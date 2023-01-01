Нахождение дубликатов в массиве JavaScript: эффективные методы

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Быстрый ответ

Чтобы определить дублирующиеся значения в массиве, можно сочетать метод filter с методом indexOf , чтобы отслеживать первое вхождение каждого элемента:

JS Скопировать код const duplicates = [1, 2, 2, 3, 1].filter((e, i, a) => a.indexOf(e) !== i); // duplicates => [2, 1]

Здесь метод filter обходит массив ( a ), сравнивая индекс текущего элемента ( i ) с индексом его первого вхождения ( indexOf(e) ). Если они не совпадают, элемент считается дубликатом.

Детальный анализ и оптимальные решения

Указанный выше подход подходит для небольших массивов, но его эффективность уменьшается с ростом размера массива из-за сложности алгоритма O(N^2). В таких случаях предпочтительнее использовать более производительные методы.

Оптимизация через сортировку

Сортировка может облегчить поиск повторений, располагая дублирующиеся элементы подряд:

JS Скопировать код function findDuplicates(data) { let sorted = data.slice().sort((a, b) => a – b); let results = []; for (let i = 1; i < sorted.length; i++) { if (sorted[i – 1] === sorted[i]) { results.push(sorted[i]); } } return [...new Set(results)]; }

Применение Set и filter для компактного решения

Комбинация Set и filter() можно использовать в качестве компактного решения:

JS Скопировать код const findUniqueDuplicates = arr => arr.filter((e, i, a) => a.indexOf(e) !== i && a.lastIndexOf(e) === i);

Эта функция находит уникальные дубликаты, то есть значения, повторяющиеся более одного раза, но без повторений в итоговом массиве.

Работа с большими наборами данных

При работе с большими объемами данных учитывайте временную и пространственную сложность алгоритма.

Выбор алгоритма

Правильным выбором являются алгоритмы, осуществляющие минимальное число избыточных операций. Для больших массивов рекомендуется использовать методы, основанные на sort и Set .

Работа с различными типами данных

JavaScript позволяет хранить разные типы данных в одном массиве, что может создать потребность в специализированной функции сортировки для объектов и массивов.

Совместимость с браузерами

Удостоверьтесь, что ваш код будет работать правильно в целевых браузерах. При необходимости примените полифиллы или более совместимые методы.

Визуализация

Предположим, у нас есть аквариум с рыбами:

🐠🐟🐡🐠🐡🐠

Пять обитателей, среди которых есть дублирующиеся.

Markdown Скопировать код Сканер рыб: 🧐🔍 Дубликаты: [🐠, 🐡]

Распознаем дубликаты.

JS Скопировать код function getDuplicates(array) { }

Функция "ловит" повторяющихся рыбок:

Markdown Скопировать код 🎣 Улов: [🐠, 🐠, 🐡, 🐠, 🐡] Уникальные: [🐟]

Уникальные особи остаются вне "сети".

Уникальность один раз, дублирование множество раз: работа с уникальными дубликатами

Для того, чтобы каждый дубликат отображался в массиве только один раз, применяются дополнительные методы.

Использование Set

Set позволяет хранить уникальные значения, идеально подходя для создания списка без повторений:

JS Скопировать код const uniqueDuplicates = Array.from(new Set(duplicates));

Сочетание reduce и indexOf

С помощью этой связки можно "собрать" дубликаты, без повторного их включения:

JS Скопировать код const uniqDupsReducer = (acc, e, i, array) => { if (array.indexOf(e) !== i && acc.indexOf(e) === -1) acc.push(e); return acc; }; const uniqueDups = [1, 2, 2, 3, 1].reduce(uniqDupsReducer, []);

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