTP-запросе к серверу

В зависимости от запрошенного URL, мы отправляем разные ответы клиенту

Запускаем сервер методом listen , указывая порт и callback-функцию, которая выполнится после успешного запуска

Это простейший пример сервера, но он демонстрирует основные принципы работы с HTTP в Node.js. В реальных проектах обычно используются фреймворки, такие как Express.js, которые упрощают разработку веб-приложений.

Чтобы улучшить наш пример, давайте добавим немного интерактивности, создав простую страницу с формой:

JS Скопировать код const http = require('http'); const url = require('url'); const port = 3000; const server = http.createServer((req, res) => { const parsedUrl = url.parse(req.url, true); res.setHeader('Content-Type', 'text/html'); if (parsedUrl.pathname === '/') { // Отправляем форму для ввода имени res.end(` <h1>Приветствие</h1> <form action="/greet" method="GET"> <label for="name">Введите ваше имя:</label> <input type="text" id="name" name="name" required> <button type="submit">Отправить</button> </form> `); } else if (parsedUrl.pathname === '/greet') { // Получаем имя из параметров запроса const name = parsedUrl.query.name || 'Гость'; res.end(` <h1>Привет, ${name}!</h1> <p>Добро пожаловать на наш сервер Node.js</p> <a href="/">Назад</a> `); } else { res.statusCode = 404; res.end('<h1>404: Страница не найдена</h1><a href="/">На главную</a>'); } }); server.listen(port, () => { console.log(`Сервер запущен на http://localhost:${port}`); });

Этот пример демонстрирует, как обрабатывать GET-параметры и создавать простые интерактивные приложения на чистом Node.js. 🚀

Базовые концепции Node.js: модули, асинхронность, потоки

Чтобы эффективно использовать Node.js, необходимо понять ключевые концепции, лежащие в основе этой технологии. Рассмотрим три главных аспекта: модульную систему, асинхронное программирование и работу с потоками. 🧠

Модульная система

Node.js использует модульную систему CommonJS, которая позволяет разделять код на логические блоки — модули. Каждый файл в Node.js рассматривается как отдельный модуль со своей областью видимости.

Существует три типа модулей в Node.js:

Встроенные модули — поставляются с Node.js и не требуют установки (http, fs, path и т.д.)

— поставляются с Node.js и не требуют установки (http, fs, path и т.д.) Сторонние модули — разработаны сообществом и доступны через npm

— разработаны сообществом и доступны через npm Локальные модули — созданные вами для конкретного проекта

Пример создания и использования локального модуля:

Создайте файл mathUtils.js :

JS Скопировать код // Экспортируем объект с методами module.exports = { add: (a, b) => a + b, subtract: (a, b) => a – b, multiply: (a, b) => a * b, divide: (a, b) => a / b };

Используйте модуль в файле app.js :

JS Скопировать код // Импортируем локальный модуль const math = require('./mathUtils'); console.log(math.add(5, 3)); // 8 console.log(math.subtract(10, 4)); // 6 console.log(math.multiply(3, 4)); // 12 console.log(math.divide(10, 2)); // 5

В современных версиях Node.js также поддерживается система модулей ES Modules:

JS Скопировать код // mathUtils.js с использованием ES Modules export const add = (a, b) => a + b; export const subtract = (a, b) => a – b; export const multiply = (a, b) => a * b; export const divide = (a, b) => a / b; // app.js с использованием ES Modules import { add, multiply } from './mathUtils.js'; console.log(add(5, 3)); // 8 console.log(multiply(3, 4)); // 12

Для использования ES Modules нужно либо указать расширение файла .mjs , либо добавить "type": "module" в файл package.json.

Асинхронное программирование

Одно из главных преимуществ Node.js — неблокирующая модель ввода-вывода, которая реализуется через асинхронное программирование. Это позволяет обрабатывать множество операций без блокировки основного потока выполнения.

В Node.js используется несколько подходов к асинхронному программированию:

Callback-функции — традиционный подход Promises (обещания) — более современный подход Async/Await — синтаксический сахар поверх Promises, делающий код более читаемым

Пример с callback-функцией (устаревший подход):

JS Скопировать код const fs = require('fs'); fs.readFile('example.txt', 'utf8', (err, data) => { if (err) { console.error('Ошибка при чтении файла:', err); return; } console.log('Содержимое файла:', data); }); console.log('Этот код выполнится до завершения чтения файла');

Тот же пример с использованием Promises и Async/Await:

JS Скопировать код const fs = require('fs').promises; // С использованием Promises fs.readFile('example.txt', 'utf8') .then(data => console.log('Содержимое файла:', data)) .catch(err => console.error('Ошибка при чтении файла:', err)); // С использованием Async/Await async function readFileContent() { try { const data = await fs.readFile('example.txt', 'utf8'); console.log('Содержимое файла:', data); } catch (err) { console.error('Ошибка при чтении файла:', err); } } readFileContent();

Потоки (Streams)

Потоки — это абстракция для работы с данными в Node.js. Они позволяют эффективно обрабатывать большие объемы данных, не загружая их полностью в память.

