Настройка TypeScript в .js файлах в Visual Studio Code#Веб-разработка #Основы JavaScript #TypeScript
Быстрый ответ
Для исправления ошибки
'types' можно использовать только в .ts файле в JavaScript предлагается воспользоваться директивой
@ts-check и комментариями JSDoc, отказавшись от использования синтаксиса TypeScript. Вот пример решения:
// @ts-check
/** @type {string} */
let myString; // Объявляем переменную с типом string
myString = 'Привет'; // Код работает исправно!
// myString = 42; // Остановитесь! VS Code выдаст ошибку из-за несоответствия типов.
Такой подход позволяет применять типизацию в JavaScript файлах, используя встроенное в Visual Studio Code средство проверки типов, без перехода на TypeScript.
Максимизация использования проверки типов в Visual Studio Code
Правильная настройка проверки типов в JavaScript посредством
@ts-check существенно упрощает разработку в Visual Studio Code (VS Code).
Настройка проверки типов в VS Code
Для бесперебойной работы следует придерживаться нижеуказанных рекомендаций:
- Отключите обычные компоненты: Деактивируйте в панели расширений функцию "TypeScript and JavaScript Language Features", чтобы избежать возникновения конфликтов с настройками.
- Настройка ассоциаций файлов: Разработчикам на React стоит изменить ассоциации файлов
*.tsxи
*.tsна
typescriptreactв настройках для корректного распознавания.
- Изменение settings.json: Дополните файл settings.json строками
"javascript.validate.enable": falseи
"js/ts.implicitProjectConfig.checkJs": trueдля отключения стандартной проверки JS и активации проверки типов для JavaScript файлов вне TypeScript проектов.
- Порядок расширений: Разместите главные расширения, например ESLint и TSLint, в начале списка, чтобы предотвратить конфликты и улучшить работу с кодом.
- Добавление нужных расширений: Если вы используете Flow, добавьте расширение Flow Language Support и настройте ESLint и TSLint для оптимизации работы IntelliSense.
Достижение надёжной проверки ошибок
Чтобы извлечь максимум из возможностей проверки типов и отлавливания ошибок в VS Code, рекомендуется:
- Настройка плагинов ESLint и TSLint: Подробнее изучите настройки этих инструментов для эффективного обнаружения ошибок.
- Интеграция Flow: При использовании Flow ознакомьтесь с руководством по настройке для удачной интеграции.
Следование этим рекомендациям поможет вам оптимизировать работу в VS Code и приспособить его к своим нуждам при разработке на JavaScript.
Визуализация
Для наглядного понимания работы с аннотациями
types в TypeScript (.ts) и использования
@ts-check в JavaScript (.js) рассмотрим следующие примеры:
JavaScript файл (.js) с @ts-check: ✍️✅❌
// Попытка использовать синтаксис TypeScript 'types' в файле JS. Недопустимо!
Представьте это как строгий контроль на автодороге TypeScript:
| Тип транспорта | Разрешение |
| ----------------- | ------------- |
| .ts автомобиль | 🚗💨✅ (Проезд открыт)|
| .js автомобиль + types| 🚗❌🚦 (Проезд запрещён!)|
Проезд разрешён только для
.ts автомобилей. Автомобили
.js с
types должны подождать!
Оптимизация производительности благодаря проверке типов
Проверка типов — это инструмент, способствующий значительному увеличению производительности. Вот примеры, когда она может быть особенно полезна.
Уклонение от типичных проблем настройки
Чтобы свести к минимуму возможные сложности, следует учесть:
- Ошибки в настройках языка: Если VS Code неверно распознаёт ваш код, возможно, придётся скорректировать настройки.
- Конфликты расширений: Если после отключения встроенных функций появляются сложности, проверьте, не возникают ли конфликтов с другими расширениями.
- Запутанные неполадки: При возникновении неожиданных ошибок обратитесь к официальному руководству по JavaScript в VS Code либо выполните полный сброс настроек.
Расширение проверки типов
Для углубленного исследования возможностей проверки типов в вашем коде на JavaScript рекомендуется:
- Активное использование JSDoc: Применяйте JSDoc как можно шире для описания более сложных типов.
Использование преимуществ TypeScript: Дополните ваш
.jsкод с помощью JSDoc возможностями TypeScript и улучшите IntelliSense, не переходя полностью на TypeScript.
Следуя этим рекомендациям, вы обеспечите эффективность программирования и поддержите высокое качество вашего кода на JavaScript.
Полезные материалы
- Программирование на JavaScript в Visual Studio Code — Полезные подсказки от создателей по использованию JSDoc в JavaScript.
- Новые вопросы 'ts-check' – Stack Overflow — Обсуждения сообщества о
@ts-checkи связанных вопросах.
- Документация TypeScript – Справочник по JSDoc — Официальное руководство по аннотациям JSDoc.
- GitHub – microsoft/TypeScript: TypeScript – это надмножество JavaScript, которое компилируется в чистый JavaScript — Исходный код TypeScript, темы для обсуждения и задачи на платформе GitHub.
- Использование JSDoc: Введение в работу с JSDoc 3 — Объемное руководство по началу работы с JSDoc.
- Компиляция TypeScript в Visual Studio Code — Руководство по настройке VS Code для работы с TypeScript и JavaScript.
- Typescript в JavaScript с JSDoc — Вдохновляющая статья о том, как включить проверку типов в JavaScript с помощью VS Code и JSDoc.
Ольга Шадрина
React-разработчик