Настройка постоянной консоли JavaScript в Google Chrome#Веб-разработка #Основы JavaScript #Отладка DevTools
Быстрый ответ
Для того чтобы консоль JavaScript в Chrome продолжала сохранять данные даже после перезагрузки страницы, необходимо кликнуть по ней правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню «Сохранять журнал». Удостоверьтесь, что данная опция включена. Она позволит отслеживать взаимодействие пользователя со страницей, выполнять контроль Ajax- и HTTP-запросов, а также анализировать поведение динамических элементов сайта в процессе перезагрузки страниц.
Расширенные возможности сохранения записей в консоли
Следите за обновлениями Chrome
Начиная с версии
15.0.874.58 beta-m, Chrome поддерживает возможность постоянного сохранения журнала консоли. Регулярные обновления браузера позволяют вам использовать новейшие возможности инструментов разработки, а также повышают безопасность и производительность браузера.
Расширяйте свои возможности
Помимо встроенных инструментов разработки, вы можете воспользоваться расширениями для браузера Chrome, предоставляющими дополнительные функции для логирования, в случае если базовых возможностей оказывается недостаточно для ваших задач.
Логируйте на сервере
Если инструменты логирования в консоли браузера не отвечают всем вашим требованиям, рассмотрите вариант использования логирования на сервере. Серверное логирование позволяет более детально контролировать взаимодействие между клиентом и сервером и является более надёжным методом анализа пользовательской активности.
Визуализация
Простые шаги:
1. Откройте инструменты разработчика (DevTools). -> 📘
2. Установите галочку «Сохранять журнал». -> 📌
3. Закройте и заново откройте консоль. -> 🔄
4. Записи остались в журнале. -> 🧾
Вкратце:
📘 -> 📌 -> 🔄 = 🧾
# Журнал сохранён, как закладка в книге.
Не забудьте:
- [x] Активировать "Сохранять журнал".
- [ ] Не потерять свои данные.
Следим за ходом разработки: с момента загрузки до ухода с сайта
Как включить сохранение журнала
Опцию «Сохранять журнал» можно найти в настройках инструментов разработчика Chrome. Для этого достаточно кликнуть на иконку в форме трех точек в правом верхнем углу окна, перейти в раздел «Настройки» и установить галочку в соответствующем пункте меню «Предпочтения».
Логирование динамических взаимодействий
В случае работы с несколькими окнами или всплывающими окнами на динамических сайтах, сохранение журнала консоли поможет фиксировать все действия и изменения, происходящие в данных сценариях.
Отслеживание навигации по сайту
Для отладки сложных сценариев пользовательских действий или процессов, включающих загрузку нескольких страниц, включение сохранения логов при отправке форм и переходах по ссылкам станет вашим незаменимым помощником.
Полезные материалы
- Обзор консоли | Инструменты разработчика | Chrome для разработчиков — исчерпывающее руководство по возможностям консоли инструментов разработчика Chrome.
- API консоли – Веб-API | MDN — подробное руководство от Mozilla по Console API и его функциям.
- Что нового в инструментах разработчика (Chrome 89) | Блог | Chrome для разработчиков — последние новости о новых функциях инструментов разработчика Chrome.
- Инструменты разработчика | Chrome для разработчиков — основные материалы по инструментам разработчика Chrome, включая руководства и справочники.
- О сервис-воркерах расширений | Расширения | Chrome для разработчиков — объяснение принципов работы сервис-воркеров в контексте API расширений Chrome.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик