Медиа-запросы в CSS: основы, синтаксис и примеры использования

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Для кого эта статья:

Фронтенд-разработчики и веб-дизайнеры

Люди, интересующиеся адаптивным веб-дизайном и оптимизацией пользовательского опыта

Студенты и начинающие специалисты в области веб-разработки

Помните те времена, когда сайты выглядели как цифровые кирпичи одинакового размера на всех экранах? Эра "одноразмерного интернета" закончилась с появлением медиа-запросов в CSS. Это мощный инструмент, который позволяет вашему сайту адаптироваться к любому устройству — будь то огромный 4K-монитор или крошечный мобильный экран. Правильное использование медиа-запросов — это грань между профессиональным адаптивным сайтом и любительской поделкой, разваливающейся на смартфонах. Давайте разберем, как использовать эту технологию на все 100%. 🚀

Что такое медиа-запросы в CSS и зачем они нужны

Медиа-запросы (media queries) — это модуль CSS3, позволяющий адаптировать контент веб-страницы под характеристики устройства пользователя. По сути, медиа-запрос — это условный блок стилей, который применяется только при соответствии определенным условиям.

Основная задача медиа-запросов — обеспечить оптимальный пользовательский опыт на разных устройствах без создания отдельных версий сайта. Вместо того чтобы разрабатывать мобильную, планшетную и десктопную версии, вы создаете один адаптивный сайт, который меняет свой внешний вид в зависимости от условий.

Алексей Петров, фронтенд-разработчик В 2019 году наша команда получила заказ на редизайн сайта туристической компании. Клиент жаловался на низкую конверсию с мобильных устройств. Анализ показал, что 67% пользователей заходили с телефонов, но сайт был полностью неадаптивным. После внедрения медиа-запросов и адаптивного макета конверсия мобильного трафика выросла на 142% за первый месяц. Медиа-запросы помогли нам не просто "уместить" контент на маленьком экране, но полностью переосмыслить взаимодействие пользователя с сайтом на разных устройствах.

Вот несколько ключевых причин использовать медиа-запросы:

Улучшение пользовательского опыта на всех устройствах

Повышение поисковых рейтингов (Google отдает предпочтение адаптивным сайтам)

Сокращение времени разработки по сравнению с созданием отдельных версий сайта

Упрощение поддержки и обновления сайта

Уменьшение отказов пользователей с мобильных устройств

Характеристика Без медиа-запросов С медиа-запросами Отображение на различных устройствах Одинаковое, часто неудобное Адаптированное под каждый тип экрана UX на мобильных устройствах Низкий, требует масштабирования Высокий, контент оптимизирован SEO оптимизация Понижение в ранжировании Повышение в мобильной выдаче Поддержка сайта Сложная, требует создания мобильной версии Простая, один код для всех устройств

Синтаксис и основные принципы построения медиа-запросов

Освоить синтаксис медиа-запросов проще, чем кажется на первый взгляд. Существует несколько способов их подключения, но базовая структура одинакова:

@media тип_медиа and (условие) { /* CSS правила */ }

Давайте разберем каждый элемент:

@media — директива, указывающая браузеру, что следующий блок кода является медиа-запросом

— директива, указывающая браузеру, что следующий блок кода является медиа-запросом тип_медиа — определяет тип устройства (screen, print, speech и т.д.)

— определяет тип устройства (screen, print, speech и т.д.) and — логический оператор для объединения нескольких условий

— логический оператор для объединения нескольких условий условие — параметры, которым должно соответствовать устройство (ширина, высота, ориентация и т.д.)

— параметры, которым должно соответствовать устройство (ширина, высота, ориентация и т.д.) CSS правила — стили, которые будут применены при выполнении условий

Существует три основных способа подключения медиа-запросов:

Внутри CSS-файла:

@media screen and (max-width: 768px) { .container { width: 100%; } }

В тегах <style> :

<style> @media screen and (max-width: 768px) { .container { width: 100%; } } </style>

В теге <link> :

<link rel="stylesheet" media="screen and (max-width: 768px)" href="mobile.css">

Для создания более сложных условий можно использовать логические операторы:

and — все условия должны быть истинными

— все условия должны быть истинными not — инвертирует результат проверки

— инвертирует результат проверки only — предотвращает применение стилей в старых браузерах

