Построение навигации в iOS: от базовых контроллеров к координаторам

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class AppCoordinator: Coordinator { var childCoordinators: [Coordinator] = [] var navigationController: UINavigationController let window: UIWindow init(navigationController: UINavigationController, window: UIWindow) { self.navigationController = navigationController self.window = window } func start() { if UserService.isLoggedIn { showMainFlow() } else { showAuthFlow() } } func showAuthFlow() { let authCoordinator = AuthCoordinator(navigationController: navigationController) addChildCoordinator(authCoordinator) authCoordinator.start() } func showMainFlow() { let mainCoordinator = MainCoordinator(navigationController: navigationController) addChildCoordinator(mainCoordinator) mainCoordinator.start() } func handleDeepLink(_ deepLink: DeepLink) { switch deepLink.type { case .product: guard let productId = deepLink.parameters["productId"] else { return } showProduct(withId: productId) case .order: guard let orderId = deepLink.parameters["orderId"] else { return } showOrder(withId: orderId) } } private func showProduct(withId id: String) { // Находим или создаем нужных координаторов и показываем экран продукта } private func showOrder(withId id: String) { // Аналогично для заказа } }