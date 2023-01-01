Настройка jQuery UI DatePicker: отображение только месяца и года#Веб-разработка #CSS и верстка #jQuery
Быстрый ответ
Преобразуйте элемент "jQuery UI DatePicker" в инструмент выбора только месяца и года с помощью следующих настроек:
$("#yourElement").datepicker({
dateFormat: 'MM yy', // Формат: месяц и год
changeMonth: true, // Возможность выбирать месяц
changeYear: true, // Возможность выбирать год
showButtonPanel: true, // Отображение панели управления
onClose: function(dateText, inst) {
// При закрытии календаря выбираем месяц и год
var month = $("#ui-datepicker-div .ui-datepicker-month :selected").val();
var year = $("#ui-datepicker-div .ui-datepicker-year :selected").val();
$(this).datepicker('setDate', new Date(year, month, 1));
},
beforeShow: function(input, inst) {
// Перед отображением элемента
var date;
try {
date = $.datepicker.parseDate(inst.settings.dateFormat, input.value);
} catch (error) {
date = null;
}
$(this).datepicker('option', 'defaultDate', date);
$(this).datepicker('setDate', date);
setTimeout(function(){
$('#ui-datepicker-div').toggleClass('hide-calendar');
}, 1);
}
});
/* Скрываем календарные дни, поскольку нам нужны только месяц и год */
.hide-calendar .ui-datepicker-calendar {
display: none;
}
/* Задаём конечный стиль для элемента */
.hide-calendar .ui-datepicker-inline {
width: auto;
}
Этот код позволит выбирать только месяц и год в календаре, исключая дневное расписание.
Более глубокое погружение в пользовательский опыт
Можно детально настроить поведение приложения, включая возможность очистки текстового поля пользователем. Для улучшения интерфейса добавьте кнопку сброса, усовершенствуйте навигацию с клавиатуры, применяя роли и свойства ARIA.
Визуализация
Настройка jQuery UI DatePicker напоминает сборку уникального календаря из деталей "Лего":
Стандартный вид календаря: [📅📆📆📆]
После трансформации: [📅🔄]
Комбинируйте настройки для создания идеального инструмента выбора месяца и года.
$(".selector").datepicker({
changeMonth: true, // Возможность изменять месяц
changeYear: true, // Возможность изменять год
showButtonPanel: true, // Отображение панели управления
dateFormat: 'MM yy' // Формат даты – месяц и год
});
Результатом станет компактный и удобный для использования календарь.
Неограниченные возможности настройки
Настройте DatePicker исходя из своих потребностей:
Расширьте функционал с помощью дополнительных параметров
Сконфигурируйте глобальные параметры по умолчанию, применяя
$.extend():
$.extend($.datepicker, {
// Ваши настраиваемые параметры
});
Сделано с любовью
Подключите файл стилей jQuery UI CSS для создания привлекательного внешнего вида:
<link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.12.1/themes/base/jquery-ui.css">
Для создания уникального дизайна не ограничивайте себя общими стилями.
.ui-datepicker-title {
/* Ваши стили */
}
Проверка работоспособности
Гарантируйте безупречную работу DatePicker во всех поддерживаемых вами браузерах.
Проблемы? Не проблема!
Если вы столкнулись с трудностями, например, с выбором високосных годов или управлением фокусом, не бойтесь их решить.
События жизненного цикла
Вы можете использовать
beforeShowDay для блокировки определённых дат, а
onSelect позволит реагировать на выбор даты.
Полезные материалы
- Datepicker | jQuery UI — официальная информация о DatePicker.
- Datepicker Widget | jQuery UI API Documentation — документация API.
- Stack Overflow — обсуждение вопроса о том, как отображать только месяц и год.
- Issues · jquery/jquery-ui · GitHub — вопросы по DatePicker на GitHub.
- CodeProject – CodeProject — руководство по отображению DatePicker только с месяцем и годом.
- C# Corner — советы по упрощению jQuery UI DatePicker для выбора только месяца и года.
Элина Баранова
разработчик Android