Настройка CORS: безопасные заголовки и механизм preflight-запросов

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Веб-разработчики, занимающиеся созданием и настройкой веб-приложений

Специалисты по безопасности, работающие с веб-приложениями и API

Люди, интересующиеся современными технологиями и методами обеспечения безопасности интернета

Безопасность веб-приложений — поле вечной битвы между функциональностью и защитой. Механизм CORS, подобно стражу на границе между доменами, решает эту дилемму, предоставляя контролируемый доступ к ресурсам через домены. Но неправильная настройка CORS превращает его из защитника в ворота для атак. 🔐 Погрузимся в мир кросс-доменных запросов, разберем безопасные заголовки и механизм preflight-запросов, чтобы вы могли создавать интеграции, которые одновременно удобны и непроницаемы для злоумышленников.

Что такое CORS и почему он нужен веб-разработчикам

CORS (Cross-Origin Resource Sharing) — это HTTP-механизм, позволяющий веб-приложениям запрашивать ресурсы с доменов, отличных от домена, с которого было загружено приложение. По умолчанию, браузеры блокируют такие запросы в соответствии с политикой одного источника (Same-Origin Policy), которая является фундаментальным принципом веб-безопасности.

Александр Черняев, Lead Frontend Developer Когда я разрабатывал административную панель для крупного интернет-магазина, фронтенд размещался на поддомене admin.shop.ru, а API находился на api.shop.ru. Каждый запрос к API сопровождался ошибкой CORS. Это произошло потому, что хотя поддомены выглядят как часть одного домена, браузеры считают их разными источниками. Заказчик настаивал на такой архитектуре для обеспечения масштабирования и безопасности. Мне пришлось глубоко погрузиться в настройку CORS, чтобы обеспечить правильное взаимодействие между компонентами системы. После корректной настройки заголовков на сервере API, мы получили не только работающую систему, но и дополнительный слой защиты благодаря точной спецификации разрешенных источников и методов.

Без CORS создание современных веб-приложений было бы практически невозможным, поскольку большинство из них используют микросервисную архитектуру или интегрируются с внешними API.

Вот основные сценарии, где CORS жизненно необходим:

Фронтенд-приложение взаимодействует с бэкенд API, расположенным на другом домене

Веб-приложение загружает ресурсы (шрифты, изображения) с CDN

Система использует сторонние сервисы (аналитика, платежные шлюзы)

Микрофронтенды обмениваются данными между собой

PWA (Progressive Web Applications) обращаются к внешним источникам данных

CORS реализует принцип "default-deny" — запрещено всё, что явно не разрешено. Это усиливает безопасность, позволяя серверам точно указывать, кто может получить доступ к их ресурсам. 🛡️

Проблема до появления CORS Решение с использованием CORS Необходимость использования небезопасного JSONP Стандартизированный механизм с поддержкой всех HTTP-методов Отсутствие контроля доступа к API Детальная настройка разрешений по доменам, методам и заголовкам Сложные прокси-решения на стороне сервера Простая конфигурация заголовков HTTP Уязвимости в безопасности из-за обходных решений Встроенные в браузеры механизмы безопасности

Безопасные заголовки CORS: конфигурация и применение

Правильная настройка заголовков CORS — краеугольный камень безопасности кросс-доменного взаимодействия. Рассмотрим ключевые заголовки и их безопасную конфигурацию.

Основной заголовок CORS — Access-Control-Allow-Origin . Он указывает, какие домены могут получать ответы от сервера:

Access-Control-Allow-Origin: * — разрешает доступ с любого домена (наименее безопасно)

— разрешает доступ с любого домена (наименее безопасно) Access-Control-Allow-Origin: https://trusted-site.com — разрешает доступ только с указанного домена (рекомендуемый подход)

Использование wildcard (*) оправдано только для общедоступных ресурсов без авторизации и чувствительных данных. Для API, требующих аутентификации, всегда указывайте конкретные домены. 🔒

Заголовок Access-Control-Allow-Methods определяет, какие HTTP-методы разрешены при обращении к ресурсу:

Access-Control-Allow-Methods: GET, POST, PUT

Следуя принципу наименьших привилегий, включайте только те методы, которые действительно необходимы для работы вашего API.

