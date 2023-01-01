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Настройка постоянной консоли JavaScript в Google Chrome
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Настройка постоянной консоли JavaScript в Google Chrome

#Веб-разработка  #Основы JavaScript  #Отладка DevTools  
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Быстрый ответ

Для того чтобы консоль JavaScript в Chrome продолжала сохранять данные даже после перезагрузки страницы, необходимо кликнуть по ней правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню «Сохранять журнал». Удостоверьтесь, что данная опция включена. Она позволит отслеживать взаимодействие пользователя со страницей, выполнять контроль Ajax- и HTTP-запросов, а также анализировать поведение динамических элементов сайта в процессе перезагрузки страниц.

Пошаговый план для смены профессии

Расширенные возможности сохранения записей в консоли

Следите за обновлениями Chrome

Начиная с версии 15.0.874.58 beta-m, Chrome поддерживает возможность постоянного сохранения журнала консоли. Регулярные обновления браузера позволяют вам использовать новейшие возможности инструментов разработки, а также повышают безопасность и производительность браузера.

Расширяйте свои возможности

Помимо встроенных инструментов разработки, вы можете воспользоваться расширениями для браузера Chrome, предоставляющими дополнительные функции для логирования, в случае если базовых возможностей оказывается недостаточно для ваших задач.

Логируйте на сервере

Если инструменты логирования в консоли браузера не отвечают всем вашим требованиям, рассмотрите вариант использования логирования на сервере. Серверное логирование позволяет более детально контролировать взаимодействие между клиентом и сервером и является более надёжным методом анализа пользовательской активности.

Визуализация

Простые шаги:

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1. Откройте инструменты разработчика (DevTools).      ->  📘
2. Установите галочку «Сохранять журнал».              ->  📌
3. Закройте и заново откройте консоль.                ->  🔄
4. Записи остались в журнале.                         ->  🧾

Вкратце:

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📘 -> 📌 -> 🔄 = 🧾 
# Журнал сохранён, как закладка в книге.

Не забудьте:

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- [x] Активировать "Сохранять журнал".
- [ ] Не потерять свои данные.

Следим за ходом разработки: с момента загрузки до ухода с сайта

Как включить сохранение журнала

Опцию «Сохранять журнал» можно найти в настройках инструментов разработчика Chrome. Для этого достаточно кликнуть на иконку в форме трех точек в правом верхнем углу окна, перейти в раздел «Настройки» и установить галочку в соответствующем пункте меню «Предпочтения».

Логирование динамических взаимодействий

В случае работы с несколькими окнами или всплывающими окнами на динамических сайтах, сохранение журнала консоли поможет фиксировать все действия и изменения, происходящие в данных сценариях.

Отслеживание навигации по сайту

Для отладки сложных сценариев пользовательских действий или процессов, включающих загрузку нескольких страниц, включение сохранения логов при отправке форм и переходах по ссылкам станет вашим незаменимым помощником.

Полезные материалы

  1. Обзор консоли | Инструменты разработчика | Chrome для разработчиков — исчерпывающее руководство по возможностям консоли инструментов разработчика Chrome.
  2. API консоли – Веб-API | MDN — подробное руководство от Mozilla по Console API и его функциям.
  3. Что нового в инструментах разработчика (Chrome 89) | Блог | Chrome для разработчиков — последние новости о новых функциях инструментов разработчика Chrome.
  4. Инструменты разработчика | Chrome для разработчиков — основные материалы по инструментам разработчика Chrome, включая руководства и справочники.
  5. О сервис-воркерах расширений | Расширения | Chrome для разработчиков — объяснение принципов работы сервис-воркеров в контексте API расширений Chrome.
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Как активировать сохранение журнала в консоли JavaScript в Chrome?
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Станислав Плотников

фронтенд-разработчик

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