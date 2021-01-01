Mock-тестирование даты в Jest: стабильная работа с moment.js#Тестирование (Jest) #Node.js
Быстрый ответ
Чтобы результаты вызовов функции
new Date() всегда отображали одну и ту же фиксированную дату, используйте функцию
jest.spyOn для создания заглушки глобального объекта
Date.
jest.spyOn(global, 'Date').mockImplementation(() => new Date('2021-01-01T00:00:00Z'));
Таким образом, каждый вызов
new Date() будет возвращать дату 1 января 2021 года. Перед тем как завершить тестирование, не забудьте выполнить вызов
jest.restoreAllMocks() для удаления всех созданных заглушек.
Почему и когда следует создавать заглушки для дат?
Тестирование компонентов программы, работа которых связана с текущей датой, может столкнуться с проблемами без правильного управления
датой и временем. Для того чтобы результаты тестов были стабильными и не зависели от реального времени, создание заглушек для объекта Date в Jest оказывается очень полезным подходом.
Всемирное координированное время – наш выбор!
При тестировании в разных часовых поясах рекомендуется использовать UTC:
jest.spyOn(global, 'Date').mockImplementation(() => new Date(Date.UTC(2021, 0, 1)));
Помните, часовые пояса не меняют принципов виртуальных "путешествий во времени"! 😉
Взаимодействие с другими библиотеками для работы с датами
Работа с библиотеками, такими как
moment.js, требует гарантированной точности и надёжности дат:
const moment = require('moment');
jest.spyOn(global, 'Date').mockImplementation(() => new Date('2021-01-01T00:00:00Z'));
const fixedDate = moment(); // moment.js также возвращает 1 января 2021 года!
Очистка после выполнения тестов
Не забывайте сбрасывать заглушки, используя
jest.restoreAllMocks(). Эта практика помогает предотвратить влияние на другие тесты.
Визуализация
Вы обрели ключ к вратам времени! (⏱️)
// Настройка временного механизма
jest.useFakeTimers('modern');
jest.setSystemTime(new Date(2020, 3, 1));
Устанавливаем дату, и с вашим виртуальным временем вы выстраиваете контекст.
🔄 Установлено: [1 апреля 2020 года]
🚀 Ваши тесты отправляются в путешествие по симулированной реальности!
Заводите механизм Jest и приготовьтесь к путешествию сквозь время! 🌠
Для любителей точности
Если ваши тесты требуют максимальной точности, функция
setSystemTime позволяет установить дату и время до миллисекунды:
// Полный контроль времени – 15 июня 2022 года, 10:15:30.500
jest.setSystemTime(new Date(Date.UTC(2022, 5, 15, 10, 15, 30, 500)));
Управляйте временем с привычной вам точностью!⚗️
Работа с функциями таймера
Попробуйте работать с функциями таймера, такими как
setTimeout и
setInterval, добавляя к ним виртуальную дату:
// В стиле Марти МакФлая: ускоряем течение времени!
jest.runAllTimers();
Более стабильное тестирование с помощью MockDate и Timekeeper
Если вам требуется увеличить стабильность, рассмотрите использование библиотек MockDate и Timekeeper:
const MockDate = require('mockdate');
MockDate.set('2022-06-15T10:15:30.500Z');
// Тестируем...
MockDate.reset(); // Безопасное возвращение в реальность.
Всё возвращаете в прежнее состояние!🔄
Профессиональные рекомендации и особые случаи
Мокирование конкретных моментов времени
Для мокирования определенных методов объекта Date или для создания заглушки для
Date.now(), используйте функцию
jest.spyOn():
jest.spyOn(Date, 'now').mockImplementation(() => 1609459200000); // Кому в наше время нужно реальное время?
Мы путешествуем в прошлое нашего собственного будущего! 🛸
Поддержание порядка: очистка заглушек
Помните о необходимости после тестов сбросить заглушки, чтобы поддерживать порядок. Это обеспечивает надёжность последующих тестов.
Надежность тестирования в различных средах
Использование этих методов гарантирует стабильное функционирование ваших тестов, зависящих от даты и времени, в различных CI/CD пайплайнах и средах разработки.
Полезные материалы
- Заглушки функций · Jest — Официальная документация Jest по созданию и использованию заглушек.
- Заглушки таймеров · Jest — Инструкции по манипуляции с временем в JavaScript-тестах при помощи Jest.
- mockdate – npm — Инструмент для установления виртуальной даты, незаменимый при тестировании.
- Обсуждения · jestjs/jest · GitHub — Обсуждения о создании заглушек для дат на официальной странице Jest на GitHub.
- Medium — Статья о важности заглушек для времени в Jest.
- Дата – JavaScript | MDN — Подробное руководство по объекту Date в JavaScript, предоставленное Mozilla.
Никита Титов
разработчик Node.js