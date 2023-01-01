Настройка jQuery UI DatePicker: отображение только месяца и года

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Быстрый ответ

Преобразуйте элемент "jQuery UI DatePicker" в инструмент выбора только месяца и года с помощью следующих настроек:

JS Скопировать код $("#yourElement").datepicker({ dateFormat: 'MM yy', // Формат: месяц и год changeMonth: true, // Возможность выбирать месяц changeYear: true, // Возможность выбирать год showButtonPanel: true, // Отображение панели управления onClose: function(dateText, inst) { // При закрытии календаря выбираем месяц и год var month = $("#ui-datepicker-div .ui-datepicker-month :selected").val(); var year = $("#ui-datepicker-div .ui-datepicker-year :selected").val(); $(this).datepicker('setDate', new Date(year, month, 1)); }, beforeShow: function(input, inst) { // Перед отображением элемента var date; try { date = $.datepicker.parseDate(inst.settings.dateFormat, input.value); } catch (error) { date = null; } $(this).datepicker('option', 'defaultDate', date); $(this).datepicker('setDate', date); setTimeout(function(){ $('#ui-datepicker-div').toggleClass('hide-calendar'); }, 1); } }); /* Скрываем календарные дни, поскольку нам нужны только месяц и год */ .hide-calendar .ui-datepicker-calendar { display: none; } /* Задаём конечный стиль для элемента */ .hide-calendar .ui-datepicker-inline { width: auto; }

Этот код позволит выбирать только месяц и год в календаре, исключая дневное расписание.

Более глубокое погружение в пользовательский опыт

Можно детально настроить поведение приложения, включая возможность очистки текстового поля пользователем. Для улучшения интерфейса добавьте кнопку сброса, усовершенствуйте навигацию с клавиатуры, применяя роли и свойства ARIA.

Визуализация

Настройка jQuery UI DatePicker напоминает сборку уникального календаря из деталей "Лего":

Markdown Скопировать код Стандартный вид календаря: [📅📆📆📆] После трансформации: [📅🔄]

Комбинируйте настройки для создания идеального инструмента выбора месяца и года.

JS Скопировать код $(".selector").datepicker({ changeMonth: true, // Возможность изменять месяц changeYear: true, // Возможность изменять год showButtonPanel: true, // Отображение панели управления dateFormat: 'MM yy' // Формат даты – месяц и год });

Результатом станет компактный и удобный для использования календарь.

Неограниченные возможности настройки

Настройте DatePicker исходя из своих потребностей:

Расширьте функционал с помощью дополнительных параметров

Сконфигурируйте глобальные параметры по умолчанию, применяя $.extend() :

JS Скопировать код $.extend($.datepicker, { // Ваши настраиваемые параметры });

Сделано с любовью

Подключите файл стилей jQuery UI CSS для создания привлекательного внешнего вида:

HTML Скопировать код <link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.12.1/themes/base/jquery-ui.css">

Для создания уникального дизайна не ограничивайте себя общими стилями.

CSS Скопировать код .ui-datepicker-title { /* Ваши стили */ }

Проверка работоспособности

Гарантируйте безупречную работу DatePicker во всех поддерживаемых вами браузерах.

Проблемы? Не проблема!

Если вы столкнулись с трудностями, например, с выбором високосных годов или управлением фокусом, не бойтесь их решить.

События жизненного цикла

Вы можете использовать beforeShowDay для блокировки определённых дат, а onSelect позволит реагировать на выбор даты.

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