— предотвращает применение стилей в старых браузерах , (запятая) — аналог оператора OR, любое из условий должно быть истинным

@media screen and (min-width: 768px) and (max-width: 1024px) { /* Применяется только для планшетов */ } @media not screen and (color) { /* Применяется для устройств, которые не имеют цветной экран */ } @media screen, print { /* Применяется как для экранов, так и для печати */ }

Параметры и условия для работы медиа-запросов

Медиа-запросы позволяют проверять множество параметров устройства. Знание этих параметров даст вам полный контроль над адаптивным дизайном. 🎯

Основные типы медиа (media types):

screen — для экранов

— для экранов print — для печатных устройств и предпросмотра печати

— для печатных устройств и предпросмотра печати speech — для программ чтения с экрана

— для программ чтения с экрана all — по умолчанию, для всех типов устройств

Наиболее часто используемые параметры медиа-запросов:

Параметр Описание Пример использования width, min-width, max-width Ширина области просмотра @media (min-width: 768px) {...} height, min-height, max-height Высота области просмотра @media (max-height: 600px) {...} orientation Ориентация устройства (portrait/landscape) @media (orientation: landscape) {...} aspect-ratio Соотношение сторон области просмотра @media (aspect-ratio: 16/9) {...} resolution Разрешение устройства @media (min-resolution: 2dppx) {...} hover Способность устройства к наведению @media (hover: hover) {...} prefers-color-scheme Предпочтение светлой или темной темы @media (prefers-color-scheme: dark) {...}

При создании адаптивного дизайна рекомендуется использовать подход "mobile-first". Это означает, что базовые стили пишутся для мобильных устройств, а затем через медиа-запросы добавляются стили для более крупных экранов:

/* Базовые стили для мобильных устройств */ .container { width: 100%; padding: 10px; } /* Стили для планшетов */ @media (min-width: 768px) { .container { width: 750px; padding: 15px; } } /* Стили для десктопов */ @media (min-width: 1200px) { .container { width: 1170px; padding: 20px; } }

Этот подход имеет несколько преимуществ:

Мобильные устройства загружают только необходимый минимум CSS

Прогрессивное улучшение интерфейса при увеличении размера экрана

Соответствие современным паттернам веб-разработки

Как применять медиа-запросы для различных устройств

При работе с медиа-запросами важно использовать правильные контрольные точки (breakpoints) для разных типов устройств. Хотя универсальных стандартов не существует из-за разнообразия размеров экранов, есть общепринятые диапазоны.

Михаил Соколов, технический директор Когда мы работали над крупным интернет-магазином одежды, столкнулись с проблемой: карточки товаров выглядели отлично на iPhone, но ломались на Android-устройствах среднего ценового сегмента. Вместо того чтобы фиксировать каждое устройство отдельно, мы решили использовать более гибкий подход с контрольными точками, основанными на типичном контенте, а не на конкретных разрешениях. Для карточек товаров важно было сохранить соотношение сторон изображений и читаемость описания. Мы создали пять контрольных точек с плавными переходами между ними, используя не только max-width и min-width, но и комбинации с другими параметрами, такими как aspect-ratio. В результате сайт стал адаптивным на 98% всех мобильных устройств, включая экзотические модели.

Типичные контрольные точки для различных устройств:

Смартфоны : до 767px

: до 767px Планшеты : от 768px до 1023px

: от 768px до 1023px Ноутбуки : от 1024px до 1365px

: от 1024px до 1365px Настольные компьютеры : от 1366px и выше

: от 1366px и выше Большие экраны: от 1900px и выше

Пример комплексного использования медиа-запросов:

/* Базовые стили (мобильные) */ body { font-size: 16px; } .header { height: 60px; } .sidebar { display: none; } .content { padding: 10px; } /* Планшеты */ @media (min-width: 768px) { body { font-size: 18px; } .header { height: 80px; } .sidebar { display: block; width: 30%; float: left; } .content { width: 70%; float: right; padding: 20px; } } /* Десктопы */ @media (min-width: 1366px) { .container { max-width: 1300px; margin: 0 auto; } .sidebar { width: 25%; } .content { width: 75%; padding: 30px; } }

Помимо размеров экрана, стоит учитывать особенности различных устройств:

Ориентация экрана : горизонтальная/вертикальная

: горизонтальная/вертикальная Плотность пикселей : для устройств с высоким разрешением (Retina)

