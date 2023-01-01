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Медиа-запросы в CSS: основы, синтаксис и примеры использования
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Медиа-запросы в CSS: основы, синтаксис и примеры использования

#Веб-разработка  #CSS и верстка  #Фронтенд CSS  
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Для кого эта статья:

  • Фронтенд-разработчики и веб-дизайнеры
  • Люди, интересующиеся адаптивным веб-дизайном и оптимизацией пользовательского опыта
  • Студенты и начинающие специалисты в области веб-разработки

Помните те времена, когда сайты выглядели как цифровые кирпичи одинакового размера на всех экранах? Эра "одноразмерного интернета" закончилась с появлением медиа-запросов в CSS. Это мощный инструмент, который позволяет вашему сайту адаптироваться к любому устройству — будь то огромный 4K-монитор или крошечный мобильный экран. Правильное использование медиа-запросов — это грань между профессиональным адаптивным сайтом и любительской поделкой, разваливающейся на смартфонах. Давайте разберем, как использовать эту технологию на все 100%. 🚀

Что такое медиа-запросы в CSS и зачем они нужны

Медиа-запросы (media queries) — это модуль CSS3, позволяющий адаптировать контент веб-страницы под характеристики устройства пользователя. По сути, медиа-запрос — это условный блок стилей, который применяется только при соответствии определенным условиям.

Основная задача медиа-запросов — обеспечить оптимальный пользовательский опыт на разных устройствах без создания отдельных версий сайта. Вместо того чтобы разрабатывать мобильную, планшетную и десктопную версии, вы создаете один адаптивный сайт, который меняет свой внешний вид в зависимости от условий.

Алексей Петров, фронтенд-разработчик

В 2019 году наша команда получила заказ на редизайн сайта туристической компании. Клиент жаловался на низкую конверсию с мобильных устройств. Анализ показал, что 67% пользователей заходили с телефонов, но сайт был полностью неадаптивным. После внедрения медиа-запросов и адаптивного макета конверсия мобильного трафика выросла на 142% за первый месяц. Медиа-запросы помогли нам не просто "уместить" контент на маленьком экране, но полностью переосмыслить взаимодействие пользователя с сайтом на разных устройствах.

Вот несколько ключевых причин использовать медиа-запросы:

  • Улучшение пользовательского опыта на всех устройствах
  • Повышение поисковых рейтингов (Google отдает предпочтение адаптивным сайтам)
  • Сокращение времени разработки по сравнению с созданием отдельных версий сайта
  • Упрощение поддержки и обновления сайта
  • Уменьшение отказов пользователей с мобильных устройств
Характеристика Без медиа-запросов С медиа-запросами
Отображение на различных устройствах Одинаковое, часто неудобное Адаптированное под каждый тип экрана
UX на мобильных устройствах Низкий, требует масштабирования Высокий, контент оптимизирован
SEO оптимизация Понижение в ранжировании Повышение в мобильной выдаче
Поддержка сайта Сложная, требует создания мобильной версии Простая, один код для всех устройств
Пошаговый план для смены профессии

Синтаксис и основные принципы построения медиа-запросов

Освоить синтаксис медиа-запросов проще, чем кажется на первый взгляд. Существует несколько способов их подключения, но базовая структура одинакова:

@media тип_медиа and (условие) {
/* CSS правила */
}

Давайте разберем каждый элемент:

  • @media — директива, указывающая браузеру, что следующий блок кода является медиа-запросом
  • тип_медиа — определяет тип устройства (screen, print, speech и т.д.)
  • and — логический оператор для объединения нескольких условий
  • условие — параметры, которым должно соответствовать устройство (ширина, высота, ориентация и т.д.)
  • CSS правила — стили, которые будут применены при выполнении условий

Существует три основных способа подключения медиа-запросов:

  1. Внутри CSS-файла:
@media screen and (max-width: 768px) {
.container {
width: 100%;
}
}
  1. В тегах <style>:
<style>
@media screen and (max-width: 768px) {
.container {
width: 100%;
}
}
</style>
  1. В теге <link>:
<link rel="stylesheet" media="screen and (max-width: 768px)" href="mobile.css">

Для создания более сложных условий можно использовать логические операторы:

  • and — все условия должны быть истинными
  • not — инвертирует результат проверки
  • only — предотвращает применение стилей в старых браузерах
  • , (запятая) — аналог оператора OR, любое из условий должно быть истинным
@media screen and (min-width: 768px) and (max-width: 1024px) {
/* Применяется только для планшетов */
}

@media not screen and (color) {
/* Применяется для устройств, которые не имеют цветной экран */
}