Access-Control-Allow-Headers указывает, какие HTTP-заголовки могут использоваться при запросе:

Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization

Особенно важен заголовок Access-Control-Allow-Credentials , который разрешает передачу аутентификационных данных (cookies, заголовки авторизации) при кросс-доменных запросах:

Access-Control-Allow-Credentials: true

⚠️ Внимание: использование этого заголовка вместе с Access-Control-Allow-Origin: * недопустимо с точки зрения безопасности и блокируется браузерами.

Заголовок Access-Control-Expose-Headers позволяет клиентскому JavaScript-коду читать указанные заголовки из ответа сервера:

Access-Control-Expose-Headers: X-Custom-Header, Content-Length

Заголовок Access-Control-Max-Age определяет, как долго (в секундах) браузер может кэшировать результаты preflight-запроса:

Access-Control-Max-Age: 3600

Это оптимизирует производительность, уменьшая количество preflight-запросов, но помните, что длительное кэширование может затруднить обновление политик CORS.

Заголовок CORS Уровень безопасности Рекомендуемая настройка Access-Control-Allow-Origin: * Низкий Только для публичных, нечувствительных ресурсов Access-Control-Allow-Origin: https://example.com Высокий Для API с аутентификацией Access-Control-Allow-Methods: * Низкий Никогда не использовать, указывать конкретные методы Access-Control-Allow-Credentials: true Средний Только с конкретными доменами в Allow-Origin Access-Control-Max-Age: 86400 Средний Не более 3600 (1 час) для производственной среды

Механизм preflight-запросов: процесс и обработка

Preflight-запросы — это дополнительные проверочные запросы, которые браузер автоматически отправляет перед "сложными" кросс-доменными запросами. Они используют HTTP-метод OPTIONS и позволяют серверу проверить, разрешен ли планируемый запрос согласно политике CORS. 🔍

Марина Соколова, Security Engineer На одном из проектов мы столкнулись с необъяснимой проблемой: API перестал работать после внедрения новой системы безопасности, хотя все заголовки CORS были настроены правильно. После долгого расследования выяснилось, что новый WAF (Web Application Firewall) блокировал OPTIONS-запросы как потенциально опасные. Это было классическое недопонимание механизма preflight: администраторы безопасности не осознавали, что OPTIONS — это легитимная часть работы веб-приложений. После настройки правил WAF для пропуска preflight-запросов система заработала. Этот случай научил меня всегда проверять полную цепочку обработки запросов, включая все промежуточные системы защиты.

Не все кросс-доменные запросы требуют preflight. "Простые запросы" выполняются сразу, если они соответствуют всем следующим критериям:

Используют методы GET, HEAD или POST

Имеют только разрешенные заголовки (Accept, Accept-Language, Content-Language, Content-Type)

Если используется Content-Type, то только следующие значения: application/x-www-form-urlencoded, multipart/form-data или text/plain

Не используют события ReadableStream

Не используют XMLHttpRequestUpload с обработчиками событий

Все остальные запросы считаются "сложными" и требуют preflight. Рассмотрим процесс выполнения такого запроса:

Браузер отправляет preflight-запрос OPTIONS на тот же URL, содержащий:

OPTIONS /api/data HTTP/1.1 Host: api.example.com Origin: https://client-app.com Access-Control-Request-Method: PUT Access-Control-Request-Headers: Content-Type, X-Requested-With

Сервер проверяет информацию и отвечает, разрешая или запрещая запрос:

HTTP/1.1 204 No Content Access-Control-Allow-Origin: https://client-app.com Access-Control-Allow-Methods: GET, POST, PUT Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, X-Requested-With Access-Control-Max-Age: 3600

Если ответ положительный, браузер выполняет основной запрос. В противном случае возникает ошибка CORS.