: для устройств с высоким разрешением (Retina) Способ ввода : сенсорный экран или мышь

: сенсорный экран или мышь Предпочтения пользователя: темная/светлая тема, уменьшенная анимация

/* Ориентация экрана */ @media (orientation: landscape) { .gallery { display: flex; } } /* Высокая плотность пикселей (Retina) */ @media (min-resolution: 2dppx) { .logo { background-image: url('logo@2x.png'); } } /* Устройства с тачскрином */ @media (hover: none) and (pointer: coarse) { .button { padding: 12px 24px; /* Увеличенная область нажатия */ } } /* Предпочтение темной темы */ @media (prefers-color-scheme: dark) { body { background-color: #121212; color: #f0f0f0; } }

Популярные решения и паттерны с применением медиа-запросов

Эффективное использование медиа-запросов предполагает знание проверенных паттернов и решений, которые хорошо работают в различных ситуациях. Вот несколько популярных подходов:

1. Responsive Grid System (Адаптивная сетка)

Одно из самых распространенных применений медиа-запросов — создание адаптивной сетки для макета страницы.

.row { display: flex; flex-wrap: wrap; } .col { width: 100%; /* Мобильный вид: колонки занимают всю ширину */ } @media (min-width: 768px) { .col-md-6 { width: 50%; /* Средние экраны: две колонки в ряд */ } } @media (min-width: 1200px) { .col-lg-4 { width: 33.33%; /* Большие экраны: три колонки в ряд */ } .col-lg-3 { width: 25%; /* Большие экраны: четыре колонки в ряд */ } }

2. Navigation Patterns (Паттерны навигации)

Адаптивная навигация — один из ключевых элементов современных сайтов:

/* Мобильная навигация (гамбургер-меню) */ .nav-links { display: none; } .nav-toggle { display: block; } /* Планшеты и выше */ @media (min-width: 768px) { .nav-links { display: flex; } .nav-toggle { display: none; } }

3. Typography Scaling (Масштабирование типографики)

Адаптация размеров текста для разных устройств улучшает читабельность:

html { font-size: 16px; /* Базовый размер шрифта для мобильных */ } h1 { font-size: 1.75rem; } @media (min-width: 768px) { html { font-size: 18px; } h1 { font-size: 2rem; } } @media (min-width: 1200px) { html { font-size: 20px; } h1 { font-size: 2.25rem; } }

4. Image Handling (Обработка изображений)

Правильная адаптация изображений критически важна для производительности:

.responsive-img { max-width: 100%; height: auto; } /* Изменение компоновки галереи */ .gallery { display: grid; grid-template-columns: 1fr; gap: 10px; } @media (min-width: 768px) { .gallery { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); } } @media (min-width: 1024px) { .gallery { grid-template-columns: repeat(3, 1fr); } }

5. Feature Detection and Progressive Enhancement (Определение возможностей и прогрессивное улучшение)

Комбинирование медиа-запросов с определением возможностей браузера:

/* Базовый стиль для всех браузеров */ .container { display: block; } /* Для браузеров с поддержкой grid */ @supports (display: grid) { @media (min-width: 768px) { .container { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(250px, 1fr)); } } }

Вот сравнение распространенных CSS-фреймворков и их подходов к медиа-запросам:

Фреймворк Подход к брейкпоинтам Особенности Bootstrap sm (≥576px), md (≥768px), lg (≥992px), xl (≥1200px), xxl (≥1400px) Комплексная сетка с префиксами классов Tailwind CSS sm (≥640px), md (≥768px), lg (≥1024px), xl (≥1280px), 2xl (≥1536px) Встроенные утилиты с префиксами (sm:, md:, lg: и т.д.) Foundation small (0-640px), medium (≥641px), large (≥1024px) Гибкие настройки через Sass-переменные Bulma mobile (<768px), tablet (≥769px), desktop (≥1024px), widescreen (≥1216px) Модульная структура с отзывчивыми модификаторами

При работе с медиа-запросами рекомендуется:

Группировать медиа-запросы по компонентам, а не собирать их в конце файла

Использовать переменные CSS для брейкпоинтов для обеспечения единообразия

Тестировать на реальных устройствах, а не только в эмуляторах браузера

Избегать слишком большого количества брейкпоинтов — это усложняет поддержку

Применять контрольные точки, основанные на контенте, а не на конкретных устройствах