@media screen, print {
/* Применяется как для экранов, так и для печати */
}

Параметры и условия для работы медиа-запросов

Медиа-запросы позволяют проверять множество параметров устройства. Знание этих параметров даст вам полный контроль над адаптивным дизайном. 🎯

Основные типы медиа (media types):

  • screen — для экранов
  • print — для печатных устройств и предпросмотра печати
  • speech — для программ чтения с экрана
  • all — по умолчанию, для всех типов устройств

Наиболее часто используемые параметры медиа-запросов:

Параметр Описание Пример использования
width, min-width, max-width Ширина области просмотра @media (min-width: 768px) {...}
height, min-height, max-height Высота области просмотра @media (max-height: 600px) {...}
orientation Ориентация устройства (portrait/landscape) @media (orientation: landscape) {...}
aspect-ratio Соотношение сторон области просмотра @media (aspect-ratio: 16/9) {...}
resolution Разрешение устройства @media (min-resolution: 2dppx) {...}
hover Способность устройства к наведению @media (hover: hover) {...}
prefers-color-scheme Предпочтение светлой или темной темы @media (prefers-color-scheme: dark) {...}

При создании адаптивного дизайна рекомендуется использовать подход "mobile-first". Это означает, что базовые стили пишутся для мобильных устройств, а затем через медиа-запросы добавляются стили для более крупных экранов:

/* Базовые стили для мобильных устройств */
.container {
width: 100%;
padding: 10px;
}

/* Стили для планшетов */
@media (min-width: 768px) {
.container {
width: 750px;
padding: 15px;
}
}

/* Стили для десктопов */
@media (min-width: 1200px) {
.container {
width: 1170px;
padding: 20px;
}
}

Этот подход имеет несколько преимуществ:

  • Мобильные устройства загружают только необходимый минимум CSS
  • Прогрессивное улучшение интерфейса при увеличении размера экрана
  • Соответствие современным паттернам веб-разработки

Как применять медиа-запросы для различных устройств

При работе с медиа-запросами важно использовать правильные контрольные точки (breakpoints) для разных типов устройств. Хотя универсальных стандартов не существует из-за разнообразия размеров экранов, есть общепринятые диапазоны.

Михаил Соколов, технический директор

Когда мы работали над крупным интернет-магазином одежды, столкнулись с проблемой: карточки товаров выглядели отлично на iPhone, но ломались на Android-устройствах среднего ценового сегмента. Вместо того чтобы фиксировать каждое устройство отдельно, мы решили использовать более гибкий подход с контрольными точками, основанными на типичном контенте, а не на конкретных разрешениях. Для карточек товаров важно было сохранить соотношение сторон изображений и читаемость описания. Мы создали пять контрольных точек с плавными переходами между ними, используя не только max-width и min-width, но и комбинации с другими параметрами, такими как aspect-ratio. В результате сайт стал адаптивным на 98% всех мобильных устройств, включая экзотические модели.

Типичные контрольные точки для различных устройств:

  • Смартфоны: до 767px
  • Планшеты: от 768px до 1023px
  • Ноутбуки: от 1024px до 1365px
  • Настольные компьютеры: от 1366px и выше
  • Большие экраны: от 1900px и выше

Пример комплексного использования медиа-запросов:

/* Базовые стили (мобильные) */
body {
font-size: 16px;
}

.header {
height: 60px;
}

.sidebar {
display: none;
}

.content {
padding: 10px;
}

/* Планшеты */
@media (min-width: 768px) {
body {
font-size: 18px;
}

.header {
height: 80px;
}

.sidebar {
display: block;
width: 30%;
float: left;
}

.content {
width: 70%;
float: right;
padding: 20px;
}
}

/* Десктопы */
@media (min-width: 1366px) {
.container {
max-width: 1300px;
margin: 0 auto;
}

.sidebar {
width: 25%;
}

.content {
width: 75%;
padding: 30px;
}
}

Помимо размеров экрана, стоит учитывать особенности различных устройств:

  • Ориентация экрана: горизонтальная/вертикальная
  • Плотность пикселей: для устройств с высоким разрешением (Retina)
  • Способ ввода: сенсорный экран или мышь
  • Предпочтения пользователя: темная/светлая тема, уменьшенная анимация
/* Ориентация экрана */
@media (orientation: landscape) {
.gallery {
display: flex;
}
}

/* Высокая плотность пикселей (Retina) */
@media (min-resolution: 2dppx) {
.logo {
background-image: url('logo@2x.png');
}
}

/* Устройства с тачскрином */
@media (hover: none) and (pointer: coarse) {
.button {
padding: 12px 24px; /* Увеличенная область нажатия */
}
}

/* Предпочтение темной темы */
@media (prefers-color-scheme: dark) {
body {
background-color: #121212;
color: #f0f0f0;
}
}

Популярные решения и паттерны с применением медиа-запросов

Эффективное использование медиа-запросов предполагает знание проверенных паттернов и решений, которые хорошо работают в различных ситуациях. Вот несколько популярных подходов:

1. Responsive Grid System (Адаптивная сетка)

Одно из самых распространенных применений медиа-запросов — создание адаптивной сетки для макета страницы.

