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Настройка TypeScript в .js файлах в Visual Studio Code
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Настройка TypeScript в .js файлах в Visual Studio Code

#Веб-разработка  #Основы JavaScript  #TypeScript  
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Быстрый ответ

Для исправления ошибки 'types' можно использовать только в .ts файле в JavaScript предлагается воспользоваться директивой @ts-check и комментариями JSDoc, отказавшись от использования синтаксиса TypeScript. Вот пример решения:

JS
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// @ts-check
/** @type {string} */
let myString; // Объявляем переменную с типом string

myString = 'Привет'; // Код работает исправно!
// myString = 42; // Остановитесь! VS Code выдаст ошибку из-за несоответствия типов.

Такой подход позволяет применять типизацию в JavaScript файлах, используя встроенное в Visual Studio Code средство проверки типов, без перехода на TypeScript.

Пошаговый план для смены профессии

Максимизация использования проверки типов в Visual Studio Code

Правильная настройка проверки типов в JavaScript посредством @ts-check существенно упрощает разработку в Visual Studio Code (VS Code).

Настройка проверки типов в VS Code

Для бесперебойной работы следует придерживаться нижеуказанных рекомендаций:

  • Отключите обычные компоненты: Деактивируйте в панели расширений функцию "TypeScript and JavaScript Language Features", чтобы избежать возникновения конфликтов с настройками.
  • Настройка ассоциаций файлов: Разработчикам на React стоит изменить ассоциации файлов *.tsx и *.ts на typescriptreact в настройках для корректного распознавания.
  • Изменение settings.json: Дополните файл settings.json строками "javascript.validate.enable": false и "js/ts.implicitProjectConfig.checkJs": true для отключения стандартной проверки JS и активации проверки типов для JavaScript файлов вне TypeScript проектов.
  • Порядок расширений: Разместите главные расширения, например ESLint и TSLint, в начале списка, чтобы предотвратить конфликты и улучшить работу с кодом.
  • Добавление нужных расширений: Если вы используете Flow, добавьте расширение Flow Language Support и настройте ESLint и TSLint для оптимизации работы IntelliSense.

Достижение надёжной проверки ошибок

Чтобы извлечь максимум из возможностей проверки типов и отлавливания ошибок в VS Code, рекомендуется:

  • Настройка плагинов ESLint и TSLint: Подробнее изучите настройки этих инструментов для эффективного обнаружения ошибок.
  • Интеграция Flow: При использовании Flow ознакомьтесь с руководством по настройке для удачной интеграции.

Следование этим рекомендациям поможет вам оптимизировать работу в VS Code и приспособить его к своим нуждам при разработке на JavaScript.

Визуализация

Для наглядного понимания работы с аннотациями types в TypeScript (.ts) и использования @ts-check в JavaScript (.js) рассмотрим следующие примеры:

Markdown
Скопировать код
JavaScript файл (.js) с @ts-check: ✍️✅❌
// Попытка использовать синтаксис TypeScript 'types' в файле JS. Недопустимо!

Представьте это как строгий контроль на автодороге TypeScript:

Markdown
Скопировать код
| Тип транспорта     | Разрешение      | 
| ----------------- | ------------- | 
| .ts автомобиль    | 🚗💨✅ (Проезд открыт)| 
| .js автомобиль + types| 🚗❌🚦 (Проезд запрещён!)|

Проезд разрешён только для .ts автомобилей. Автомобили .js с types должны подождать!

Оптимизация производительности благодаря проверке типов

Проверка типов — это инструмент, способствующий значительному увеличению производительности. Вот примеры, когда она может быть особенно полезна.

Уклонение от типичных проблем настройки

Чтобы свести к минимуму возможные сложности, следует учесть:

  • Ошибки в настройках языка: Если VS Code неверно распознаёт ваш код, возможно, придётся скорректировать настройки.
  • Конфликты расширений: Если после отключения встроенных функций появляются сложности, проверьте, не возникают ли конфликтов с другими расширениями.
  • Запутанные неполадки: При возникновении неожиданных ошибок обратитесь к официальному руководству по JavaScript в VS Code либо выполните полный сброс настроек.

Расширение проверки типов

Для углубленного исследования возможностей проверки типов в вашем коде на JavaScript рекомендуется:

  • Активное использование JSDoc: Применяйте JSDoc как можно шире для описания более сложных типов.

  • Использование преимуществ TypeScript: Дополните ваш .js код с помощью JSDoc возможностями TypeScript и улучшите IntelliSense, не переходя полностью на TypeScript.

    Следуя этим рекомендациям, вы обеспечите эффективность программирования и поддержите высокое качество вашего кода на JavaScript.

Полезные материалы

  1. Программирование на JavaScript в Visual Studio Code — Полезные подсказки от создателей по использованию JSDoc в JavaScript.
  2. Новые вопросы 'ts-check' – Stack Overflow — Обсуждения сообщества о @ts-check и связанных вопросах.
  3. Документация TypeScript – Справочник по JSDoc — Официальное руководство по аннотациям JSDoc.
  4. GitHub – microsoft/TypeScript: TypeScript – это надмножество JavaScript, которое компилируется в чистый JavaScript — Исходный код TypeScript, темы для обсуждения и задачи на платформе GitHub.
  5. Использование JSDoc: Введение в работу с JSDoc 3 — Объемное руководство по началу работы с JSDoc.
  6. Компиляция TypeScript в Visual Studio Code — Руководство по настройке VS Code для работы с TypeScript и JavaScript.
  7. Typescript в JavaScript с JSDoc — Вдохновляющая статья о том, как включить проверку типов в JavaScript с помощью VS Code и JSDoc.
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Ольга Шадрина

React-разработчик

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