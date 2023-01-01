Настройка TypeScript в .js файлах в Visual Studio Code

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Быстрый ответ

Для исправления ошибки 'types' можно использовать только в .ts файле в JavaScript предлагается воспользоваться директивой @ts-check и комментариями JSDoc, отказавшись от использования синтаксиса TypeScript. Вот пример решения:

JS Скопировать код // @ts-check /** @type {string} */ let myString; // Объявляем переменную с типом string myString = 'Привет'; // Код работает исправно! // myString = 42; // Остановитесь! VS Code выдаст ошибку из-за несоответствия типов.

Такой подход позволяет применять типизацию в JavaScript файлах, используя встроенное в Visual Studio Code средство проверки типов, без перехода на TypeScript.

Максимизация использования проверки типов в Visual Studio Code

Правильная настройка проверки типов в JavaScript посредством @ts-check существенно упрощает разработку в Visual Studio Code (VS Code).

Настройка проверки типов в VS Code

Для бесперебойной работы следует придерживаться нижеуказанных рекомендаций:

Отключите обычные компоненты : Деактивируйте в панели расширений функцию "TypeScript and JavaScript Language Features", чтобы избежать возникновения конфликтов с настройками.

: Деактивируйте в панели расширений функцию "TypeScript and JavaScript Language Features", чтобы избежать возникновения конфликтов с настройками. Настройка ассоциаций файлов : Разработчикам на React стоит изменить ассоциации файлов *.tsx и *.ts на typescriptreact в настройках для корректного распознавания.

: Разработчикам на React стоит изменить ассоциации файлов и на в настройках для корректного распознавания. Изменение settings.json : Дополните файл settings.json строками "javascript.validate.enable": false и "js/ts.implicitProjectConfig.checkJs": true для отключения стандартной проверки JS и активации проверки типов для JavaScript файлов вне TypeScript проектов.

: Дополните файл settings.json строками и для отключения стандартной проверки JS и активации для JavaScript файлов вне TypeScript проектов. Порядок расширений : Разместите главные расширения, например ESLint и TSLint, в начале списка, чтобы предотвратить конфликты и улучшить работу с кодом.

: Разместите главные расширения, например ESLint и TSLint, в начале списка, чтобы предотвратить конфликты и улучшить работу с кодом. Добавление нужных расширений: Если вы используете Flow, добавьте расширение Flow Language Support и настройте ESLint и TSLint для оптимизации работы IntelliSense.

Достижение надёжной проверки ошибок

Чтобы извлечь максимум из возможностей проверки типов и отлавливания ошибок в VS Code, рекомендуется:

Настройка плагинов ESLint и TSLint : Подробнее изучите настройки этих инструментов для эффективного обнаружения ошибок.

: Подробнее изучите настройки этих инструментов для эффективного обнаружения ошибок. Интеграция Flow: При использовании Flow ознакомьтесь с руководством по настройке для удачной интеграции.

Следование этим рекомендациям поможет вам оптимизировать работу в VS Code и приспособить его к своим нуждам при разработке на JavaScript.

Визуализация

Для наглядного понимания работы с аннотациями types в TypeScript (.ts) и использования @ts-check в JavaScript (.js) рассмотрим следующие примеры:

Markdown Скопировать код JavaScript файл (.js) с @ts-check: ✍️✅❌ // Попытка использовать синтаксис TypeScript 'types' в файле JS. Недопустимо!

Представьте это как строгий контроль на автодороге TypeScript:

Markdown Скопировать код | Тип транспорта | Разрешение | | ----------------- | ------------- | | .ts автомобиль | 🚗💨✅ (Проезд открыт)| | .js автомобиль + types| 🚗❌🚦 (Проезд запрещён!)|

Проезд разрешён только для .ts автомобилей. Автомобили .js с types должны подождать!

Оптимизация производительности благодаря проверке типов

Проверка типов — это инструмент, способствующий значительному увеличению производительности. Вот примеры, когда она может быть особенно полезна.

Уклонение от типичных проблем настройки

Чтобы свести к минимуму возможные сложности, следует учесть:

Ошибки в настройках языка : Если VS Code неверно распознаёт ваш код, возможно, придётся скорректировать настройки.

: Если VS Code неверно распознаёт ваш код, возможно, придётся скорректировать настройки. Конфликты расширений : Если после отключения встроенных функций появляются сложности, проверьте, не возникают ли конфликтов с другими расширениями.

: Если после отключения встроенных функций появляются сложности, проверьте, не возникают ли конфликтов с другими расширениями. Запутанные неполадки: При возникновении неожиданных ошибок обратитесь к официальному руководству по JavaScript в VS Code либо выполните полный сброс настроек.

Расширение проверки типов

Для углубленного исследования возможностей проверки типов в вашем коде на JavaScript рекомендуется:

Активное использование JSDoc : Применяйте JSDoc как можно шире для описания более сложных типов .

: Применяйте JSDoc как можно шире для описания . Использование преимуществ TypeScript: Дополните ваш .js код с помощью JSDoc возможностями TypeScript и улучшите IntelliSense, не переходя полностью на TypeScript. Следуя этим рекомендациям, вы обеспечите эффективность программирования и поддержите высокое качество вашего кода на JavaScript.

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