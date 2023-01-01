Множественная замена строк в JavaScript: избегаем ошибок

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Быстрый ответ

Чтобы заменить строки в JavaScript, используйте объект в качестве карты соответствий и регулярные выражения для поиска этих соответствий.

JS Скопировать код // Строки для замены const map = { 'foo': 'bar', 'hello': 'world' }; // Исходная строка const str = 'foo and hello'; // Создаем регулярное выражение const regex = new RegExp(Object.keys(map).join('|'), 'g'); // Производим замену const result = str.replace(regex, match => map[match]); console.log(result); // Вывод: "bar and world"

Объект map выполняет функцию словаря замены, а метод replace() подменяет найденные совпадения.

Танцы с динамическими заменами

Если вам требуется регулярно изменять слова, создайте функцию для многократного использования:

JS Скопировать код // Функция для замены function replaceMultiple(str, map) { const regex = new RegExp(Object.keys(map).join('|'), 'g'); return str.replace(regex, match => map[match]); } // Пример использования const text = 'The quick brown fox jumps over the lazy dog'; const replacements = { 'quick': 'slow', 'brown': 'red', 'lazy': 'active' }; const newText = replaceMultiple(text, replacements); console.log(newText); // Вывод: "The slow red fox jumps over the active dog"

Не потеряйте свои слова

Для точной замены только целых слов, используйте границы слов \b в регулярном выражении:

JS Скопировать код // Функция для точной замены function replaceWholeWords(str, map) { const regex = new RegExp(`\\b(${Object.keys(map).join('|')})\\b`, 'g'); return str.replace(regex, match => map[match]); }

Теперь замена будет производиться только для слов, которые идеально совпадают с ключами объекта map .

Безопасная замена

Придется предусмотреть случаи, когда замена не требуется:

JS Скопировать код // Функция для безопасной замены function safeReplace(str, map) { const regex = new RegExp(`\\b(${Object.keys(map).join('|')})\\b`, 'g'); return str.replace(regex, match => map[match] || match); }

Использование || match позволяет сохранить исходное слово, если оно отсутствует в объекте map .

Превзойдите сами себя с полифиллом

Совместимость со старыми версиями браузеров можно обеспечить посредством полифилла:

JS Скопировать код if (!String.prototype.replaceAll) { String.prototype.replaceAll = function(str, newStr) { return this.replace(new RegExp(str, 'g'), newStr); }; }

Этот полифилл добавляет метод replaceAll , при отсутствии которого он будет создан.

Хитрость с заполнителями

При наложении нескольких замен, воспользуйтесь заполнителями:

JS Скопировать код function sequentialReplace(str, order, map) { const placeholders = order.map((_, i) => `{{REPLACE${i}}}`); order.forEach((item, i) => { str = str.replaceAll(item, placeholders[i]); }); placeholders.forEach((ph, i) => { str = str.replaceAll(ph, map[order[i]]); }); return str; }

Сначала мы заменяем исходные строки на уникальные заполнители, а затем сами заполнители — на новые строки.

Визуализация

Представьте себе, что у вас есть набор инструментов для изменения строк:

Исходные строки Инструменты замены 'apple' 🍏 → 🍎 'banana' 🍌 → 🧬 'cherry' 🍒 → 🎯

JavaScript использует каждый инструмент для конкретной замены:

JS Скопировать код toolbox.replace('apple', '🍎'); // 🍏 трансформируется в 🍎 toolbox.replace('banana', '🧬'); // 🍌 становится 🧬 toolbox.replace('cherry', '🎯'); // 🍒 превращается в 🎯

И результат будет следующим:

Markdown Скопировать код До: ['apple', 'banana', 'cherry'] После: ['🍎', '🧬', '🎯']

Использование современного синтаксиса

Выразительность современного синтаксиса JavaScript делает код понятнее и более элегантным:

Стрелочные функции для сжатия кода: JS Скопировать код str.replace(regex, match => map[match]); Шаблонные строки для облегчения восприятия регулярных выражений: JS Скопировать код new RegExp(`\\b(${Object.keys(map).join('|')})\\b`, 'g'); Деструктуризация и оператор расширения для продвинутого стиля кода: JS Скопировать код const [firstWord, ...restOfWords] = 'The quick brown fox'.split(' '); const newSentence = [firstWord.toUpperCase(), ...restOfWords].join(' ');

Завершение

Производительность и читаемость — ключевые аспекты:

Будьте внимательны к производительности при работе со строками большого объема.

Пользуйтесь точными и эффективными регулярными выражениями, чтобы избежать нежелательных эффектов.

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