Preflight-запросы часто вызывают проблемы у разработчиков, которые не понимают, почему возникают дополнительные OPTIONS-запросы. Важно помнить, что эти запросы:

Не содержат тела запроса и не выполняют бизнес-операции

Должны обрабатываться быстро, чтобы не замедлять работу приложения

Могут кэшироваться браузером для повышения производительности

Должны корректно обрабатываться промежуточными системами (прокси, WAF)

Оптимизация обработки preflight-запросов — важная часть настройки CORS. Установите разумное время кэширования через Access-Control-Max-Age , но не слишком большое, чтобы иметь возможность оперативно обновлять политики. 📈

Настройка CORS на различных серверных платформах

Реализация CORS варьируется в зависимости от серверной платформы. Рассмотрим настройку CORS на наиболее распространенных технологиях. 🛠️

Node.js с Express

Для Node.js популярным решением является middleware cors:

const express = require('express'); const cors = require('cors'); const app = express(); // Базовая настройка с разрешением всех источников (небезопасно) app.use(cors()); // Безопасная конфигурация const corsOptions = { origin: 'https://trusted-app.com', methods: ['GET', 'POST', 'PUT', 'DELETE'], allowedHeaders: ['Content-Type', 'Authorization'], credentials: true, maxAge: 3600 }; app.use(cors(corsOptions)); // Настройка для отдельных маршрутов app.get('/api/public-data', cors(), (req, res) => { res.json({ message: 'This is public data' }); }); app.get('/api/protected-data', cors(corsOptions), (req, res) => { res.json({ message: 'This is protected data' }); });

ASP.NET Core

В ASP.NET Core CORS настраивается в файле Startup.cs:

public void ConfigureServices(IServiceCollection services) { services.AddCors(options => { options.AddPolicy("ProductionPolicy", builder => { builder.WithOrigins("https://trusted-app.com") .WithMethods("GET", "POST", "PUT", "DELETE") .WithHeaders("Content-Type", "Authorization") .AllowCredentials() .SetPreflightMaxAge(TimeSpan.FromSeconds(3600)); }); }); } public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment env) { // Применение политики CORS app.UseCors("ProductionPolicy"); // Остальная конфигурация... }

PHP

В PHP заголовки CORS обычно устанавливаются напрямую:

<?php // Проверка Origin $allowedOrigins = array( 'https://trusted-app.com', 'https://staging-app.com' ); $origin = isset($_SERVER['HTTP_ORIGIN']) ? $_SERVER['HTTP_ORIGIN'] : ''; if (in_array($origin, $allowedOrigins)) { header("Access-Control-Allow-Origin: $origin"); header('Access-Control-Allow-Methods: GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS'); header('Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization'); header('Access-Control-Allow-Credentials: true'); header('Access-Control-Max-Age: 3600'); } // Обработка preflight-запросов if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'OPTIONS') { exit(0); } // Остальной код API... ?>

Nginx

Nginx может управлять CORS на уровне веб-сервера:

server { listen 80; server_name api.example.com; location / { # Основные заголовки CORS add_header 'Access-Control-Allow-Origin' 'https://trusted-app.com'; add_header 'Access-Control-Allow-Methods' 'GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS'; add_header 'Access-Control-Allow-Headers' 'DNT,User-Agent,X-Requested-With,If-Modified-Since,Cache-Control,Content-Type,Range,Authorization'; add_header 'Access-Control-Allow-Credentials' 'true'; add_header 'Access-Control-Max-Age' '3600'; # Обработка preflight-запросов if ($request_method = 'OPTIONS') { add_header 'Access-Control-Allow-Origin' 'https://trusted-app.com'; add_header 'Access-Control-Allow-Methods' 'GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS'; add_header 'Access-Control-Allow-Headers' 'DNT,User-Agent,X-Requested-With,If-Modified-Since,Cache-Control,Content-Type,Range,Authorization'; add_header 'Access-Control-Allow-Credentials' 'true'; add_header 'Access-Control-Max-Age' '3600'; add_header 'Content-Type' 'text/plain; charset=utf-8'; add_header 'Content-Length' '0'; return 204; } proxy_pass http://backend_server; # Другие настройки прокси... } }

При разработке сложных систем часто используется многоуровневый подход, где CORS настраивается как на уровне веб-сервера (Nginx/Apache), так и на уровне приложения. Это обеспечивает дополнительную гибкость и безопасность. 🔧

Устранение типичных проблем CORS и проверка работоспособности

CORS-ошибки — одни из самых распространенных проблем при разработке веб-приложений. Разберем типичные проблемы и методы их диагностики. 🔍

Распространенные ошибки CORS и их решения:

Ошибка: "Access to XMLHttpRequest has been blocked by CORS policy: No 'Access-Control-Allow-Origin' header" — Сервер не возвращает заголовок Access-Control-Allow-Origin. Решение: добавить заголовок с корректным значением.