Существует четыре типа потоков:

Readable — потоки для чтения данных (например, чтение файла)

— потоки для чтения данных (например, чтение файла) Writable — потоки для записи данных (например, запись в файл)

— потоки для записи данных (например, запись в файл) Duplex — потоки, которые можно использовать и для чтения, и для записи

— потоки, которые можно использовать и для чтения, и для записи Transform — потоки, которые могут изменять данные во время чтения/записи

Пример использования потоков для копирования файла:

JS Скопировать код const fs = require('fs'); // Создаем потоки чтения и записи const readStream = fs.createReadStream('source.txt'); const writeStream = fs.createWriteStream('destination.txt'); // Соединяем потоки с помощью pipe() readStream.pipe(writeStream); // Обработка событий readStream.on('error', err => { console.error('Ошибка чтения:', err); }); writeStream.on('error', err => { console.error('Ошибка записи:', err); }); writeStream.on('finish', () => { console.log('Файл успешно скопирован'); });

Потоки особенно полезны при работе с большими файлами или данными, поступающими по сети, так как они обрабатывают информацию частями, не загружая всё сразу в память. 💾

Работа с npm: установка пакетов и управление зависимостями

npm (Node Package Manager) — это стандартный менеджер пакетов для Node.js, который значительно упрощает управление зависимостями в проектах. С помощью npm вы можете устанавливать, обновлять и удалять пакеты, а также управлять версиями зависимостей вашего проекта. 📦

Основные команды npm

Давайте рассмотрим наиболее часто используемые команды npm:

Команда Описание Пример использования npm init Создает файл package.json для нового проекта npm init или npm init -y (с настройками по умолчанию) npm install Устанавливает все зависимости, указанные в package.json npm install npm install <package> Устанавливает указанный пакет и добавляет его в dependencies npm install express npm install --save-dev <package> Устанавливает пакет как devDependency npm install --save-dev nodemon npm uninstall <package> Удаляет пакет из проекта и из package.json npm uninstall moment npm update Обновляет все пакеты до последней совместимой версии npm update

Создание и настройка package.json

Файл package.json — это сердце любого Node.js проекта. Он содержит метаданные о проекте (название, версия, автор и т.д.) и список зависимостей.

Вот пример типичного файла package.json:

json Скопировать код { "name": "my-node-app", "version": "1.0.0", "description": "Мое первое приложение на Node.js", "main": "index.js", "scripts": { "start": "node index.js", "dev": "nodemon index.js", "test": "jest" }, "keywords": ["node", "example"], "author": "Ваше Имя", "license": "MIT", "dependencies": { "express": "^4.18.2", "mongoose": "^7.4.1" }, "devDependencies": { "nodemon": "^3.0.1", "jest": "^29.6.1" } }

Основные разделы package.json:

name, version, description — базовая информация о проекте

— базовая информация о проекте main — главный файл проекта, который будет выполнен при импорте пакета

— главный файл проекта, который будет выполнен при импорте пакета scripts — определяет команды для выполнения через npm run <script>

— определяет команды для выполнения через dependencies — пакеты, необходимые для работы приложения

— пакеты, необходимые для работы приложения devDependencies — пакеты, необходимые только для разработки и тестирования

Семантическое версионирование

npm использует систему семантического версионирования (SemVer), которая состоит из трех цифр: MAJOR.MINOR.PATCH. Например, версия 2.4.1 означает:

MAJOR (2) — версия с несовместимыми изменениями API

— версия с несовместимыми изменениями API MINOR (4) — версия с добавлением функциональности, совместимой со старыми версиями

— версия с добавлением функциональности, совместимой со старыми версиями PATCH (1) — версия с исправлениями ошибок, совместимыми со старыми версиями

В package.json можно указывать версии пакетов с использованием специальных префиксов:

^ — обновление до последней совместимой MINOR и PATCH версии (^1.2.3 может обновиться до 1.9.9, но не до 2.0.0)

— обновление до последней совместимой MINOR и PATCH версии (^1.2.3 может обновиться до 1.9.9, но не до 2.0.0) ~ — обновление только до последней PATCH версии (~1.2.3 может обновиться до 1.2.9, но не до 1.3.0)

— обновление только до последней PATCH версии (~1.2.3 может обновиться до 1.2.9, но не до 1.3.0) > , >= , < , <= — указание диапазона версий

, , , — указание диапазона версий * — любая версия

Практический пример использования npm в проекте

Давайте создадим простой веб-сервер с использованием популярного фреймворка Express.js:

Bash Скопировать код # Инициализируем новый проект mkdir express-demo cd express-demo npm init -y # Устанавливаем необходимые пакеты npm install express npm install --save-dev nodemon # Создаем файл app.js

Содержимое файла app.js:

JS Скопировать код const express = require('express'); const app = express(); const port = 3000; // Middleware для обработки JSON app.use(express.json()); // Маршрут для главной страницы app.get('/', (req, res) => { res.send('<h1>Привет от Express!</h1>'); }); // Маршрут с параметрами app.get('/users/:id', (req, res) => { res.send(`<h1>Информация о пользователе с ID: ${req.params.id}</h1>`); }); // API-маршрут app.post('/api/data', (req, res) => { const data = req.body; res.json({ received: data, timestamp: new Date(), success: true }); }); // Запуск сервера app.listen(port, () => { console.log(`Сервер запущен по адресу http://localhost:${port}`); });

Обновим scripts в package.json:

json Скопировать код "scripts": { "start": "node app.js", "dev": "nodemon app.js" }

Теперь мы можем запустить сервер в режиме разработки:

npm run dev

Это запустит сервер с помощью nodemon, который будет автоматически перезапускать приложение при изменении файлов. 🔄

npm vs yarn и pnpm

Помимо npm существуют и другие менеджеры пакетов для Node.js:

yarn — более быстрый и надежный менеджер пакетов, разработанный компанией

— более быстрый и надежный менеджер пакетов, разработанный компанией pnpm — экономит дисковое пространство, используя один кеш для всех проектов

Основные команды этих менеджеров аналогичны npm, но имеют некоторые отличия. Например, для установки пакетов в yarn используется команда yarn add вместо npm install .

npm остается наиболее популярным вариантом из-за своей встроенности в Node.js, но знакомство с альтернативами может быть полезным, особенно для больших проектов или команд с особыми требованиями. 🛠️