.row {
display: flex;
flex-wrap: wrap;
}

.col {
width: 100%; /* Мобильный вид: колонки занимают всю ширину */
}

@media (min-width: 768px) {
.col-md-6 {
width: 50%; /* Средние экраны: две колонки в ряд */
}
}

@media (min-width: 1200px) {
.col-lg-4 {
width: 33.33%; /* Большие экраны: три колонки в ряд */
}

.col-lg-3 {
width: 25%; /* Большие экраны: четыре колонки в ряд */
}
}

2. Navigation Patterns (Паттерны навигации)

Адаптивная навигация — один из ключевых элементов современных сайтов:

/* Мобильная навигация (гамбургер-меню) */
.nav-links {
display: none;
}

.nav-toggle {
display: block;
}

/* Планшеты и выше */
@media (min-width: 768px) {
.nav-links {
display: flex;
}

.nav-toggle {
display: none;
}
}

3. Typography Scaling (Масштабирование типографики)

Адаптация размеров текста для разных устройств улучшает читабельность:

html {
font-size: 16px; /* Базовый размер шрифта для мобильных */
}

h1 {
font-size: 1.75rem;
}

@media (min-width: 768px) {
html {
font-size: 18px;
}

h1 {
font-size: 2rem;
}
}

@media (min-width: 1200px) {
html {
font-size: 20px;
}

h1 {
font-size: 2.25rem;
}
}

4. Image Handling (Обработка изображений)

Правильная адаптация изображений критически важна для производительности:

.responsive-img {
max-width: 100%;
height: auto;
}

/* Изменение компоновки галереи */
.gallery {
display: grid;
grid-template-columns: 1fr;
gap: 10px;
}

@media (min-width: 768px) {
.gallery {
grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
}
}

@media (min-width: 1024px) {
.gallery {
grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
}
}

5. Feature Detection and Progressive Enhancement (Определение возможностей и прогрессивное улучшение)

Комбинирование медиа-запросов с определением возможностей браузера:

/* Базовый стиль для всех браузеров */
.container {
display: block;
}

/* Для браузеров с поддержкой grid */
@supports (display: grid) {
@media (min-width: 768px) {
.container {
display: grid;
grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(250px, 1fr));
}
}
}

Вот сравнение распространенных CSS-фреймворков и их подходов к медиа-запросам:

Фреймворк Подход к брейкпоинтам Особенности
Bootstrap sm (≥576px), md (≥768px), lg (≥992px), xl (≥1200px), xxl (≥1400px) Комплексная сетка с префиксами классов
Tailwind CSS sm (≥640px), md (≥768px), lg (≥1024px), xl (≥1280px), 2xl (≥1536px) Встроенные утилиты с префиксами (sm:, md:, lg: и т.д.)
Foundation small (0-640px), medium (≥641px), large (≥1024px) Гибкие настройки через Sass-переменные
Bulma mobile (<768px), tablet (≥769px), desktop (≥1024px), widescreen (≥1216px) Модульная структура с отзывчивыми модификаторами

При работе с медиа-запросами рекомендуется:

  • Группировать медиа-запросы по компонентам, а не собирать их в конце файла
  • Использовать переменные CSS для брейкпоинтов для обеспечения единообразия
  • Тестировать на реальных устройствах, а не только в эмуляторах браузера
  • Избегать слишком большого количества брейкпоинтов — это усложняет поддержку
  • Применять контрольные точки, основанные на контенте, а не на конкретных устройствах

Медиа-запросы — это не просто технический инструмент, а основа современного веб-дизайна, ориентированного на пользователя. Владение этим инструментом определяет уровень профессионализма веб-разработчика. Внедрив принципы адаптивного дизайна в ваши проекты, вы не только улучшите пользовательский опыт, но и обеспечите долгосрочную актуальность вашей работы в постоянно меняющемся ландшафте устройств. Помните: хороший адаптивный дизайн незаметен для пользователя — он просто работает.

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Что такое медиа-запросы в CSS?
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Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

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