"Access to XMLHttpRequest has been blocked by CORS policy: No 'Access-Control-Allow-Origin' header" — Сервер не возвращает заголовок Access-Control-Allow-Origin. Решение: добавить заголовок с корректным значением. Ошибка: "Request header field X-Custom-Header is not allowed by Access-Control-Allow-Headers" — Не настроен заголовок Access-Control-Allow-Headers. Решение: добавить нужные заголовки в Access-Control-Allow-Headers.

"Request header field X-Custom-Header is not allowed by Access-Control-Allow-Headers" — Не настроен заголовок Access-Control-Allow-Headers. Решение: добавить нужные заголовки в Access-Control-Allow-Headers. Ошибка: "Method PUT is not allowed by Access-Control-Allow-Methods" — Не разрешен используемый HTTP-метод. Решение: добавить метод в Access-Control-Allow-Methods.

"Method PUT is not allowed by Access-Control-Allow-Methods" — Не разрешен используемый HTTP-метод. Решение: добавить метод в Access-Control-Allow-Methods. Ошибка: "The value of the 'Access-Control-Allow-Origin' header must not be the wildcard '*' when the request's credentials mode is 'include'" — Несовместимая комбинация заголовков. Решение: указать конкретный origin вместо wildcard при использовании credentials.

"The value of the 'Access-Control-Allow-Origin' header must not be the wildcard '*' when the request's credentials mode is 'include'" — Несовместимая комбинация заголовков. Решение: указать конкретный origin вместо wildcard при использовании credentials. Ошибка: "The 'Access-Control-Allow-Origin' header contains multiple values" — Отправляется несколько заголовков CORS. Решение: проверить middleware и убедиться, что заголовки не дублируются.

Инструменты для диагностики проблем CORS:

Консоль разработчика браузера (F12) — основной инструмент для выявления ошибок CORS, отображает детальные сообщения об ошибках. Вкладка Network в инструментах разработчика — позволяет анализировать заголовки запросов и ответов. curl — для проверки заголовков на уровне HTTP без влияния браузера:

curl -X OPTIONS https://api.example.com/data -H "Origin: https://client-app.com" -H "Access-Control-Request-Method: POST" -v

Расширения для браузера (CORS Unblock, Allow CORS) — временное решение для отладки, но не для продакшена. Online CORS-валидаторы — позволяют проверить корректность настройки CORS на вашем API.

Стратегия отладки CORS:

Проверьте сообщение об ошибке — оно часто содержит точную причину проблемы. Проанализируйте заголовки ответа сервера — убедитесь, что все необходимые заголовки CORS присутствуют. Проверьте preflight-запросы — убедитесь, что сервер корректно отвечает на OPTIONS-запросы. Используйте временное решение с wildcard (*) — для быстрой проверки работоспособности (только для разработки). Проверьте промежуточное ПО — убедитесь, что прокси, балансировщики нагрузки и WAF не блокируют заголовки CORS.

Чеклист проверки корректной настройки CORS:

Заголовок Access-Control-Allow-Origin содержит правильный домен (или список доменов)

Все используемые HTTP-методы перечислены в Access-Control-Allow-Methods

Все необходимые заголовки указаны в Access-Control-Allow-Headers

При использовании cookies или авторизации установлен Access-Control-Allow-Credentials: true

Заголовок Access-Control-Max-Age установлен с разумным значением

Обработка OPTIONS-запросов работает корректно и быстро

Помните, что политика CORS применяется только браузерами — прямые запросы от серверных приложений не подчиняются ограничениям CORS. Это означает, что CORS — это механизм защиты клиента, а не сервера. Сервер должен иметь собственные механизмы авторизации и аутентификации. ⚠️