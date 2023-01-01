Настройка постоянной консоли JavaScript в Google Chrome

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Быстрый ответ

Для того чтобы консоль JavaScript в Chrome продолжала сохранять данные даже после перезагрузки страницы, необходимо кликнуть по ней правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню «Сохранять журнал». Удостоверьтесь, что данная опция включена. Она позволит отслеживать взаимодействие пользователя со страницей, выполнять контроль Ajax- и HTTP-запросов, а также анализировать поведение динамических элементов сайта в процессе перезагрузки страниц.

Расширенные возможности сохранения записей в консоли

Следите за обновлениями Chrome

Начиная с версии 15.0.874.58 beta-m , Chrome поддерживает возможность постоянного сохранения журнала консоли. Регулярные обновления браузера позволяют вам использовать новейшие возможности инструментов разработки, а также повышают безопасность и производительность браузера.

Расширяйте свои возможности

Помимо встроенных инструментов разработки, вы можете воспользоваться расширениями для браузера Chrome, предоставляющими дополнительные функции для логирования, в случае если базовых возможностей оказывается недостаточно для ваших задач.

Логируйте на сервере

Если инструменты логирования в консоли браузера не отвечают всем вашим требованиям, рассмотрите вариант использования логирования на сервере. Серверное логирование позволяет более детально контролировать взаимодействие между клиентом и сервером и является более надёжным методом анализа пользовательской активности.

Визуализация

Простые шаги:

Markdown Скопировать код 1. Откройте инструменты разработчика (DevTools). -> 📘 2. Установите галочку «Сохранять журнал». -> 📌 3. Закройте и заново откройте консоль. -> 🔄 4. Записи остались в журнале. -> 🧾

Вкратце:

Markdown Скопировать код 📘 -> 📌 -> 🔄 = 🧾 # Журнал сохранён, как закладка в книге.

Не забудьте:

Markdown Скопировать код - [x] Активировать "Сохранять журнал". - [ ] Не потерять свои данные.

Следим за ходом разработки: с момента загрузки до ухода с сайта

Как включить сохранение журнала

Опцию «Сохранять журнал» можно найти в настройках инструментов разработчика Chrome. Для этого достаточно кликнуть на иконку в форме трех точек в правом верхнем углу окна, перейти в раздел «Настройки» и установить галочку в соответствующем пункте меню «Предпочтения».

Логирование динамических взаимодействий

В случае работы с несколькими окнами или всплывающими окнами на динамических сайтах, сохранение журнала консоли поможет фиксировать все действия и изменения, происходящие в данных сценариях.

Отслеживание навигации по сайту

Для отладки сложных сценариев пользовательских действий или процессов, включающих загрузку нескольких страниц, включение сохранения логов при отправке форм и переходах по ссылкам станет вашим незаменимым помощником.

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